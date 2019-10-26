Kâr-zarar hesabı!

ABD ve Rusya ile Ankara ve Soçi mutabakatlarından kimler kârlı, kimler zararlı çıktı? Televizyonların malum konukları geceleri uzun uzun bu soruyu tartışıyor. ABD ve YPG’nin geri çekilmesine bakarak, “Türkiye kârlı çıktı” diyen var, YPG’nin ABD ve Rusya tarafından silahlarıyla korumaya alınmasına bakarak başarısız olduk diyen var. Sorunun cevabı nereden baktığınıza bağlı. Neticeye bakarsanız... Bugün hâlâ 4 milyona yakın mülteci bizim ülkemizde yaşıyor. Bunların bir iki milyonunu eritsek de en az yarısı yarınlarda bu ülkede kalacak. Kaldı ki o iki milyonu da nasıl eriteceğiz? Resulayn’da güvenli bölgede sığınmacılar için şehir kurmak kolay mı? IŞİD kamplarının sorumluluğu ne kadar mali yük getirecek? Bunun da hesaplanması gerekir... Resulayn - Telabyad bölgesine öncelikle ÖSO militanları ve ailelerinin yerleştirileceği söyleniyor. Peki, kuşatılan teröristler ne olacak? Soçi görüşmeleri sırasında İdlib’e giden ve Şam birliklerini ziyaret eden Esad Kuzeye doğru bir harekât başlatacağı sinyalini vermişti. O takdirde sınırlarımıza doğru yeni bir göç dalgası kaçınılmaz olacak. Türkiye bu yeni göçü nasıl göğüsleyecek? Her şey bir soru işareti...

Motor terörü

İstanbul’da kaldırımlar delik deşik, dar, bakımsız. Bu yetmiyormuş gibi bir de motosiklet terörü oluştu. Pizza, kebap motorları dar ve kalabalık kaldırımlarda ters yönde yıldırım hızıyla gidiyor. Müşteriye pizza, kebap yetiştirmeye çalışırken kaldırımdaki vatandaşa korku yaşatıyor. Önceki gün Bağdat Caddesi’nde yayan dolaşan iki zarif trafik memuru hanıma rastlayınca sorduk:

- Hanımefendi, şu kaldırımlarda son sürat, üstelik ters yönde giden pizza motorlarına ceza yazmıyor musunuz?

Memur hanım içimizi rahatlattı:

- Onları yakaladığımızda hemen ceza yazıyoruz.

- Kaç lira ceza?

- 230 liradan başlıyor, 1002 liraya kadar çıkıyor.

Demek bu magandalığın cezası varmış. Peki, trafik müdürlüğü neden Kadıköy, Moda gibi sokakların dar ve tek yön olduğu bölgelere de memur yollamıyor?

Bu kaldırım terörüne karşı her tarafta önlem bekliyoruz.

YAĞ

Bir okurumuz çarşıdan 20 liraya kiloluk zeytinyağı almış. Soruyor:

- 5 kilo zeytinden bir kilo zeytinyağı elde edilir. Zeytinin kilosu 30-40 lira. Zeytinyağının kilosu nasıl 20 lira oluyor?

Konuyu bilen bir dostumuza bu işin sırrını sorduk:

- Açıkgözler çiçek yağını veya benzer yağları alıp içine zeytinyağı esansı katarak piyasaya sürüyorlar. O yağ muhtemelen böyle bir şeydir...

- Peki, bu sahtekârlığın bir kontrolü, cezası falan yok mu?

- Olsa bunlar piyasada cirit atar mı?

Belediyeler bu konuyla ilgilenmeliler.

SOKAK

Ataşehir Belediyesi, 12 Eylül komutanlarının adını taşıyan sokak ve cadde adlarını değiştirdi. Celasun Caddesi “Yurtsever Caddesi”, Ulusu Caddesi “19 Mayıs Caddesi”, Evren Caddesi “Millet Caddesi”, Tümer Sokağı “Tabya Sokağı”, Kenan Paşa Sokağı “Sancak Sokağı” oldu.

Darbeci komutanların adının silinmesi doğru bir uygulama. Fakat konulan yeni isimler nedir? Yurtsever Caddesi, Sancak Sokağı, Tabya Sokağı, Millet Caddesi... Bu ülkenin onca yazarı, çizeri, sanatçısı, bilim adamı, mimarı, mühendisi varken bunları ıskalayıp yukarıdaki genel kavramları isim diye sokak ve caddelere vermek. Düşünce tembelliğinden başka nedir?