Makam hafifledi!



Â Â Â Â Â Â BaÅŸvuru sÃ¼resinin dolmasÄ±na saatler kaldÄ±, ancak liderler hala ortak bir isim Ã¼zerinde anlaÅŸabilmiÅŸ deÄŸiller. Bu gidiÅŸle yeni CumhurbaÅŸkanÄ± ya son anda Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lÄ±p Meclis'e metazori kabul ettirilen bir kiÅŸi olacak ya da Meclis'in yaptÄ±ÄŸÄ± oylamada "piyango!" kendisine vurmuÅŸ bir talihli aday.

Â Â Â Â Â Â Meclis eski baÅŸkanlarÄ±ndan birine sergilenen bu manzaraya iliÅŸkin deÄŸerlendirmesini soruyoruz. SÃ¶yledikleri...

Â Â Â Â Â Â- Liderler, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde maalesef birÃ§ok ÅŸeyi Ã§ok hafiflettiler. Ã–nce, herbiri kendi kafasÄ±na gÃ¶re yeni CumhurbaÅŸkanÄ±nda bulunmasÄ±nÄ± arzu ettikleri nitelikleri sÄ±raladÄ±. Biz, Anayasa'da nitelikleri zaten tanÄ±mlanan bir CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± mÄ± seÃ§eceÄŸiz yoksa liderlerin kendi kafalarÄ±nda hayal ettiÄŸi kiÅŸiyi mi? Sonra, iki liderin kendi adaylarÄ± olarak kamuoyuna aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± isimler var. BasÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±, bu isimlerin liderlerin seÃ§ilmesini arzu ettikleri gerÃ§ek isimler deÄŸil, gerÃ§ek isimleri kamufle etmeye yÃ¶nelik taktik isimler olduÄŸunu iddia ediyor. EÄŸer aÃ§Ä±klanan isimler ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi taktik isimler ise bu en baÅŸta Meclis'e karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k ayÄ±ptÄ±r. HiÃ§ Meclis'e karÅŸÄ± taktik olur mu? BÃ¶yle birÅŸey dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir mi?

Â Â Â Â Â Â Anayasa, adaylÄ±k iÃ§in belli sÃ¼reyi niÃ§in tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r? Tabii ki, adaylar kamuoyunda enine boyuna tartÄ±ÅŸÄ±lsÄ±n, sonuÃ§ta da milletvekilleri daha saÄŸlÄ±klÄ± bir karar verebilsinler diye... Bu iÅŸ son dakikaya bÄ±rakÄ±lÄ±rsa milletvekilleri nasÄ±l saÄŸlÄ±klÄ± karar alabilirler ki?

Â Â Â Â Â Â Ã–zetle bu iÅŸ Ã§ok hafifletildi, dilerim ileride Ã¶deyeceÄŸimiz fatura bÃ¼yÃ¼k olmaz...



Â Â Â Â Â Â ***

Â Â Â Â Â Â YÄ±lmazâ€™Ä±n son ricasÄ±:

Â Â Â Â Â Â â€œHiÃ§ olmazsa oÄŸlum Hasan

Â Â Â Â Â Â Ã‡ankayaâ€™ya da bir bayrak assÄ±n!..

Â Â Â Â Â Â ***





Kahve kazÄ±ÄŸÄ±

Â Â Â Â Â Â AtatÃ¼rk Hava LimanÄ± DÄ±ÅŸ Hatlar Terminali'nde bir kÃ¼Ã§Ã¼k fincan "capucino" kahve iÃ§eceksiniz... Tam 1 milyon 400 milyon lira Ã¶dÃ¼yorsunuz... Ä°ngiliz parasÄ±yla 1,45 sterlin gibi bir miktar... Heathrow HavaalanÄ±'nda daha ÅŸÄ±k bir atmosfer iÃ§inde aynÄ± tÃ¼r kahvenin "bÃ¼yÃ¼k" fincanÄ± kaÃ§a biliyor musunuz? 1,20 sterlin... Ve tadÄ± "capucino"ya daha Ã§ok benziyor.





Ã‡iftlik aÄŸasÄ± Biri AdanalÄ±, diÄŸeri Kayserili iki Ã§iftÃ§i zenginlikleriyle Ã¶vÃ¼nÃ¼yorlarmÄ±ÅŸ. AdanalÄ± desteksiz atmÄ±ÅŸ:

- Bizim orda sabah gÃ¼neÅŸ doÄŸmadan biniyoz arabaya, akÅŸam oluyo biz hala Ã§iftliÄŸin Ã¶teki ucuna yetiÅŸemiyoz..."Â Kayserili akÄ±llÄ± bir manevrayla AdanalÄ±'yÄ± altetmiÅŸ:

Â

- Bizim de vardÄ± Ã¶yle hurda bir arabamÄ±z, demiÅŸ, geÃ§enlerde satÄ±p yeni modelini aldÄ±k..

Ãœslup dÃ¼sturu

Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Korkmaz HaktanÄ±r'Ä±n Leeds'e tek baÅŸÄ±na gelen Fatih Terim'i karÅŸÄ±lamaya bir Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katibini olsun gÃ¶ndermesi gerekirdi. Bunu yapmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eleÅŸtirilmesi normal. Ancak bu eleÅŸtiri kimi kÃ¶ÅŸelerde Ã¶ylesine saldÄ±rgan Ã¼sluplara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ki... Bunu da kabullenmek olasÄ± deÄŸil. Radikal'de emekli BÃ¼yÃ¼kelÃ§i GÃ¼ndÃ¼z Aktan, ilginÃ§ bir Ã¶lÃ§Ã¼ getiriyor bu tÃ¼r eleÅŸtirilerin dozuna...

Ve diyor ki:

EleÅŸtirmek iÃ§in bir TSK mensubuna veya kurum olarak TSK'ya karÅŸÄ± nasÄ±l bir Ã¼slup kullanacaksanÄ±z, diÄŸer kiÅŸi ve kurumlara karÅŸÄ± da aynÄ± Ã¼slubu kullanmalÄ±sÄ±nÄ±z...

Ä°lginÃ§ bir Ã¶lÃ§Ã¼...

Â ***

Â Adaylar iÃ§in son gÃ¼n... Yoksa BABA koltuÄŸu â€œgaptÄ±ÄŸÄ±" gibi GÃ¼niz SokaÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼lebilir!..

Â ***

YangÄ±na karÅŸÄ±

Her yÄ±l Ã¶zellikle yaz mevsimlerinde ormanlarÄ±mÄ±z yanÄ±yor. Zaman zaman KÄ±rÄ±kkale ve TÃ¼praÅŸ'ta olduÄŸu gibi sanayi tesislerimiz yanÄ±yor. Zaman zaman BoÄŸaz'da tankerler alev alÄ±yor, deniz ve Ã§evresi tutuÅŸuyor...

Ne var ki her an felaketle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilen Ã¼lkemizin yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼recek uÃ§ak ve helikopteri yok. Bir mevsimliÄŸine araÃ§ kiralamak ihtiyaca kafi gelmiyor. DÃ¶t mevsim hazÄ±r tutulacak bir yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme filosu gerekiyor.

Bir yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme uÃ§aÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 15 milyon dolar... Hayli pahalÄ±...

Ama ucuza uÃ§ak temini iÃ§in elimize bir imkan geÃ§ti.

Deniz Kuvvetleri, hizmet dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± S - 2E Tracken tipi 15 uÃ§aÄŸÄ± TAÄ°'nin hizmetine verdi. Bu uÃ§aklarÄ±n her birinin 3 milyon dolar masrafla yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme uÃ§aÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi mÃ¼mkÃ¼n. Deneme amacÄ±yla bu uÃ§aklardan birisi yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme uÃ§aÄŸÄ± yapÄ±ldÄ± ve Ã§ok iyi sonuÃ§ alÄ±ndÄ±.

Ne var ki, geri kalan 14 uÃ§aÄŸÄ± yangÄ±n uÃ§aÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in gerekli 42 milyon dolarlÄ±k tahsisat bulunamÄ±yor.

TAÄ° bu amaÃ§la geÃ§en ÅŸubat ayÄ±nda Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÅŸvurmuÅŸ. BakanlÄ±k 42 milyon dolarlÄ±k teklifi geri Ã§evirmiÅŸ.

4 milyar dolarlÄ±k saldÄ±rÄ± helikopteri, 7 milyar dolarlÄ±k tank, 1,5 milyar dolarlÄ±k Awacs uÃ§aÄŸÄ±nÄ± alÄ±p bir savaÅŸta kullanmak Ã¼zere hangarÄ±nda tutacak olan TÃ¼rkiye'nin ormanlarÄ±nÄ±, tesislerini, BoÄŸaz'Ä±nÄ± yangÄ±ndan koruyabilmek iÃ§in 42 milyon dolar bulamamasÄ± kara mizahtÄ±r kuÅŸkusuz...

TAÄ° son olarak Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÅŸvurmuÅŸ. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 7 uÃ§aklÄ±k bir filo kurup iÅŸletmek projesine sÄ±cak bakmÄ±ÅŸ. Ne var ki 7 uÃ§aklÄ±k filonun kurulmasÄ± da 21 milyon dolarlÄ±k bir masraf gerektiriyor.

Bu para henÃ¼z ortada yok...

TEMA VakfÄ± BaÅŸkan Vekili Nihat GÃ¶kyiÄŸit bize gÃ¶nderdiÄŸi mektupta Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n bir filo kurabilmesi iÃ§in gerekli tahsisatÄ±n bulunmasÄ±na herkesin yardÄ±mcÄ± olmasÄ±nÄ± istiyor. Ã‡aÄŸrÄ±yÄ± kamuoyuna iletiyoruz.

Pazartesi sÃ¶zÃ¼

â€œEÄŸer Ã§alÄ±ÅŸmak iyi bir ÅŸey olsaydÄ±, zenginler hepsini yapar bize iÅŸ bÄ±rakmazdÄ±...

Elmore Leonard







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