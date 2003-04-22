Müzeler sırada

Nahoş veda..!

Kamu Yönetimi Reformu adı altında ana hizmetler belediyelere bırakılıyor. Laik eğitimin bu şekilde ruhuna fatiha okunacağını yazdık. Hürriyet'te Murat Bardakçı bir başka vahim gelişmeye dikkati çekti... Bu tasarı yasalaşırsa müze ve kütüphaneler de belediyelere bağlanacak... Müzeler müteahhit, emlakçı gibi meslek sahiplerinden oluşan belediye meclislerinden yönetilecek... Murat Bardakçı'nın kanaati:

- Müzeler Bağdat'tan beter yağmalanır...

Acaba halkımız ve sivil toplum kuruluşları Bağdat'taki müze yağması kadar ilgilenecek mi konuyla?



Saddam son anda "Ateşkes" demiş. Sanki çok ateş etti de...

Komünistler Moskova'ya derken onlar Antalya'ya geldi...





Nazmi Kal, tam 33 yıldır TRT'de program yapıyor. Emeklilik yaşını 61'e indiren yasa ile ona da emeklilik yolu göründü... Nazmi Kal ekranlara dün gece, son 8 yılı canlı yayın olmak üzere tam 14 yıldır yaptığı "Ekonomi Dosyası" programı ile veda edecekti... Edemedi. Yayına bir gün kala kendisine, programın canlı değil banttan yayımlanacağı söylendi. Kal, sebebini sorunca:

- Bu son programın olduğu için duygusal davranabilir, TRT'nin yayın ilkelerine aykırı şeyler söyleyebilirsin, yanıtını aldı. Kahroldu...



Emekli asker Ralph Peters Washington Post gazetesinde yayımlanan yazısında "Türkiye ABD'ye ihanet etti. Buna karşılık Kürtler destek verdi. Kuzey Iraklı Kürtlerin devlet kurmasına destek vermeli" diye yazmış.

Yanlış... Türkiye ABD'ye "hayır" dedi ama ihanet etmedi.

İkinci tezkerenin geçmemesi Türkiye'nin demokratik hakkı ve uygulamasıdır.

ABD'ye ihanet eden olsa olsa "Nasıl olsa tezkereleri TBMM'den geçiririz, siz gemileri yollayın" diye Washington'a umut verenlerdir...

ABD'nin onlarla hesabı olabilir, Türkiye ile değil...





Taksim'deki Atatürk Anıtı'nın çevresinde yeni icat... Anıtı çevreleyen yuvarlak yeşil alanın içine afiş asılarak anıtın görüntüsü çirkinleştiriliyor. Örneğin anıt alanı içinde Moda'ya tramvay yapımı nedeniyle Anakent Belediye Başkanı'na teşekkür eden kocaman bir afiş asılmış. İki afiş daha var. Ayrıca en küçük yağmurda anıtın çevresinde su birikintileri oluşuyor. Önemli günlerde protokole dair zevat bu birikintilerin içinde yürüyor. İstanbul Valisi sayın Muammer Güler, hiç değilse şu küçücük alanda Atatürk'e saygıyı sağlasak. Son umut sizde...



Çok değil, daha bir - iki hafta önce askerimizin Kuzey Irak'a girmesine izin vermeyen ülkeydi Amerika... Önceki gün Abdullah Gül'ün ağzından öğreniyoruz ki aynı ABD Irak için şimdi bizden asker talebinde bulunmuş... Mehmetçiğe Bağdat ve Güney Irak'ta devriye görevi verecekler.

Neden? Çünkü ABD'nin güneyde başı dertte.

Irak'ın yüzde 60'ını oluşturan Şiiler işgalci ABD'ye isyan halinde...

ABD kendini isyancılara karşı koruyacak enayi arıyor...

CHP Hatay milletvekili İnal Batu diyor ki:

"Amerika'nın tek başına böyle bir talepte bulunma hakkı yok. Ben bu ülkeyi işgal ettim, bana yardımcı olmak üzere asker gönder, diyemez. Amerika'nın Irak'ı işgal etmesi ne kadar yanlışsa, şimdi bizim oraya, sırf işgalci ülke istiyor diye asker göndermemiz de o kadar yanlış olur. Irak'a asker göndermenin bir tek hukuki dayanağı vardır; BM karar alırsa..."

CHP'li Onur Öymen'in söylediklerine gelince;

"Anladığım kadarıyla hükümet hâlâ tezkereyi kabul ettiremenin ezikliği ve mahcubiyeti altında... Akılları fikirleri ne yaparım, ne ederim de Amerika'ya karşı kendimi affettirebilirim? Bu noktaya takılıp kalmışlar..."

Son söz... "İktidardaki zevat Bush ile arasında kendi hatasından doğan sorunları çözmek için Mehmetçiği tehlikeye atamaz. Atmamalı... Orada boşuna akacak kanın altından kalkamazlar."



Teksas'tan mektup...

Amerika'da Texas üniversitesinde görevli Profesör Tevfik Dalgıç, hükümetin her bir üyesinin ayrı telden çaldığını görünce dayanamamış, bize Muallim Naci'nin şu satırlarını göndermiş:

"Toplanıp ehl - i hava,

Her biri bir saz çalar...

Çelebi böyle olur,

Bizde konser dediğin.."





