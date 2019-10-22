Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı kritik görüşmenin sonuçları beklenirken... Geçen hafta sonu Ankara’da Amerikan heyetiyle yapılan görüşmelerin tartışmaları da sürüyor.

En yoğun tartışma “güvenli bölge”nin sınırlarına ilişkin olandır. Bizim taraf Fırat’ın doğusunda 444 kilometre uzunluğunda, 30 kilometre eninde bir alanı güvenli bölge talebimiz olarak tanımlarken... Çeşitli kaynaklar ABD/PYD’nin bize sadece Tel Abyad ile Resulayn arasındaki 120 kilometreyi bıraktığı görüşünde. E. Gen. Nejat Eslen esas noktaya işaret ediyor:

- Nasıl olur da ABD ile Ankara’da yapılan ve saatlerce süren görüşmelerde bir harita üzerinde anlaşmaya varılmaz. Nasıl olur da en önemli konu orada karara bağlanmaz. Ben anlamadım...

İkinci merak konusu... ABD’nin PYD/YPG’ye binlerce ton silah verdiği aylarca yazıldı. Bu silahların akıbeti ne olacak?

Bir kritik noktaya da Onur Öymen değiniyor. Diyor ki:

- PYD/YPG’nin sınırın 30 kilometre güneyinden daha aşağıda terör faaliyetlerini sürdürmeyeceğinin garantisi yoktur. Ankara’da kabul edilen metinde ABD’nin o bölgede PYD/PKK’ya desteğinin devam etmeyeceğine dair bir işaret de alınmamaktadır. Zira ABD hâlâ PYD/YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmemekte, bu örgütten müttefik olarak söz etmektedir.

Maalesef güneyimizde yıllarca sürecek bir müzmin hastalık oluştu.

Bizi de çok ağrıtacak...

Yetenek sizsiniz!

Yükseköğretim kurumlarında özel yetenek sınavıyla öğrenci alan 14 bölüme 2020’de merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine karar verildi. Bu bölümler: Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleri.

Böylece yetenekli gençlerin elenmesi, yeteneksiz gençlerin sanat, moda, tekstil ve sporla ilgili yüksekokulları doldurmalarının önü açıldı. Akıl almaz bir uygulama bu. Nasıl bir mantığa dayandığını kimse çözemiyor.

Not: Karar son dakikada bir yıl ertelendi.. Sonuçta vaz geçilmedi ve önümüzdeki yıl uygulanacak. Tamamen iptali için çalışılmalı...

NİKOTİN

Kapalı mekânlarda sigara içilebilir bölüm açılması yolundaki hazırlıklar sigara bağımlılarını ve tekelleri memnun etmiş olabilir. Ancak sigara yasakları için yıllarca mücadele vermiş Prof. Elif Dağlı gibi isimler, böyle bir gevşetmeyle kapalı mekânlarda sigara yasağının son bulacağı düşüncesinde. Batı’da böyle bir uygulama yok çünkü kapalı mekânları sigaralı/sigarasız diye ayırmak imkânsız. Düşünün ki halen vapurların açık kısımlarında bile sigara içilmesi sakıncalı ve yasak.

Hazırlanan ikinci tuzak “ısıtılmış sigara” masalı. Görünümü sigaraya benzeyen ürün, kapsülündeki tütünü yakmadan 350 derecede ısıtıyor. Bu yüzden duman vermiyor. Ancak içen kişi nikotini olduğu gibi içine çekiyor. Sigara tekelleri şimdi de bunu pazarlamaya çalışıyor. Tuzaklara dikkat...

AYDIN

Cumhuriyetçi aydınımız Ahmet Taner Kışlalı’yı öldürülmesinin 20. yılında bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Kışlalı cumhuriyetçi, laik, Kemalist, soylu bir aydındı.

Kitaplarını okurken göreceksiniz. Uyardığı tehlikelerin tümü gerçek olmuş, söyledikleri bir bir çıkmıştır.

Türkiye’nin bir de liberal adı takılan sözde aydınları vardır.

Bunlar yıllarca Cumhuriyet dönemini faşist, Atatürk’ü diktatör olarak niteledi, laik aydınlarla laikçi diye alay ettiler.

Batı’nın gizli planlarına hizmet ettiler.

Onların yok dediği tehlikeler bir bir gerçek oldu.

Ahmet Taner Kışlalı’yı saygıyla anıyoruz...