Sınır rahatladı

Zaman bu defa lehimize işledi... İzlenen politika olumlu sonuç verdi. ABD/PYD/YPG sınırımızdan uzaklaştırıldı. Sınır güvenliği Türkiye, Rusya ve Suriye’nin gözetimine terk edildi. Rusya bölge liderliğindeki gücünü yükseltti. Putin, Şam ile Ankara’yı ileriye dönük iş birliği açısından yakınlaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi koyduğu hedeflere ulaşmakta başarılı sayılıyor.



Ancak bazı hedefler gerçekleşmedi; PYD / YPG yok edilemedi. Esad da yerinde duruyor.



Gelinen noktada yine geleceğe dönük birçok soru işareti mevcut. Mesela...



Sınırdan çekildikten sonra YPG’liler ve silahları ne olacak? YPG ayrı bir güç olarak varlığını sürdürecek mi?



Daha önemli bir noktaya geliyoruz...



Soçi buluşmasından sonra Putin Esad’a telefon açarak mutabakatı anlatıyor. Esad görüşme sonuçlarını olumlu karşılıyor. Cevaben, “ülkesindeki tüm terör gruplarıyla mücadeleye devam edeceğini” söylüyor.



Şam ve Moskova, İdlib’deki El Nusra ve uzantısı silahlı grupları “terörist” olarak görüyor. Suriye Milli Ordusu ÖSO da Esad’ın can düşmanıdır.

Özellikle ÖSO’nun konumu önümüzdeki dönemin sorunu olarak karşımızda duruyor.



Son soru: Türkiye, Afrin ve Cerablus gibi Resulayn güvenli bölgesine de sığınmacı yerleştirecek, en az 1 milyon nüfuslu şehir kuracak. Bunun finansmanı nasıl sağlanacak? Geleceği nasıl çizilecek? Soru işareti...



TÜTÜN



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sigaranın haram olduğuna ilişkin açıklaması sosyal medyada günlerdir dolaşıyor. Fetva kimi gazete köşelerinde de tartışılıyor. İki soru ise pek yanıtlanmıyor:



1 - Sigara haramsa, sigaradan alınan vergiyle ödenen maaşlar da haram mı?



2 - Sigara haramsa, bunca sigara tekelinin ülkeye girişine neden izin verildi?

NOT: Sigara karşıtı kampanya hızlanırken kapalı mekânlarda sigara içenlere özel yer ayırılmasıyla ilgili çalışmalar da sürüyor. Kapalı mekânlarda sigara içenlere özel bölüm ayırılırsa diğer bölümlerin dumandan korunması mümkün olmuyor. Batı’da bu uygulama sakıncalı sonuç verdi. Sigara tekellerinin bu yeni oyununa dikkat çekiyoruz.

Boluspor



Bolulu öğretmen Ali Özdemir, Boluspor’un 1. Futbol Ligi’nde 18 takım arasında 16. durumda olduğunu görünce üzülmüş, şu soruları soruyor:

1 - Boluspor kurulduğu günden bu yana Bolu halkının kaç milyon dolarını harcamıştır?

2 - Kaydedilen bir ulusal veya uluslararası başarı olmuş mudur?

3 - Bunca kaynağı, emeği, zamanı, mekânı, parayı yutan bir kulüp bugüne dek kente ne katmıştır?

4 - Haftada 90 dakikalık bir karşılaşma için harcanan paralar tarıma, sanayiye, turizme, eğitime harcansa idi dünyanın incisi bir şehir olur muyduk?

5 - Spor sadece futboldan mı ibarettir? Boluspor’un başka hangi branşlara katkısı vardır?

6 - Kulüp kurulduğundan bu yana kaç yabancı oyuncuya toplam kaç milyon dolar ödenmiştir?



Sorular yalnızca Boluspor yöneticilerine değil benzer durumdaki kulüplere ve o illerin halkına da sorulmalı.



ALAKA





Ataşehir Belediyesi’nde çalışan DİSK Genel İş Sendikası temsilcisi işçiler işten çıkarılışlarını protesto için direnirken...



DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile birlikte bir kafe açılışına katılmış, kurdele kesmiş.



Bugüne dek sağduyulu bir yönetici olarak izlediğimiz Arzu Çerkezoğlu’nun işçi direnişi sürerken Battal İlgezdi ile birlikte açılışa katılması ne alaka? Ayrıca DİSK Başkanı’nın kafe açılışında işi ne?



Aynı şekilde... Ataşehir Belediye Başkanı’nın kafe açılışında kurdele kesmesi ne alaka? Bu bir üretim tesisi mi? Altı üstü kafe!



KADER



Polis memuru Zekeriya Altunok KHK ile meslekten atıldı.



FETÖ soruşturması kapsamında 16 ay hapis yattı.



Mahkemede beraat etmesine rağmen polislik görevine dönemedi.



Bedelli parası bulamadığı için geç yaşta askere alındı. Doğubayazıt’ta iki gün önce PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit düştü.



İki çocuk babası Zekeriya Altunok gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaşam trajedisi bu kalabalık gündemde işte ancak bu kadar yer buldu.





