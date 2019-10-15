Sırttan bıçaklanmak!

Amerika ile Rusya... Kürtler ile Esad... Filistin ile İsrail... AB ile Avrasya ülkeleri... Birbiriyle ilgisiz ya da itişen unsurlar Barış Pınarı operasyonuyla birlikte karşımızda birleşiyor. KKTC bile karşı tarafa geçerek, “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” özdeyişini sarsaladı. Ama biz en çok Arap Birliği’ne kızıyoruz. Arap ülkelerinin kınayıcı tavrına sinirleniyoruz. Sebebi? Çünkü son dönemde Müslümanların birbirini kollayacağı yönünde bir algı yaratıldı. Galiba o algının yerle bir olmasını hazmedemiyoruz. Oysa hatırlayınız... İki yıl önce Afrin Harekâtı sırasında da Arap Birliği olumsuz tavır almış, Genel Sekreter:

“Türk ordusunun operasyon gerçekleştirdiği Afrin’deki durumu endişeyle takip ediyoruz” diye açıklama yapmıştı.

Arap Birliği o çizgisini sürdürüyor.

Ne olursa olsun, biz üslubumuza dikkat edelim.

“Arap ihaneti”, “Araplar sırtımızdan bıçakladı” gibi ırkçı sloganlarla tüm Arap halklarını karşımıza almayalım. ABD güdümündeki yönetimlere kızıp halklar arasındaki dostluğu tahrip etmeyelim. Böylesi dış politikanın genel kurallarına aykırıdır. Özele gelince... Bugün turistik merkezleri Arap turistler ayakta tutuyor. Arap halk düşmanlığı yaratarak insanları küstürmeyelim. Turistik gelirleri de riske atmayalım.

Hukuk dekanları...

Profesör Kemal Gözler, hukuk fakültelerine hukukçu olmayan dekan atamalarını ele aldığı incelemesinde ilginç bilgiler veriyor. İncelemeye göre, Türkiye’de mevcut 67 hukuk fakültesinden 19’unun (Yüzde 28) dekanları hukukçu değildir.

Örneğin Bolu’da dekanlık koltuğunda bir veteriner, Yozgat Hukuk Fakültesi’nde bir kimyacı, Karatay Hukuk Fakültesi’nde bir ziraatçi oturmaktadır. İlahiyatçılar çoğunluktadır. Hukukçu olmayan dekanların uzmanlık alanları şöyledir:

İlahiyatçı 4, Maliyeci 3, Tıp 3, Çalışma Ekonomisi 1, Kamu Yönetimi 1, İşletme 1, Siyaset Bilimi 1, Fransız Dili 1, Ziraat 1, İktisat 1, Kimya 1, Veteriner 1...

Ayrıca, hukuk fakültelerinde büyük bir profesör ve doçent açığı vardır ve her birine 133 öğrenci düşmektedir. Hukuk reformu hukuk fakültelerinden başlamalı, diyor Kemal Gözler hocamız.

HALKA

Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda sporcumuz İbrahim Çolak halka dalında şampiyon oldu. Jimnastik gibi üstün teknik, yetenek ve çalışma gerektiren bir dalda alınan bu madalya, dünya çapında bir başarıdır. Uzun yıllar gecesini gündüzüne katarak çalışan Çolak’ı, hocası Yılmaz Göktekin’i ve bağlı olduğu İzmir merkezli Şavkar Jimnastik Kulübü’nü yürekten kutluyoruz.

Dünya şampiyonasında barparalelde gümüş madalyayla ikinci büyük zaferi kazanan Ahmet Önder de aynı kulübe bağlıdır. Şampiyonada barparalelde 6. olan Ferhat Arıcan ve olimpiyat vizesi alan 16 yaşındaki kızımız Nazlı Savranbaşı da dünya çapında sporcular olduklarını kanıtladılar. Onlarla gurur duyuyoruz...

TWEET

Amerika’daki gelişmeleri yakından izleyen Prof. İlhan Uzgel, Duvar’da Mühdan Sağlam ile yaptığı röportajda ilginç bir bilgi veriyor ve diyor ki:

- Trump tweet’leri eskiden kendi yazardı ama artık kendi yazmıyor. Bir ekip onun üslubunda tweet’ler kaleme alıyor, bunu mesajlarda daha rafine kavramlar kullanılmasından da anlıyoruz.

Sağlam soruyor:

- Şu ünlü “Benim emsalsiz bilgeliğim” diye başlayan tweet’i de ekip mi yazdı acaba?

- Sanıyorum onu Trump’ın kendisi yazmıştır. O düzeyde bir megalomani herhalde yalnız ona mahsustur.

BMW

Sağlık Sen’in Başkanı Semih Dursun’un 800 bin liralık Audi aracından sonra Öz Çelik İş Başkanı Yunus Değirmenci de altına 1 milyon 800 bin liralık BMW 740 çekmiş.

Eskiden sendika, vakıf gibi paralı kuruluşların başına geçenler ilk iş olarak kendilerine takım elbise yaptırırdı.

Yıllardır ayağına ayakkabı alamayan adam bir de bakarsınız şık ve pahalı takım elbiseyle dolaşmaya başlamış.

Elbisenin yerini şimdi Audi, Mercedes, BMW aldı..