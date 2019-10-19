Top Rusya’da!

ABD ile Türkiye anlaştı. Türkiye’nin istediği güvenli bölgeyi kabul etmiş görünen ABD, bir yandan da müttefiki YPG’yi ateş altında kalmaktan kurtararak güvenceye aldı.

Varılan anlaşmaya göre... YPG 120 saat içinde güvenli bölgeden çekilecek. Ellerindeki silahların alınması yanında mevzileri kullanılamaz hale getirilecek, tahkimatı yıkılacak.

Pekii... Daha önce verdiği sözleri pek tutmayan ABD bu defa tutacak mı? YPG silahları kime teslim edecek? Daha önce Şam ile anlaşan PYD/YPG şimdi nasıl bir yol izleyecek? Bunlar bilinmiyor...

Bilinen bir şey varsa o da şu: Şam ve Moskova, Suriye toprağında Türkiye’nin varlığını istemiyor.

Güvenli bölgede sığınmacılar için şehirler kurulması ne Rusya, ne Şam’ın gündeminde var. Bundan sonra artık Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi konuşulacak. Ortadoğu’da oyun kurucu artık Rusya olacak...

Bu bağlamda baş ağrıtıcı bir soru: Türkiye’nin bugüne dek ön saflara sürdüğü (Şam’ın terörist kabul ettiği) ÖSO ile bağları nasıl şekillenecek? İdlib’de sıkışan HTŞ gibi isyancı silahlı guruplar ne olacak?

Bölge Rusya, İran, İsrail, ABD başta olmak üzere birçok ülkenin oyun tahtasıdır.

O yüzden Suriye ateşi de kolay kolay sönmeyecek...

GIDA

BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun kuruluş yıl dönümü olan 16 Ekim, her yıl Dünya Gıda Günü olarak anılıyor. Tarım ve gıda konuları dünya çapında konuşuluyor...

Bizim Tarım ve Orman Bakanlığı da Dünya Gıda Günü öncesinde taklit ve hileli ürünlerden haksız kazanç elde eden firmaların listesini açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, uygulamanın başladığı 2012 yılından bugüne kadar 1283 firmaya ait 2816 parti ürün taklit ve hileli olduğu için teşhir edildi.

Gıdada sahtekârlık yapanların liste olarak yayımlanması ne işe yarıyor?

Hemen hiçbir işe yaramıyor. Bu sahtekârlar pek de caydırıcı olmayan para cezasını (çok çok 22 bin lira) ödeyerek işe devam ediyorlar. Bakanlık vatandaştan dikkatli olmasını istiyor. Ancak vatandaşın bakanlığa ait internet sitesini izlemesi ne ölçüde mümkün? Kaldı ki hangi gıdanın hileli olduğu satılıp tüketildikten sonra açıklanıyor. Atı alan Üsküdar’ı geçiyor.

Gıda terörünü önlemek için belli ki denetim ağını güçlendirmek gerekiyor. Cezaları da işyeri kapatma ve ticaretten men etme gibi etkili düzeylere yükseltmeli. Belediyeler de mutlaka bu çabaya ortak olmalı. Tabii eğer halkın sağlığı sahtekârların para kazanmasından daha fazla önemseniyorsa!

Trump'ın sancısı...

Türkiye’nin ABD ile anlaşması o kepaze mektubu ve izleyen skandalları herhalde unutturmayacak... Mafya gibi davranan, tehdit ve şantaj ile iş gören, en basit diplomatik nezakete uymayan ABD’ye Ankara hâlâ stratejik ortak, dost, müttefik, falan diyecek mi?

Bu soru gündemdeyken dün Trump’ın bir başka incisi saçıldı ortalığa... Dedi ki Dallas’ta:

- Ben (Türkler ve Kürtlerin) biraz kavga etmeleri gerekiyor dedim. Okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vereceksiniz, sonra da ayıracaksınız...

Yani tavşana kaç tazıya tut demiş. Bununla övünüyor...

Herhalde dünya tarihi bundan daha gayri ciddi bir devlet başkanı görmemiştir. Bu adamın yönetiminde yalnız ABD değil bütün dünya tehlike içindedir.

Kültür

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin yayın danışmanlığı hizmeti için tarihçi İlber Ortaylı, Sözcü gazetesi yazarı Sinan Meydan, Prof. Dr. Baki Asiltürk, psikolog İpek Gökozan, yazar Alper Çeker ve ozan Ahmet Ece ile sözleşme imzalandı. Bu isimlere itirazımız yok. Ancak İstanbul’la ilgili yayınlar için danışman olarak unutulmaması gereken bir isim daha var: Haldun Hürel. İstanbul’u, tarihi, estetiği ve ruhuyla en iyi tanıyan ve anlatan yazarlardan biridir Haldun Hürel.

Rambo

İstanbul’da Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde, iki asistan doktor arasında çıkan tartışmada iki doktordan biri diğerini 30 bıçak darbesiyle öldürdü. Olay nereden baksanız dehşet vericiydi.

Biz yalnızca bıçağa değinelim... Öldürücü bıçaklar yılbaşı, Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü gibi belirli günler nedeniyle açılan hediyelik eşya fuarlarında bile serbestçe satılıyor. İnternette “rambo bıçağı” yazdığınız zaman çeşitleri ve fiyatları hemen çıkıyor. Adrese yollanıyor. Ciddi insanlar sevdiklerine hediye olarak rambo bıçağı alırlar mı? Belli ki bu bıçaklar başka amaçlarla satılıp alınıyor. Peki, bu ticarete neden göz yumuluyor? Anlayan?