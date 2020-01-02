BİR YIL BİTERKEN... (2)

Vatandaşın yanında olduğumuz tescillendi



Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 11’inci kez düzenlenen ‘Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’ törenle sahiplerini buldu. Törende Milliyet gazetesi ekonomi muhabiri Aylin Rana Aydin, hal ve market fiyatlarını karşılaştırdığı “Bize bir hal’ler oluyor” başlıklı haberiyle “Jüri Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.









Ekonomi sayfalarını hazırlayan ekibimiz, Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri kaleme alarak, Türk ekonomi basınındaki “referans” gazete olma özelliğimizi sürdürdü. Yazarlarımız Zeynep Aktaş piyasa tahminleriyle, Ali Ağaoğlu gelecek öngörüleriyle, Cem Kılıç sosyal güvenlik yazılarıyla yıla damgasını vurdu.



Şiddete karşı mücadelemizin ödülü barodan









Ankara Barosu tarafından 2011 yılında hayata geçirilen “Gelincik Projesi” kapsamında, yılın başarılı gazetecileri belli oldu. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve LGBTİ bireylerin uğradıkları şiddetle ilgili olarak baronun çalışmalarını takibe alan Milliyet muhabiri Paşa Alyurt, imza attığı haberlerle basın ödülüne layık görüldü.



Magazin ve Spor’un öncüsüyüz



Tam 65 yıllık bir geleneği yaşatan Milliyet okuyucuları yılın sporcularını, spor insanlarını seçti. Gillette ve Milliyet’in ortaklaşa düzenlediği ödül töreninde Namık Sevik Özel Ödülü’ne layık görülen isim yine bizden biri, duayen spor yazarımız Bilal Meşe oldu.









Milliyet CADDE “Yılın Magazin Eki” ödülünün sahibi oldu. Plaketi Milliyet CADDE Yayın Yönetmeni ve Magazin Müdürü İlknur Taş aldı. Milliyet gazetesi muhabiri Emrah Akçaay ise “Yılın Magazin Gazetecileri” kategorisinde ödüle layık görüldü.









Kültür ve Sanat’ın adresi



Türkiye’nin ilk sanat sayfasını oluşturan gazete olarak yıl boyunca Türkiye ve dünyada kültür sanat dünyasının nabzını tuttuk. Yine Türkiye’nin en köklü kültür-sanat dergisi olan Milliyet Sanat dergisi 47. yılında ses getiren içeriklerle yayın hayatının bir yılını daha geride bıraktı.









Ve elbette sadece ödül almıyoruz. Milliyet gazetesi 30’uncu kez verilen Türk edebiyatının en saygın ödüllerinden Haldun Taner Öykü Ödülü’nün de ev sahibi. Kemer Country Club ile iş birliğiyle düzenlenen “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasıyla da genç heykeltıraşlara destek verdik.



Özel haberlerimizle gündem yarattık



2017 yılında açık denizdeyken, çalıştığı gemide esrarengiz bir şekilde kaybolan ve ailesinin gemi personeli tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği Kadir Köroğlu ile ilgili yaptığımız “Kayıp gemici” haberi üzerine terör savcısı dosyayı incelemeye aldı.



Manşete taşıdığımız ve siyanüre erişimin kontrol edilmesi gerektiğiyle ilgili “Siyanüre gübre yasağı kriterleri” haberimizin ardından, Çevre Bakanlığı’nın siyanür nedeniyle üzücü olayların tekrar yaşanmaması için yönetmelikte düzenlemeye gittiği açıklandı.



İçme sularının analizlerinde ortaya çıkan ağır metallerle ilgili yaptığımız “Bu suyla duş bile alınmaz” başlıklı özel haberimiz sonrasında Türkiye kamuoyu ve medyası günlerce içme sularının sağlıklı olup olmadığını tartıştı.



SMA hastalığı ile mücadele eden ailelerin yanında olduk ve hastaların durumunu yıl boyunca takip ettik. Gazetemizin sayfaları sık sık bu ailelerin sesi oldu, Milliyet yazdı ve yıllarca beklenen ilaçlar Türkiye’ye geldi.



Ermeni Patriği Maşalyan ilk röportajını gazetemize verdi ve “Türkiye’nin rengiyiz” başlığıyla manşetimize taşıdık.



Sismik hareketliliği tespit etmek için denize döşenen fiber optik kabloların trol tekneleri tarafından parçalandığı ve 5 yıldır veri alınamadığına dair ilk haberi yine gazetemiz yaptı. Sonrasında tüm medya gündemi günlerce bu konuyu tartıştı.



“Yetkisiz yetkili servis” başlığıyla yayınlanan internetteki dolandırıcı teknik servisler haberimiz, “Yasağa rağmen satışa devam” başlıklı zayıflama ilaçlarıyla ilgili haberimiz, “Aşı reddi tehlikeli” başlıklı dosya haberimiz gündem yaratan ve yetkilileri harekete geçiren özel dosyalarımızdan birkaçı oldu.



Kapaklarımız halkın sesi oldu



25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde, Türkiye’de kadın cinayetlerine kurban giden kadınların görselleriyle hazırladığımız ve büyük resimde Şule Çet’in görselinin yer aldığı “Boyun eğme” başlıklı kapağımız sosyal medyanın gündemine oturdu. Gazete kapağımız konuya duyarlı sanatçılar ve yüzlerce okurumuz tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve kadına şiddetle mücadele konusuna dikkat çekildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel bir fotoğraf çekimiyle hazırladığımız “Engel biziz” başlıklı kapağımızla engelli insanlarımızın sorunlarına dikkat çekmeye ve farkındalık yaratmaya çalıştık.









Ve son söz yerine şunları söylemek şart oldu:



Bu çabaların altında bütün Milliyet çalışanlarının özverileri ve mesleklerine bağlılıkları yatıyor. Kimi meslektaşların ve kimi çevrelerin dinleyip anlamadan adeta can yakmak için dile getirdikleri haksız eleştirilere karşı onlar sadece haber yapmak ve okuyucuya sorumluluklarını yerine getirmek için bu yıl da canla başla çalışmaya devam edecekler. Mutlu Yıllar…

Milliyet.com.tr 2020'ye iddialı giriyor

Milliyet.com.tr masaüstünde, cepte, tablette 2019 yılını hedeflediği yerde tamamladı. Türkiye'de okuyucuların haber alma kaynağı bu yıl da www.milliyet.com.tr oldu. Bizden desteğini ve takibini esirgemeyen takipçilerimize sonsuz teşekkür ederek mutlu bir sene diliyoruz. Milliyet.com.tr 2020 yılında özel dosya haberleri, görüntülü içerikleriyle fark yaratacak ve siz okurların vazgeçilmezi olacak. Gündemin nabzını tutup, paranın hareketlerini anbean ölçebilecek, siyaseti Ankara kulisleriyie takip edebileceksiniz. Milliyet.com.tr 7'den 70'e hayatın tüm renklerine ve özellikle kadınlara daha fazla değecek bir vizyonla geliyor. 2020 yılında Şenol Güneş ile A Milli Takımımızın boy göstereceği Avrupa Şarripiyonası'ndan canlı anlatımlar, özel haberler ve Tokyo Olimpiyatları... Bu ve daha fazlası yıl boyunca milliyet.com.tr'de olacak. Milliyet.com.tr köklü gazete Milliyet'in dinamik ve alanında tecrübeli kadrosuyla yeni yıla, 2020'ye damga vurmaya geliyor.

Türkiye'nin ilk dijital akşam gazetesi

Gündemi yakından takip etmek ve yarının haberini herkesten önce bugünden okumak isteyenler için bir kaynak niteliği taşıyan Milliyet Express, Dergilik platformunda bu sene 1. yılını doldurdu. Ve bu 1 yıl içinde yaklaşık 2.5 milyon kişi tarafından indirildi, okundu ve çok sevildi...