Bir yıl biterken...

2019 sadece Türkiye’de değil, dünya medyasında da son dönemin “en hareketli yılı” olarak kayıtlara geçecek. 12 ay boyunca, medya her zamanki gibi zamanla yarıştı. Ardı arkası kesilmeyen haberlerin peşinde koşturdu. Küresel hareketlenmelerin, dünyayı sarsan ekonomik ve siyasi krizlerin, mülteci sorununun, terörün, doğal afetlerin, alınan kararların, yapılan anlaşmaların yakın takipçisi oldu.

Ortadoğu, Batı’nın her zamanki gibi en önemli gündem maddesiydi. Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından biz de Milliyet olarak, harekâtın siyasi ve askeri paradigmalarını doğru okumanın dünya tarihine not düşmek açısından son derece önemli olduğunun bilincinde gelişmeleri adım adım izledik.

Doğru haber ve analitik gazeteciliğimizi unutmadık. Bölgeye muhabirlerimizi gönderdik, yazarlarımızla süreci analiz ettik. Manipüle ve dezenformasyon amaçlı haberciliğin önüne geçmek amacıyla haberleri editöryal titizlikle okurlarımızla paylaştık. Dokuz gün süren harekâtta bölgedeki güç dengelerini ve siyasi gidişatı tamamen değiştirebilecek hususlara değindik. 9 gün sonra hem Amerikan hem de Avrupa basını, ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmada, “istediğini alan tarafın Türkiye olduğunu” yazdığı gün, Türkiye için ikinci kazanımın Soçi mutabakatı olduğunun altını çizdik.

Sami Kohen, Güneri Cıvaoğlu, Tunca Bengin, Didem Özel Tümer, Nihat Ali Özcan, Verda Özer, Hakkı Öcal ile muhabirlerimiz; Namık Durukan, Yavuz Özden, Ünal Çam, Oğuz Yeter, Seyfettin Ersöz, Cihat Aslan, Ecem Toplar imzalarıyla...

2019’da Türkiye’nin bir “karar” ve bir “anlaşma” ile Ortadoğu’nun bütün dengelerini değiştirdiğini elbette tarih yazacak. Milliyet olarak biz yazılacak bu tarihin en yakın takipçisi olduk.

Fakat başarıyı gölgeleyen toplumsal sorunlarımızı da daima hatırlattık. Kadın cinayetleri, çocuk tacizleri, doğanın ve tarihin katledilişine ve çevre, sağlık, eğitim sorunlarına çözüm üreten bütün kurumlara sayfalarımızı açtık, engelli hakları, hayvan hakları, kadın hakları, insan haklarını hatırlattık.

Manşete çektiğimiz hiçbir haberimizde, çatışmacı dil kullanmadık, olayları kışkırtan bir pozisyon almadık, psikolojik olarak kitleler üzerinde olumsuz etki yaratacak haberlerden ve yorumlardan daima kaçındık. Elbette gözden kaçırdığımız, iyi değerlendiremediğimiz haberler de olmuştur. Ancak yazarlarımız, muhabirlerimiz, foto muhabirlerimiz, bölüm şeflerimiz, editörlerimizle ortak bir bilinç, kolektif bir ruhla hareket ettiğimiz gerçeği de ortada.

Öyle ki; yayın politikamız nasıl ki 2018’deki pek çok haberimize 2019’da ödül yağdırdıysa, 2019’daki haberlerimizle de 2020 ödüllerinin sahibi olacağımıza olan inancımızı koruyoruz. Bundan sonra ne mi olur? İşte haberlerimiz işte ödüllerimiz. Hep beraber göreceğiz. Biz haberin, siz okurlarımız da Milliyet’in takipçisi olduğu sürece…

Foto muhabirlerimiz rekor kırdı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nce (TFMD) 34 yıldır aralıksız olarak düzenlenen yarışmada, Milliyet gazetesi muhabirleri 3 bin 484 fotoğraf arasından 31 fotoğraf ve 8 fotoğraf serisiyle ödüle layık görüldü. TFMD Özel Ödülü Ara Güler portresiyle Ercan Arslan’ın oldu. “AB Özel Kategorisi Mültecilik-Misafir” dalında üçüncülük Ozan Güzelce’nin oldu. “Yılın Siyaset Fotoğrafı” Yavuz Özden’e verilirken, Suriye’deki hapishane fotoğraflarından oluşan serisi ile, “Yılın Foto Röportajı” birinciliği, Ünal Çam’ın oldu. Meclis’in duayeni Mustafa İstemi 50 yılı aşkın meslek yaşamı ile hem genç meslektaşlarına hem de parlamenterlere parmak ısırtmaya devam etti.

Kadın ve sağlık haberlerimiz umut oldu

Ekonomize dergisi ve İstanbul Sesi gazetesi iş birliğinde “Sağlık Turizmi” konulu “İstanbul Yılın Enleri” Ödül Töreni’nde muhabirimiz Çiğdem Yılmaz, para karşılığı taşıyıcı annelik yapıldığını belgeleyen ‘Parası batsın bu işin’ başlıklı haberiyle ‘Yılın Başarılı Kadın Gazete Muhabiri’ ödülüne layık görüldü. Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen “Şahane Medya Ödülleri” ise soruna doğru yaklaşımları nedeniyle “Sigarayla yeni savaş” başlıklı haberiyle Milliyet muhabiri Mert İnan’ı‘Yılın röportaj ödülü’ne layık gördü. “En Sağlıklı Köşe Yazarı Ödülü” ise Milliyet yazarı Dr. Demet Erciyes’e verildi. Muhabirimiz Mert İnan “Halk sağlığına asbest darbesi” başlıklı yazı dizisiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti “Haber Sağlık” dalındaki ödülün de sahibi oldu.

Çevre hassasiyetimiz ödüllendirildi

Toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik tanıyan medyaya ise Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ödül verdi. Yeşil Nokta Basın Ödülü bu yıl çevre, deniz yaşamı ve ekoloji konularında yaptığı haberlerle öne çıkan Milliyet gazetesi muhabiri Gökhan Karakaş’a verildi. Çevre ve yaşam için iyi niyet elçisi olarak…

YARIN: VATANDAŞIN YANINDA OLDUĞUMUZ TESCİLLENDİ