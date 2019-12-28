2020’nin iyi yaşam trendleri

Yeni yılda iyi ve kaliteli bir yaşam için yapılan tercihlerde neler ön plana çıkacak?





Yeni bir yıla girmemize sayılı günler kala, “Hayatımızda ne gibi değişiklikler ve yenilikler yapacağız?” sorusu bizi heyecanlandırıyor. İyi ve kaliteli bir yaşam için yapılan tercihlerde neler ön plana çıkacak, dünyada bu alandaki tartışmalar hangi konularda yoğunlaşıyor bir göz atmak bu soruya verdiğiniz cevaplarınızı etkileyebilir. Listemize bakmadan önce küçük bir tüyo: Uzmanlar 2020’de fiziksel sağlığın yanı sıra zihinsel ve ruhsal sağlık konularının gündemi meşgul edeceğini söylüyor...



Söz DNA’larda: Uzmanlar 2020’de genetiğin öne çıkacağını; örneğin DNA testleri ve analizleriyle tamamen bireylere özel, kişiselleştirilmiş beslenme ve antrenman programları uygulanabileceğini söylüyor. Kişilerin ihtiyaçlarına yönelik etkili adımlar atılmasına olanak veren bu tarz uygulamaların dünyada yaygınlaşmaya başlayacağı tahmin ediliyor.



Doğa, terapistin olabilir mi?: Kapalı alanlarda geçirilen sürenin gittikçe arttığı günümüzde, doğal alanlarda vakit geçirmenin iyi hissettirmesi hiç şaşırtıcı değil, ki bilimsel araştırmalar da bu sonucu destekliyor. Hal böyleyken, doğada yapılan açık hava aktivitelerini içeren “ekoterapi” ya da “doğa terapisi” 2020’de daha sık karşımıza çıkacak. Özellikle depresyon, stres ve kaygı gibi sorunlar yaşayan kişilerin reçetelerinde yer alanlar arasında doğa da olacak.



Sürdürülebilir ve atıksız hayat: Sürdürülebilirlik ve “sıfır atık” konseptlerine verilen önem, 2020’de artarak devam edecek. Plastiği hayatımızdan çıkarmaktan tek kullanımlık ürünleri tüketmemeye ya da “Evde nasıl diş macunu hazırlarım?” gibi video paylaşımlarına kadar hayatın her alanına yansıyacak bu durum aynı zamanda marka algısı ve tüketim trendlerini de etkileyecek. Çevre dostu ürünlere, sürdürülebilirliğe önem veren markalara olan talebin artmaya devam etmesi bekleniyor.



Spiritüel çalışmalar: Yoga türleri arasından ağırlıkla ruhsal rahatlamaya yönelik tercih edilen kundalini yoga ya da hızlı nefes alıp verme teknikleriyle oksijen-karbondioksit dengelerini etkileyerek zihni de etkileyen holotropik nefes çalışmaları gibi bedenle sınırlı kalmayan çalışmaları deneyimlemek 2020’nin öne çıkan trendleri arasında göze çarpıyor.



Biohacking: Vücudun maksimum potansiyeline ulaşabilmek amacıyla yapılan “biohacking” çalışmaları, 2020’de karşılaşacağımız bir diğer yenilik. Özellikle egzersiz sonrasındaki dinlenme dönemlerinde beslenme, uyku, stres ve iyileşme alanlarında “restoratif biohacking” trendinin yükselmesi bekleniyor.



Online fitness: Yeni araçlar, uygulamalar ve giyilebilir teknolojideki gelişmelerle egzersiz deneyimi de teknolojideki gelişmelerden en çok etkilenen alanlardan olacak. Spor salonu arkadaşınız kendine online bir egzersiz programı hazırlatıp, izlediği videolarla evinde spor yapmaya başlarsa şaşırmayın...



Bitki bazlı beslenme: Son dönemde yaygınlaşan bitki bazlı beslenme trendi, etin yerine bitkisel alternatiflerin artması ve bu beslenme tipine yönelik mekan sayısındaki artış 2020’de de güncelliğini koruyacak. Dünyada öne çıkması beklenen beslenme tarzı; katı diyet kurallara uymak ya da tamamen vegan olmak şeklinde değil, esnemelere müsait fakat bitkisel ağırlıklı bir beslenme biçimini benimsemek.



Sirkadyen ritme göre beslenme: Son dönemde oldukça popüler olan “intermittent fasting” yani aralıklı açlık/oruç konsepti günün yemek yediğin saatlerini sınırlamak olarak tarif ediliyor. 2020’de öne çıkacak versiyonunda ise saat sınırlaması sirkadyen ritme yani vücut saatine göre düzenleniyor. Birçok uzman, kişinin yemek yemeyi hava aydınlıkken sürdürmesini, aç kaldığı süreyi de havanın karardığı zamanla eşlemesini öneriyor.



İyileşme tatilleri: 2020’de zihinsel, bedensel ya da fiziksel anlamda gelişme ve iyileşme odaklı tatillere talep olacağı tahmin ediliyor. Meditasyon, yoga ve çeşitli wellness inzivaları, dijital detoks sunan kamplar, ekolojik geziler, grupça spa tatilleri örneklerindeki gibi, bireylerin kişisel ihtiyaçlarıyla yeni bir mekan görme deneyimini birleştirebilecekleri tatilleri seçmesi bekleniyor.