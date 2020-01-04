Mevsimsel yorgunluk kılavuzu

İşte size beslenmeden uykuya, stresle mücadeleden takviyelere kadar kış yorgunluğuyla savaş için basit bir rehber



Şu günlerde pek çoğumuzun şikâyetçi olduğu ortak bir sıkıntı var: Kış yorgunluğu… Düşük enerji, uyku hali ve motivasyon azlığı gibi kendini gösteren durumlar, hayatımızı önemli ölçüde etkileyebiliyor. Peki, bu kış yorgunluğuna karşı neler yapabiliriz, gelin başlıklar halinde inceleyelim…



Işık: Havanın erken karardığı kış aylarında melatonin hormonunun biraz fazla salgılanması, kendimizi uykulu hissetmemize yol açabiliyor. Işığın sirkadiyan ritim üzerindeki etkisi düşünüldüğünde; havanın hâlâ karanlık olduğu saat 7.00’de uyandığınızda, uykunuzu almış dahi olsanız yataktan çıkmakta zorlanmanız anlaşılabilir bir durum. Uyandıktan sonra perdeleri açarak gündüz saatlerinde odaya doğal ışığın girmesini sağlamak bile fark yaratacaktır.

Beslenme: Soğuk kış günlerinde eve pizzalar, fast food ürünler söylemek çok daha cazip ve kolay geliyor. Canınız sanki daha fazla karbonhidrat ve şekerli gıda çekiyor. Öncelikle, şekerli ürünleri fazla tüketmek başta sizi iyi hissettiğinize inandırabilir ama kan şekerinizdeki ani düşüşleri takiben canınızın yeniden bu tip gıdaları çekmesi ve bu kısır döngü, sizi aynı derecede iyi hissettirmeyecek. Yapabileceğiniz basit değişikliklerden biri, haftada birkaç kez de olsa evde yemek yapmayı rutininize yerleştirmek. Sofralarınızda mevsim sebze ve meyveleri, baklagiller, sağlıklı protein kaynakları, badem, ceviz gibi sağlıklı atıştırmalıklar ile soğuk havalarda içinizi ısıtacak çorbalara yer verin.

D vitamini: D vitamini eksikliği de yorgun hissetmenize sebep olabilir. Yaptıracağınız basit bir kan tahliliyle D vitamini seviyenizi öğrenerek yeterli D vitamini alıp almadığınızı, takviyeye ihtiyacınız olup olmadığını öğrenebilirsiniz.









Egzersiz: Egzersizin enerjiyi artırdığı, günümüzde herkesin bildiği bir gerçek. Üstelik kişiyi sosyalleştirmesi de cabası. Özellikle sabah saatlerinde yapacağınız egzersiz, örneğin bir yürüyüş, günün devamını çok daha enerjik ve zinde geçirmenizi sağlayabilir. Havanın çok soğuk, yağışlı olmadığı günlerde bu yürüyüşü açık havada yaparak gün ışığının etkisinden de yararlanabilirsiniz. Düzenli egzersizin mutluluk hormonlarımızdan endorfinin salgılanmasını tetiklediğini ve uyku düzeninizi de olumlu etkilediğini unutmayın.

Uyku: Uyku ve uyku bozuklukları konusu, obeziteden tansiyona ve depresyona kadar pek çok hastalıkla ilişkili. Yeterli uyku, kış yorgunluğuna karşı önemli bir savunma kalkanıdır. Bunun için uyumadan önce ağır yemekler tüketmemek, yatak odanızın sıcaklığı ve havadarlığı konusunda dikkatli davranmak; uykuya engel olacak ses ya da ışık olmadığından emin olmak basitçe dikkat edebilecekleriniz arasında.



Stres: Stres uykularınızı kaçırıyor, farkında olmadan bedeninizde gerginlikler yaratıyor ve dolayısıyla bitkin hissetmenize yol açıyor olabilir. Meditasyon, nefes egzersizleri ya da tuttuğunuz bir günlük bile, stresle mücadelenizde size destek kuvvet sağlayacaktır. Gündüzlerin kısaldığı şu dönemde kendinize ve sevdiklerinize vakit ayırmayı ihmal etmediğinizden emin olun. Motivasyonunuzu kaybetmemek adınaysa günlerinizi planlayarak ona göre hareket etmeye ve hedefleriniz doğrultusunda planlarınızı ertelememeye özen göstermenin faydasını görebilirsiniz.