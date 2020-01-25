Sağlıklı sindirim bir sanattır

Dr. Hasan İnsel, yeni kitabı “Sindirim Sanatı”nda sağlığımızın gerçek temeli dediği bağırsaklarımızı nasıl ve nelerle beslenerek daha sağlıklı hâle getirebileceğimizi anlatırken, okurunu Modern Mayr Metodu ile tanıştırıyor.

İç Hastalıkları uzmanı Dr. Hasan İnsel’in Destek Yayınları’ndan çıkan kitabı “Sindirim Sanatı”, daha sayfalarını çevirmeye başlamadan, adıyla dikkatleri çekiyor. İnsel “Bana göre sağlıklı sindirim öğrenilmesi gereken bir sanattır” diyor. “Sağlıklı yaşam ve genç kalmanın gizli anahtarı olan sağlıklı sindirimi anlattım” dediği kitabı yazmadaki amacı ise okura ilk adımı nasıl atacağı, devamını nasıl getireceği konusunda yol göstermek, yardımcı olmak ve genel sağlığın özünün sindirim sağlığı ile bağlantısını kurmak.

Avusturya’da eğitimini alarak “Modern Mayr Hekimi” unvanına sahip olan Dr. İnsel, kitabının ilk üç bölümünü sindirim sistemi ve bağırsak sağlığına ayırmış. Çünkü “...Bağırsaklar yeterince iyi durumda değilken insanın şifaya kavuşması mümkün değil. Bağırsakları iyileştirmeden ne fazla kilolardan kolaylıkla kurtulabiliriz, ne beynimiz doğru dürüst çalışır ne de çeşitli kronik sorunlarımız tam iyileşebilir” diyor.

Avusturyalı Dr. Franz Xaver Mayr’ın adını verdiği Modern Mayr Metodu aslında bir detoks yöntemi. Modern Mayr Beslenme Kültürü iki bölümden oluşuyor: Yemek yeme tarzı, yani yemeğin nasıl ve ne şekilde yeneceği ile nelerin yeneceği, nelerden belirli bir süre uzak durulacağı. Kitapta Modern Mayr prensipleri ışığında bir anlamda “bağırsakları kullanma kılavuzu” sunan Dr. İnsel, söz konusu metodun farkını kolay uygulanabilir olmasıyla şöyle açıklıyor: “Eğitim ve talim bölümleri olduğu için, insan kendi öğrenip çok kolay uygulayabiliyor. Üç hafta süren bir süreç ama ilk birkaç günden sonra yararları görülmeye başlıyor. Burada diğer diyetlerden çok önemli bir fark var: Klasik kilo kontrolü diyetlerinde önce kilo verilir, sağlık sonra gelir. Mayr Metodu’nda ise önce sağlık kazanılır, beraberinde kilolar gider.”

Metodu anlamak için Dr. Mayr’ın “Ne yediğimizden çok, neyi hazmettiğimiz önemlidir” cümlesine bakmamız gerek: Çünkü Dr. Mayr’ın formülü: “Sağlıklı Beslenme = Sağlıklı Gıda + Sağlıklı Sindirim” şeklinde.

Kalıcı kilo kontrolü

Mayr programında eğitim, gıdaları iyi çiğnemeyi öğrenmekle başlayıp sindirim kanalında asit-alkali dengesinin sağlanması, toksik gıdalardan uzak durulmasının öğrenilmesiyle devam ediyor. Eksiklerin yerine konulması ve doğru beslenme/sindirim alışkanlıkları edinilmesiyle tamamlanıyor.

Dr. İnsel, “Sindirim Sanatı”nda bu Mayr ilkelerini “4T” formülüyle açıklıyor: “Tatil - Temizleme - Terbiye - Tamamlama.” Mayr metodu, çiğneme eğitiminden başlayarak kişiye yemek ve doymakla ilgili bir farkındalık kazandırmasının yanında beslenme alışkanlıklarını sindirim sistemini düşünerek yeniden gözden geçirme olanağı sunuyor. Metot uygulandığında, kişinin kilo verme/almamasının yanı sıra bağırsaklarda çoğunlukla kendi yanlışlarımız sonucunda oluşan hasarın ve buna bağlı çeşitli risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor.

Dr. Hasan İnsel, kitabını okurları kendi deneyimine ortak ederek sonlandırıyor. “Bazen bende de ipin ucu kaçıyor” ve “Yılda bir kez kendi kendime uyguladığım, Modern Mayr kaynaklı Beslenme Yöntemi’nde neler yiyorum?” başlıkları altında seçtiği gıdalardan yeme saatlerine, porsiyon büyüklüğünden pişirme metoduna kendi beslenmesinde önem verdiği hususları paylaşıyor.

Doktor Mayr’a göre temel beslenme yanlışlarımız

Çok hızlı, çok fazla, çok sık, çok geç, çok ağır (sindirimi) gıdalar yemek. Çareler sırasıyla şöyle:

- Bilinçli ve iyi çiğneme yapmak, lokmanın tükürükle karışması

- İlk doyma hissiyle birlikte yemeğe son verilmesi

- Günde en fazla 3 öğün yenmesi. Ara öğünlerin kaldırılması

- Akşamları az ve hafif yemek. Akşam saat dörtten sonra çiğ şeyler yememek

- Herkesin kendine göre iyi sindirebildiği gıdaları yemeye dikkat etmesi

Dr. Hasan İnsel neleri öneriyor?

- Küçük lokmalar hâlinde, çok çiğneyerek yemek

- Yavaş ve zevk alarak, farkındalıkla yemek

- Doyduğunuzu hissettiğinizde yemeyi bırakmak

- Çok karışık yememek

- Aralıklı açlık, öğünler arasına 4-5 saat koymak, ara öğünler yapmamak

- Akşam yemeğini olabildiğince hafif tutmak ve gece geç saatte yememeye dikkat etmek

- Egzersiz ve harekete önem vermek

- Ruhsal ve zihinsel detoks yapmaya; negatif düşünce ve toksik duygulardan uzak kalmaya özen göstermek