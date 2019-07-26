Tercih dönemi kabus olmasın

Beklentilerin gerçekçi olması, seçenekleri çoğaltmak ve puanınızı başkalarıyla kıyaslamamak tercih döneminde sizi rahatlatacak

Uykusuz geceler, azalan sosyal yaşam gibi zorlu bir sınav döneminin sonuna gelindi. Ailecek tam “Oh be rahatladık” diyecektiniz ki yeni bir stres kapınızda: “Tercihlerimi nasıl yapmalıyım?”. Bu dönemde eğitim alacağı üniversiteyi seçecek gençlerin “Hangi üniversitede ve bölümde okuyacağım?”, “Hangi şehirde yaşayacağım?” gibi sorularla akılları epey karışık. Aileler stres düzeyini daha da artırıyor. Oysa bu karar gençlerin hayatında çok önemli bir dönüm noktası olacak. Unutulmamalı ki bu kritik dönemde aileler büyük bir sorumluluk üstleniyor. Yönlendirici değil bilgilendirici, ısrarcı değil ikna edici olmaları gerekiyor. Örneğin “Bu bölümü yazmalısın” demek yerine bir bölümün gerçekten daha avantajlı olduğunu düşünüyorlarsa, o bölümden mezun olmuş iyi konumda çalışan biriyle çocuklarının tanışmasını sağlayabilirler.

İlgisine göre yönlendirin

Aile bireyleri tarafından diğer kişilerle kıyaslanması da gencin yoğun bir strese maruz kalmasına yol açıyor. Üniversitede öğretim üyesi de olan biri olarak, popüler bölümler yerine çocuğunuzu ilgi ve yeteneklerine göre bir bölüme yönlendirmenizin, uzun vadede ona çok daha büyük başarıların kapısını açacağını söyleyebilirim. Tercih dönemi stresini azaltmada, seçenekleri çoğaltmak da etkili oluyor. Gençler veya aileleri belirli bölümlere veya üniversitelere saplantılı olabiliyor. Bu tercih döneminin stresli geçmesine yol açıyor. Üstelik puanınızla isteğiniz örtüşmediğinde mutlu ve başarılı olabileceğiniz birçok farklı fırsatı da kaçırmış oluyorsunuz. Esnek düşündüğünüzde ve alternatifler ürettiğinizde ise stresle başa çıkmada etkili bir silahınız oluyor. Tabii alternatifleri ekonomik koşulları da göze alarak çoğaltmak önemli! Gençlerin, ailelerinin ücretini ödeyemeyeceği bir üniversiteyi yazmak istemesi de ailenin stresini artırıyor.

Gençlere tavsiyeler

Gençler bu tercihin kariyeriniz açısından çok önemli olduğunu bildiğiniz kadar bunun hayatın sonu olmadığını da bilin. Önemli olan kişisel özelliklerinize, yeteneklerinize uyan bir bölüm seçmek.. Seçeceğiniz üniversitenin, vizyonunuza ve gelişiminize katkı sağlayacak bir yer olması… Bunlar üzerinde düşünürken kendinizi tercih psikolojisinden uzaklaştırabileceğiniz aktivitelere vakit ayırın. Örneğin arkadaşlarınızla konsere gidin. Kampüsleri gezmeyi, gittiğinizde hedeflediğiniz bölümdeki akademisyenlerle tanışıp sohbet etmeyi de ihmal etmeyin.