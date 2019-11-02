Yaşam koçunuz Chris Hemsworth

Hollywood’un vücudu en çok beğenilen aktörlerinden olan Chris Hemsworth, onun gibi görünmek isteyenler için bugünlerde çok popüler olan bir wellness (iyilik hali) uygulaması geliştirdi: Centr!





Chris Hemsworth, İskandinav Mitolojisi’nin en güçlü tanrılarından biri olan Thor’u, bir Marvel karakteri olarak canlandırdıktan sonra dünyanın konuştuğu isimlerden biri oldu. Hollywood’un spora ve sağlıklı yaşama en çok zaman ayıran oyuncularından biri olarak nam salan Hemsworth, sadece kadınların ilgisini çekmekle kalmadı. Fitness sever erkeklerin idollerinden biri halini de aldı. Mens Health yazarı Edward Cooper “Kesin olarak bildiğim bir şey varsa o da Chris Hemsworth’u seviyorsunuz” diyor bir yazısında… Okurlarının Hemsworth’un antremanları, fitness tüyoları, diyeti, stil sırlarıyla ilgili yazıları okumak istediğini de ekliyor. Hemsworth da bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı. Kendisi gibi görünmek isteyenler için egzersiz ve beslenme sırlarını paylaştığı bir wellness (iyilik hali) uygulaması geliştirdi: Centr. Üstelik uygulamada sadece kendisinin değil, başka Hollywood starlarının sırlarını da öğrenebiliyorsunuz. Çünkü uygulamada Hollywood yıldızlarının spor eğitmenlerinden Luke Zocchi ve Gunnar Peterson gibi ünlü uzmanlar da yer alıyor.









Kişiselleştirebiliyor



Ben de Centr uygulamasını cep telefonuma indirdim. İlk yedi gün ücretsiz kullanılabiliyor. Sonrasında aylık, üç aylık veya yıllık üyelik yapabileceğiniz opsiyonlar sunuyor. Uygulamayı açtığınızda ilk karşılaştığınız soru: “Amacın ne?” oluyor. 3 seçenekten birini cevap olarak seçmenizi istiyor: Kilo vermek, forma girmek veya kas yapmak. Ardından önerilerin kişiselleştirilebilmesi için bazı bilgileri girmeniz gerekiyor: Cinsiyetiniz, kilonuz, boyunuz, nasıl bir antreman programı istediğiniz (haftada 0-1 kere, 2-4 kere veya 5-7 kere) ve beslenme planınız (sıradan, pesketeryan, vejeteryan veya vegan). Bu bilgileri girdikten sonra programınız artık sizi bekliyor.



Video ile eğitim



Ben kas yapmak istediğim için karşıma ilk olarak buna uygun 30 dakikalık bir antreman programı çıkıyor. “Başla” dedikten sonra eğitmenin videolar ile mi yoksa fotoğraflar ile mi hareketleri göstermesini istediğimi soruyor. Videoları seçiyorum. Çünkü her hareketin nasıl yapılabildiğini çok daha iyi anlamaya olanak tanıyor. Videoların üzerinde zaman olduğu için bir sınırlama da getiriyor. Ancak uygulamanın bu aşamada bir eksiği var. Videoyu öne veya geriye almaya imkan tanımıyor. Bu da hareketi daha iyi yapmak için tekrar izlemek istediğinizde sorun yaşamanıza neden oluyor. Yine de daha hareketli olmak ve hedefe ulaşmak için oldukça motive edici bu aşamayı başarıyla tamamlıyorum. Centr hakkındaki yorumlardan anladığım kadarıyla uygulamanın ilerleyen bölümlerinde boks, yoga, pilates gibi farklı seçenekler de yer alıyor. Bu da şimdiden ilerleyen aşamalar için heyecanlanmamı sağlıyor.



Her öğün için tavsiye



Uygulamada hedefinize ilerlerken neler yemeniz gerektiği de öğün öğün yer alıyor. Kahvaltı, öğle yemeği, antreman sonrası öğünü ve akşam yemeğinde yiyecekleriniz… Onları hazırlamak için hangi malzemelere ihtiyacınız olduğundan, nasıl hazırlayacağınıza kadar tüm detaylarıyla menüler uygulamada yer alıyor. Bununla birlikte menülerdeki malzemelerin yerel uyarlamasının yapılması şart gibi duruyor. Bununla birlikte aynısını bulamasanız bile uygulamayı öğününüzde neler tüketebileceğinizle ilgili bir yönlendirici olarak kullanabilirsiniz.



İyilik haline yatırım



Şimdiye kadar sadece egzersiz ve beslenme önerilerinden bahsetmiş olsam da Centr sadece sağlıklı ve iyi yaşamın bu iki parametresine odaklanan bir uygulama değil. Günlük yapılacaklar listenizde; meditasyon, uykuya geçişinizi kolaylaştıracak pratikler veya nefes egzersizleri gibi iyilik halinizi geliştirecek başka şeyler de yer alıyor. Doktora tezinde iyilik hali ile sağlık riskleri arasındaki ilişkiyi çalışmış bir sağlık yönetimi doktoru olarak uygulamanın başarılı bir iyilik hali uygulaması olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu uygulamayı kullanan birçok kişinin fiziksel aktivite sıklığı, şiddeti ve süresi artacak. Doktora tezimde bu artışın iyilik halini olumlu anlamda en çok etkileyen faktörlerden biri olduğunu ortaya koymuştum. Yani uygulamayı kullandığınızda sadece Chris Hemsworth gibi görünmek için adımlar atıyor olmayacaksınız, aynı zamanda iyilik halinize de yatırım yapıyor olacaksınız.



Kişiye özel olmalı



Uygulamanın olumlu etkisini beden ve ruh sağlığınız üzerinde görebileceğinizi yazdıktan sonra bir dipnot da eklemekte yarar görüyorum: Bu uygulama size özel tasarlanmış bir uygulama değil! Yani yapacağınız hareketleri doktorunuza, beslenme önerilerini diyetisyeninize danışmanız en iyisi olacaktır.



Potansiyelinizi kullanın









Chris Hemsworth verdiği bir röportajda; hepimizin kullanılmayan bir potansiyeli olduğunu ve hedeflerimize ulaşmak için desteğe ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Bu desteği Centr’dan alabileceğimizi de Hemsworth’un şu sözlerinden anlayabiliyoruz: “Centr, daha sağlıklı bir vücut, daha güçlü bir zihin ve daha mutlu bir yaşam geliştirmenize yardımcı olmak için dünyanın en iyilerini avucunuzun içine taşıyor.”