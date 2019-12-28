2019’A SON BAKIŞ...

2019 hem iyi hem de kötü anlamda benim için dev sürprizlerle dolu oldu. Hayatımın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirme şansına kavuşmuş olmamı en öne koyuyorum, kötülükleri tekmeyle en uzağa savuruyorum. Biz yüzümüzü güzelliğe, aydınlığa ve sevgiye çevirelim. Kötülüklere gelince, karma her şeyi eninde sonunda hallediyor. Gülse Birsel’in “Haklı ve mağdur olmak kadar güzel bir şey var mı? Vicdanın rahat, kaderden de alacağın var, süper! Zamana bırak ve pis pis gülümse!” sözleri tam kulağa küpe yapmalık... Bu senenin son yazısında geride bıraktığımız yıla kısa bir bakış atalım. Bu arada yeni yılla birlikte ben de Milliyet Cadde’de sizinle olan 11’inci yılıma giriyorum, ne büyük mutluluk...

En büyük yükseliş: 2019’da en büyük yükselişin sahibi şüphesiz rap müzik oldu! Pop dünyasından çok rap dünyasının yıldızlarını, onların birbirlerine attıkları ‘diss’leri konuştuk. “Rap popu bitirdi” tartışmaları yapıldı, halbuki pop kendi kendini tekrar ederek artık sıktı. Ben hayatımda ilk kez bir rap konserine gittim, Ben Fero konserini uzun uzun anlatmak lazım iki satırda olmaz, inanılmazdı. Zaten yükselen rapin herkesi ezip geçen ismi de Ben Fero oldu...

Bazıları 2020’de susar inşallah!

En tepki çeken ünlü: Yılın her yaptığı ve söylediğiyle en çok tepki çeken, herkes tarafından eleştirilen ismi Can Yaman’dı. “Paçasından aşağı çekmeyin” diye yazdığım gün; bir hayranının “Bu dünyadan olduğunu kanıtlar mısın?” sorusuna verdiği, “Arka odaya geçelim, kanıtlayayım” cevabı patladı. Savunulacak hiç bir yan bırakmadı kendinde... Bu ara sesi çıkmıyor, uzun bir sessizlik ona iyi gelecektir.

En konuşulan bebek: Bu yıl birçok ünlü isim bebek sahibi oldu, fotoğrafları paylaşıldı ama en çok Fahriye-Burak Özçivit’in, Karan bebeği konuşuldu. Konuşulmayacak gibi de değil maşallah, hayatımda hiç karizmatik ve yakışıklı bir bebek görmemiştim!

En merak edilen çift: Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun ayrılıp-ayrılmayacakları konusu yılan hikayesine döndü. Her ikisi de hiç açıklama yapmadılar ama hareketleriyle kafaları karıştırdılar, merak uyandırdılar ve çok konuşuldular. Yılın sonlarına doğru el ele ortaya çıkıp, mevzuya nokta koydular. Saat maalesef güzel giyinmeyi öğrenemediği bir yıl daha geçirdi...

En sinir bozan kişi: Şeyma Subaşı’nın durmadan, nefes almadan yaptığı gereksiz ve toplumun ahlaki değerleriyle ters düşen açıklamaları, can sıkmaya başladı. Ama ona değil, onu takip eden milyonlarca kişiye kızmak lazım!

En ses getiren dizi: ‘Game of Thrones’ hiç beğenilmeyen finaliyle çok konuşuldu ve ses getirdi. Benim favorim ‘La Casa de Papel’ ise çok beklenen yeni sezonuyla eski bölümlerinin etkisini yaratamadı.

Bakalım 2020 bize neler getirecek, heyecan ve merakla beklemedeyim... Hepinize keyifli bir yılbaşı akşamı ve güzel sürprizlerle dolu, sevdiklerinizle geçecek harika bir yıl dilerim dostlar...

2020’de görüşmek üzere!