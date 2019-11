Bir yanda katil, bir yanda melekler

Evin kapısında genç bir kızla karşılaştım; gözlerinden yaşlar süzülerek; “Sizden birkaç bina ilerde oturuyorum, beslediğiniz kedilerden birini yaralı buldum. Araba çarptığını düşünüp, veterinere yetiştirdim. Ancak röntgende ortaya çıktı ki vurulmuş!” dediğinde kanım dondu! Evet doğru duydunuz, bu dünyada nefes almaya asla hakkı olmayan bir gereksiz yaratık, masum bir canı; vicdanı bir gram sızlamadan vurmuş!



Araba çarptığını düşünüp, veterinere yetiştirdim. Ancak röntgende ortaya çıktı ki vurulmuş!” dediğinde kanım dondu! Evet doğru duydunuz, bu dünyada nefes almaya asla hakkı olmayan bir gereksiz yaratık, masum bir canı; vicdanı bir gram sızlamadan vurmuş! “Bunu yapıp, o hayvanı can çekişirken bırakıp, nasıl arkalarını dönüp gidebiliyorlar, aklım almıyor” diyeceğim ama işte bunlar gibiler, insanlara da yapıyorlar aynı şeyleri! Hayvan ve insan katillerinin zerre farkı yok gözümde, birini öldüren diğerini de öldürme potansiyelindedir!Küçücük bedeninden bir sürü saçma çıkan kedicik, felç olmuş vaziyette can çekişiyor şu an. Sabahında bu haberi aldığım bütün günüm baş ağrıları içinde, kâbus gibi geçti. Allah aşkına söyleyin, bunu yapan insan olabilir mi? Böyleleriyle aynı sitede oturduğuma inanamıyorum, Allah cezalarını versin. Şimdi sokak kedilerimizi nasıl gezmeye bırakacağımızı bilmiyoruz, her an vurulabilirler endişesindeyiz haliyle...

Bir yanda hayvan katilleri, diğer yanda hayvanlar için uğraşan melekler var...



Geçenlerde kocaman bir kutu geldi eve. Üzerinde saz kedisi, boz ayı, deniz kaplumbağası ve yunus fotoğrafları vardı. İki katlı kutuyu açtıkça, içinden hediyeler çıktı; üzerinde adımın yazdığı yunus resimli tişört, kumaş boyama kalemleri, hayvan şekilli maskeler, oyun kartları ve yanlarında Cornflakes ile Nesquik gevrekler...



Nestle Kahvaltılık Gevrekler’in; yaşamı tehlike altındaki dört hayvan cinsini korumak, yabani hayvanlara daha iyi bir yaşam sunmak için, WWF Türkiye ve National Geographic iş birliğiyle gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı içindi kutudan çıkan tüm tatlı hediyeler...



Birlikte yaşıyoruz, birlikte koruyalım!

‘Birlikte Yaşıyoruz, Birlikte Koruyalım’ projesi sürdüğü müddetçe, üzerinde yukarıda saydığım hayvanların fotoğrafları ve onlar hakkında öğretici bilgilerin olacağı kampanyalı ürünlerden alarak, onları kurtarmaya destek olabiliriz hepimiz. Proje, aynı zamanda hem çocukların ilgisini yaşamı tehlikede olan hayvanlara çekmek hem de onlara hayvan sevgisi aşılamak amacını da taşıyor. Hayvan sevgisiyle büyüyecek minikler sayesinde ileride, yazının başındaki gibi hayvan katillerini görmeyeceğiz inşallah. Dikkat ediyorum, genç anneler çocuklarını sokak hayvanlarıyla, evlerindeki hayvanlarla yan yana büyütüyor, onlara hayvan sevgisi aşılıyor artık. Bu muhteşem bir şey!









Baktığımız sokak kedisinin vurulmasının yaşattığı dehşet ve bunu yapanlara duyduğum nefretin diğer tarafında bana; “Hâlâ doğaya ve hayvanlara duyarlı, onlar için çırpınan insanlar, güçlerini onların iyiliğine kullanan şirketler var, güzel bir dünya için umut var” hissi yaşatan bu kampanya için Nestle’ye ve emeği olanlara teşekkürler... Ayrıca soğuklar geliyor malum; ‘Çukur’ dizisinin duvar yazılarında da vardı bu hafta; “Kış geliyor, sokak hayvanlarını unutmayın!”