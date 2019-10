İkinci buluşma büyüleyici değil

2014 yapımı “Malefiz”in devam filmi, özel efektlerin hikayenin önüne geçtiği bir masal



Hollywood’un masalları ters düz etme eğiliminin en dikkat çekici örneklerinden biri 2014 yapımı “Malefiz / Maleficent”tı. “Uyuyan Güzel” masalına alışıldığın tersine büyü yapan peri Malefiz’in gözünden bakan film, yaratıcılığı, “hiçbir şey göründüğü gibi değil” fikri ve Malefiz rolünde Angelina Jolie’nin varlığıyla sevilen bir masal yorumuna dönüştü.



Belli bir başarıya ulaşmış her Hollywood filmi için beklendiği üzere devam filminin açıklanması gecikmedi. İkinci film “Malefiz: Kötülüğün Gücü / Maleficent: Mistress of Evil”, ilk filmdeki olayların dört yıl sonrasında açılıyor. Malefiz’in kızı gibi büyüttüğü Aurora, perilerin yaşadığı Moors Krallığı’nın kraliçesidir. İnsanların yaşadığı Ulstread Krallığı’nden Prens Philip, Aurora’ya evlilik teklif eder. Bu, düşman iki dünyaya barış getirecek midir? Malefiz, tepkiyle karşıladığı bu karara Aurora’nın hatrına ikna olur ve Prens’in ailesiyle tanışır.







Joachim Rønning’in imzasını taşıyan filmde, Jolie ve Fanning’in başını çektiği ana oyuncu kadrosu korunuyor. Ancak ilkinin çıkış fikrinin getirdiği özgünlüğün tersine, ikinci film uzatılmış bir şakayı andırıyor. Çevreci bir mesaja sahip olması tek kayda değer yanı olan hikaye, sihirli yerler ve canlılar göstermek için özel efekte bulanmış dünyada bir türlü yolunu bulamıyor. Dolayısıyla çoğu devam filminin akıbetinden “Malefiz: Kötülüğün Gücü” de muzdarip: Gişe başarısı için çekilmiş ve ilkinin gerisinde, akılda kalıcı olmamaktan…



“Malefiz: Kötülüğün Gücü / MalefIcent: MIstress of EvIl”



Yön.: Joachim Rønning

Oyn.: Angelina Jolie (Malefiz), Elle Fanning (Aurora), Harris Dickinson (Prens Philip), Michelle Pfeiffer (Kraliçe Ingrith), Sam Riley (Diaval)

Sen.: Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster, Linda Woolverton

Gör.: Henry Braham Müz.: Geoff Zanelli



Cem Yılmaz’dan iki hikaye



Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ve rol aldığı “Karakomik Filmler”, iki ayrı hikayeden oluşuyor. İlki “2 Arada”da işten çıkarılmaktan korkan bir feribot çalışanının endişelerinin derinleşmesi anlatılırken “Kaçamak”, eşlerinden gizli bir kaçamak yapan dört adamın yaşadığı sıra dışı olaylar üzerine. “Karakomik Filmler”de Yılmaz’ın yanı sıra Özkan Uğur, Zafer Algöz, Ozan Güven, Cem Davran ve Cemre Ebuzziya rol alıyor. “Kaçamak” alışıldık bir Cem Yılmaz yapımıyken “2 Arada”, daha karanlık tonu ve mekan kullanımıyla dikkat çekiyor.









Berlin’den ilk film ödüllü









Türkiye kökenli Alman yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay’ın imzasını taşıyan “Oray”, bu yılki Berlin Film Festivali’nden En İyi İlk Film Ödülü ile döndü. Filmin merkezinde İslam’a bağlı Oray’ın bir öfke anında eşine “boş ol” demesinin ardından yaşananlar var. Film, Almanya’da göçmenliğe ve buradaki İslami yaşama dair çarpıcı bir arka plan sunarken güçlü bir karakter inşa etmeyi ihmal etmiyor. Büyükatalay, ilk filmiyle ender bir olgunlukla hikaye anlatan bir sinemacı olduğunu “Oray”la kanıtlıyor.