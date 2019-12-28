Mutluluk veren çiçek

Mutluluk veren bir çiçek yaratan bir genetikçiyi merkeze alan “Little Joe / Küçük Joe”, stil konusundaki kontrolünü hikaye akışına taşıyamıyor

Lourdes ve “Amour Fou” filmleriyle Avrupa sinemasının önemli isimlerinden birine dönüşen Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner, ilk İngilizce filmi “Little Joe / Küçük Joe” ile bu yıl Cannes Film Festivali’nde yarıştı. Film, başrolündeki Emily Beecham’a Cannes’dan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getirdi.









“LIttle Joe / Küçük Joe”



Yön.: Jessica Hausner

Oyn.: Emily Beecham (Alice Woodard), Ben Whishaw (Chris), Kerry Fox (Bella), Kit Connor (Joe Woodard)

Sen.: Géraldine Bajard, Jessica Hausner

Gör.: Martin Gschlacht



Film, bir genetik laboratuvarında başlıyor. Çok başarılı bir bilim insanı olan Alice Woodard, insanları mutlu eden bir bitki yetiştiriyor ve oğlu Joe’dan yola çıkarak ona Küçük Joe ismini veriyor. Woodard’ın kuralları çiğneyip bitkiyi eve getirmesi, işleri karıştırıyor. Hausner, mekan tasarımından, sanat yönetmenliğine çok belli ve kontrollü tercihlerle ilerliyor. Filmin renk paleti, mekanların düzenlenmesi “Küçük Joe”yu yakın dönemde stil açısından en iddialı filmlerden biri haline getiriyor. Ancak bu kontrol, hikayenin izleyiciyi sürüklemesi konusunda işlemiyor. Film, mutsuz insanlarla dolu çağımız üzerine bir yorum mu, bir korku filmi mi, annelik üzerine bir metafor mu gibi konular arasında gidip geliyor; ne olmak istediğine bir türlü karar veremiyor. Filmin metniyle ilgili yorumları karakterlerin, özellikle de psikiyatr karakterin repliklerine yerleştiren Hausner, stilde gösterdiği özeni ve ne istediğini bilme halini hikayenin akışına taşıyamıyor.

İyi fikre kötü icra









Sophia Takal’ın yönettiği “Kara Noel / Black Christmas”, 1974 yapımı Kanada yapımı filmin ikinci yeniden çevrimi. Aralarında Imogen Poots, Aleyse Shannon, Lily Donoghue’un olduğu oyuncu kadrosuna sahip film, Noel zamanında bir kızlar yurdunda kalan üniversite öğrencilerini merkeze alıyor. Merkezdeki genç kadınlar, okuldaki erkek kulübüyle uğraştıktan sonra karşılarına maskeli bir saldırgan çıkar. Kadınların yanında duran bir çıkış noktası olsa da, kurgu, oyunculuk ve ritim gibi konularda işlemeyen film, seyir deneyimini zedeliyor.

