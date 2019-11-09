Opera yıldızının hayatı

Ünlü yönetmen Ron Howard’ın imzasını taşıyan “Pavarotti”, opera dünyasının en tanınmış ismine odaklanan bir belgesel



Opera sahnesinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından İtalyan tenor Luciano Pavarotti’nin hayatını konu alan “Pavarotti”, aralarında “The Da Vinci Code”dan “Beautiful Mind”a “Frost/Nixon”dan “Rush”a ana akım sinemanın iddialı yapımlarında imzası bulunan Ron Howard’ın yönettiği bir belgesel.



Film, 2007 yılında hayatını kaybeden Pavarotti’nin dünya çapında bilinen bir isme dönüşmeden önceki hayatını ve kariyerinin yükselişini merak edenlere hitap ediyor. Müzik dünyasından isimlerin tanıklıklarına da yer veren film, Pavarotti ailesinin desteğiyle çekildiği için belgeler, arşiv ve fotoğraflardan da yararlanıyor. Belgesel, 1990 yılında İtalya Dünya Kupası’nın açılışıyla milyarlara seslenen operanın bu büyük ismini hatırlamak ve geçmişini öğrenmek için bir fırsat sunuyor.



“PavarottI”









Yön.: Ron Howard Yer alanlar: Andrea Griminelli, Nicoletta Mantovani, Bono, Angela Gheorghiu Sen.: Mark Monroe Gör.: Axel Baumann, Michael Dwyer, Patrizio SaccòMüz.: Ric Markmann, Matter Music, Dan Pinnella, Chris Wagner



Haftanın diğerleri



Bu yılki Berlin Film Festivali’nde yarışan Makedonya yapımı “Onun Adı Petrunya / Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija”, Teona Strugar Mitevska’nın imzasını taşıyor. Yönetmen, gerçek bir hikayeden yola çıkıyor. Makedonya’da küçük bir kasabada geçen filmde Petrunya erkeklerin katılmasının gelenek olduğu tahta haçı sudan çıkarma seremonisinde haçı sudan çıkarır. Bu noktadan itibaren gelenekler, kilise ve erkek egemen toplumun baskılarıyla mücadele etmesi gerekecektir. Film, erkeklerin baskın olduğu bir toplumda inatçı ve kararlı bir kadının hikayesini takip ederken hikayesinin gücünü didaktik mesajların altını çizmek için çarçur ediyor. Film, Petrunya’nın savaşını gösterirken tekrarlara düşmekten kurtulamıyor.









Gişede büyük başarılar yakalayan komedi serisi “Recep İvedik”in altıncı filmi “Recep İvedik 6”, önceki filmlerdeki gibi Togan Gökbakar’ın imzasını taşıyor. Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı Recep İvedik bu kez Konya’da bir kuru fasulye festivali yerine kendisini Kenya’da buluyor.





