Endülüs’ü kitap gibi okuyun

Granada’da F. G. Lorca’nın doğduğu evde bugün onun yaşamıyla ilgili belgeler, eskiz ve fotoğraflar var. Evin bulunduğu ve Lorca’nın adını taşıyan güzel parkta şairin ruhunu anlamak için vakit geçirin, kitap okuyun



Endülüs, muhteşem manzaraları, tutku dolu insanları ve romantik şehirleriyle yüzyıllardır yazarlara ilham kaynağı olmasına rağmen Birleşik Krallık gibi edebiyat turları rotaları olan bir destinasyon değil. Tüm dünyanın tanıdığı ve hayranlık duyduğu şair F.G. Lorca dışında da epey sayıda yazar çıkmış bu toprakların bağrından: G. Bécquer, V. Aleixandre, S. Compán, R. Alberti.



Elbette daha pek çok isim bu listeye eklenebilir ama bunlar en sevilen ve en çok okunanlar.



Peki kim bunlar? İspanya İç Savaşı’nın başında öldürülen F.G. Lorca’nın eserlerindeki muhteşem ritim, onun ilhamını müzikten, Chopin ve Beethoven’den almasından gelir. ’27 Kuşağı’nın önde gelen üyelerinden ve İspanya’nın en romantik şairidir. Endülüs’ün flamenko ve boğa güreşinin izlerini de görürsünüz eserlerinde.









Yaşamı boyunca pek okunmayan Sevilla’lı şair Bécquer bugün Cervantes’ten sonra en çok okunan İspanyol yazarlardan. ‘27 Kuşağı’nın üyelerinden ve şiirsel sürrealizmin öncülerinden olan Aleixandre’in çalışmaları İspanya İç Savaşı ile ülke genelinde yasaklandı. 1977’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı. Ubeda kasabasında doğmuş ve şimdilerde Sevilla’da yaşayan Compán’ın çalışmalarında buraların derin etkileri görünür. Yapıtlarında genelde insanların dışa vurmadıkları tutkulu yaşamlarını araştırır. Franco karşıtı siyasi yazarların en ünlülerinden olan Cadiz doğumlu R. Alberti, İç Savaş sona erince Arjantin ve İtalya’da yaşadı. Franco’nun ölümü ile ülkesine dönen ‘Hijo Predelicto de Andalucia’ onur ödülüne layık görülen yazarın Cadiz’den etkilenen erken dönem eserleri dışındaki tüm eserleri politik içeriklidir.



Casa Federico Garcia Lorca (Huerta de San Vincente):



Granada’da Lorca’nın doğduğu bu zarif binada bugün onun yaşamıyla ilgili belgeler, eskiz ve fotoğraflar var. Evin bulunduğu ve Lorca’nın adını taşıyan güzel parkta şairin şiirini, ruhunu anlamak için vakit geçirin, kitap okuyun.









Şu rotalarda iz sürün:



Almuñecar Laurie Lee Anıtı: Kasabanın sahilinde bulunan bu anıtı dikkat etmezseniz göremeyebilirsiniz. Buradaki barda oturup Lee’yi okuyun.

Alpujarra köyleri: Granada’nın güneyinde, Sierra Nevada’nın yamaçlarına yayılan bu köylerde oraları yazan Brenan’ı okuyun.

Elhamra: Tüm Endülüs yazınında başrol oynayan bu Mağribi kalesini muhakkak ziyaret edin.



Endülüs’ü anlatan kitaplar:



Lorca’nın “Romancero Gitano” isimli rüya gibi Endülüs şiirleri. Compán’ın “Cuaderno de Viaje” isimli kitabı görmeye alışık olmadığımız bir Endülüs’ü anlatır. Sırf manzara betimlemeleri için okumaya değer. Laurie Lee’nin Granada, Sevilla, Algeciras, Almuñecar ve Écija gezisinden sonra yazdığı “A Rose for Winter” bu beş şehri ziyaret edecek herkesin okuması gereken muhteşem bir eser. G. Brenan’ın “South from Granada” eseri, 20. yüzyılın ortalarındaki yaşamın kaydıdır.

Endülüs’ün en iyi kitapçıları:



El Gusanito Lector (Sevilla): Tüm türleri kapsayan geniş yelpazesinin yanı sıra pazar günleri uluslararası dergi ve gazeteleri bulmak mümkün.

Laextra Vagante (Sevilla): Endülüs yazarlarını keşfetmek için en doğru yer, belki bir etkinliğe denk gelirsiniz.

Libreria Rayuela (Malaga): Edebiyat sevenler için ideal.

Libreria Bakaki (Granada): Atmosferine bayılacaksınız. Edebi hazine avı ortamı.

Republica de las Letras (Cordoba): Şehrin en iyi kitapçılarından. Edebiyat sevenlerle tanışıp, keyifli bir ortamda gerçekleşen etkinliklere de katılabilirsiniz.

