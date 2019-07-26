Fethiye’de renkli rotalar

Türkiye’nin kilometrelerce uzunluktaki en güzel plajlarına sahip olan Fethiye, deniz ve güneşin ötesinde, muhteşem tarihi, vadileri, koyları, adaları, yürüyüş yolları, her türlü spor imkanıyla unutulmaz tatil seçenekleri sunan ender yerlerden biri.

Haydi gelin bu hafta tatil anlayışı ne olursa olsun herkese hitap edecek bir yere gidelim: Fethiye. Ege’nin incilerinden Muğla’nın güzel ilçelerinden biri olan Fethiye turizm açısından çok gelişmiş ve dünya çapında tanınan önemli bir tatil destinasyonu.

Özellikle hareketli bir tatili sevenlerdenseniz Fethiye sizin için biçilmiş kaftandır.

Fethiye’de önerebileceğim çok sayıda güzel plaj var. Bunlardan biri sırf denize girmek için değil, inanılmaz manzaralar eşliğinde yürümek için de ideal olan Çalış Plajı. Bu plaja özellikle erken saatlerde gitmenizi öneririm. Öğleden sonra çok ciddi rüzgâr alan bir yer. Teke Yarımadası’nda yer alan Ölüdeniz dünyanın en güzel plajları listesinde yer alan mavi bayraklı, lagün oluşumu nedeniyle sakin ve berrak bir suya sahip bir doğa harikası. Çok bilinmesi nedeniyle fazla kalabalık olabiliyor ama mutlaka görülmeli. Kumburnu ve Belcekız Plajı’nı da görün buralara kadar gelmişseniz.

Outdoor ve yürüyüş konularında uzman da olsanız, yürüyerek oldukça zor ulaşılan ama tüm zorluklara değen bir yer de Kelebekler Vadisi’dir. SİT alanı olan bu vadiye en rahat ulaşım Fethiye’den kalkan teknelerle elbette. En sıcak yaz günlerinde bile sizi ferahlatacak bir yer olduğundan her türlü zorluğuna rağmen gitmenizi hararetle öneririm.

Yamaç paraşütü, rafting

Tarihi Likya Yolu üzerinde yer alan Kabak Koyu da eğlenmeyi, konaklamayı tercih edenler için ideal noktalardan biri.

Daha huzurlu noktalar arayanlara önerilerimden biri muhteşem doğası, denizi ve kumsalıyla Cennet Koyu, diğeri de turkuaz ve serin deniziyle çok seveceğiniz ve günübirlik gidebileceğiniz Kıdrak Koyu. Berrak suları, sakinliği ve huzur dolu atmosferiyle Help Plajı favorilerinizden olacak. Uzunca ve güzel bir orman yürüyüşünün ardından doğanın koynunda huzurla denize girebileceğiniz Günlüklü Koyu’nu da listenize ekleyin.

Fethiye elbette sırf deniz, kum, güneş değil. İlla adrenalin diyenler Babadağ’ın eteklerinden yamaç paraşütü yapabilir. Bir diğer önerim de mutlaka rafting deneyimi. Bunun adresi ise Dalaman Çayı elbette.

Outdoorcuların parkur parkur yürümeyi sevdiği, dünyanın en iyi yürüyüş yolları listesinde hep başa oynayan ilk uzun mesafeli yürüyüş yolumuz olan Likya Yolu’nun hiç değilse bir parkurunu yürümenizi öneririm. Outdoor ve tarih sevenlerin tutkunu olacağı bu parkurlarda Olympos, Phaselis, Limyra, Myra gibi antik kentleri de görme şansı var. Bir doğa harikası olan Saklıkent Kanyonu da günübirlik ziyaretler için enfes bir nokta. Benim Fethiye’de en sevdiğim yerlerden biri, hatta belki de Fethiye’yi çok sevmemin nedeni Fethiye’nin bir mahallesi ve eski bir Rum köyü olan Kayaköy. Burayı görmeden bölgeden ayrılmayın. Özellikle de tarih ve fotoğraf tutkunlarının çok seveceği, mübadele döneminde terk edilmiş olan Kayaköy her anlamda eşsiz bir yer.

Gemiler Adası, adanın karşısındaki Gemiler Koyu ve Gemiler Vadisi muhteşem bir doğaya sahip olan SİT alanı. Koya Kayaköy üzerinden inebilirsiniz. Şehrin sembolü haline gelmiş olan tarihi Kral Mezarları, Fethiye’nin merkezi, Şövalye Adası keşfedilmeyi bekliyorlar. Renkli, hareketli ve güzel bir tatil geçireceğinizden emin olun. İyi eğlenceler ve gezmeler dilerim.