Göller Ekspresi’yle Akdeniz ve Ege

10 yıl önce durdurulan ve İzmir - Isparta arası sefer yapan “Göller Ekspresi” geçtiğimiz günlerde yeniden yola koyuldu. Ege Akdeniz arasındaki mesafe artık bu trenle sekiz buçuk saat sürüyor.

Tren yolculukları özellikle Avrupa’da son derece önemli bir yer tutar. Çoğu yolculuk trenle yapılır. Kompartmanınızın camından izlediğiniz manzarayı otobüs ya da özel araçla aynı güzergah üzerinde gittiğinizde görmeniz mümkün değildir. Tren yolları kara yollarıyla aynı güzergahta gibi gözükse de çok farklı yerlerden geçer. Asla karayolundan göremeyeceğiniz doğa manzaraları, bazen de yerleşim yerlerinin görüntüleri tren yolculuğunu hayatınızın vazgeçilmezi yapar.

Büyüklerimizin ballandıra ballandıra anlattığı güzel isimli trenlerle Türkiye’nin değişik yerlerine yapılan o seferlerin artık neden yapılmadığını düşünürüm hep. Tren raylarının hâlâ o eski raylar olması ve teknolojinin yenilenmemesi, trenlerin eskiliği ve konforsuzluğu baş sorun elbette. Ayrıca Türkiye’de zamanla oldukça gelişen ve çok iyi işleyen bir otobüs ağları sistemi vardı ve her yere son derece konforlu bir şekilde ulaşılabiliyordu. Şimdilerde ise uçakla her yere daha kolay ve ucuz seyahat edebilmenin mümkün olmasıyla uçakla seyahat tercih edilir oldu.

Güzel isimli trenler

Elbette gezgin için doğadaki karbon ayak izlerini azaltmak, zaman ve seyahat bütçesi önemlidir. Ama gene de uçakla yolculuk bazı durumlarda mecburi. Bazı yerlere karadan ulaşmak zaman alan bir şey, bazen de zor hatta mümkün değil.

Ama bu gene de büyüklerimizin ballandıra ballandıra anlattığı güzel isimli trenlerle yapılan yolculukların yeniden hayatımızda olmasına engel değil.

Evet, güzel isimli trenler. Hakikaten de trenlere ve seferlere isim bulma konusunda çok iyiyiz. Kara Elmas Ekspresi, Kurtalan Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, Doğu Ekspresi, Göller Ekspresi vs. Son yıllarda tüm tren ağları sistemindeki teknolojilerin yenilenmesi, yepyeni ve konforlu trenleri ve uygun fiyatlarıyla birlikte tren yolculukları yeniden çekici hale gelmeye başladı.

Göller Ekspresi’nin Basmane’den ve Isparta’dan karşılıklı yapılan seferlerde uğranan 30 istasyon beni çok heyecanlandırdı. Yenilenen raylar üzerinde yol alan Göller Ekspresi her gün karşılıklı olarak Basmane’den 22.30’da, Isparta’dan ise 22.00’de kalkıyor. Turizmde Batı Anadolu ve İç Ege’de yıllar yılı en önemli duraklarımız olan yerlerden geçiyor olması ise beni hayallere sürükledi. Örneğin ben sırt çantamı kapıp giden bir gezgin olsam, Basmane’den binip hiç düşünmeden Torbalı’da inip Metropolis antik kentini görmek isterim. Selçuk’ta inip orada kalıp Efes antik kentini ve Kuşadası’nı, Nazilli’de inip biraz İç Ege’yi keşfetmek, Afrodisias’ı, Denizli’de inip şehri ve Pamukkale’yi görmek isterim. Tüm diğer istasyonlar da otobüsle geçtiğimizde bize keşif ve gezme imkânı sunan yerler.

Fakat bu yukarıda saydıklarım şimdilik çok da mümkün olmayacak gibi çünkü seferler sadece geceleri ve bu duraklara varış saatleri oldukça geç. Büyük ihtimalle iş adamlarına kolaylık olacaktır, Burdur ve Isparta’ya ya da İzmir’e gidecekler için de öyle. Özellikle de göller bölgesinde son yıllarda artan Isparta gül hasadı turlarında bu trenin turizmciler tarafından da sıkça kullanılacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde gündüz seferlerinin de başlamasını umalım ki o geçilen yerlerin güzelliğini de görmek mümkün olsun.