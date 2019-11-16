Sonbahar festivalleri

Sonbaharın en güzel ayları bu sene yaz tadında geçiyor ve bu ay çok güzel festivallerle renkleniyor. Ankara’dan Eskişehir’e festivalleri takip ediyoruz

İstanbul’daysanız ya da İstanbul’u keşfetmek istiyorsanız festivallerin en görkemlisi 23. İstanbul Tiyatro Festivali, her zamanki gibi muhteşem bir programla 1 Aralık’a kadar İstanbul’u sarıp sarmalıyor. 1989’dan bu yana İKSV tarafından düzenlenen bu festival bu yıl da Avrupa ve Anadolu yakasında değişik mekânlarda yerli ve yabancı onlarca tiyatro, dans ve performans topluluğunun etkinlikleri ile dopdolu. Bir yandan kültür etkinliklerini takip ederken bir yandan da şehri keşfetmek için müthiş bir fırsat.

Ankara da festivallerle renkleniyor bu ay. Her yıl İspanya Büyükelçiliği Kültür Ateşeliği’nin Uluslararası Flamenko Ankara Derneği ile gerçekleştirdiği 13. Flamenko Ankara Festivali bu yıl 28 Kasım’a kadar devam ediyor. Dünya devlerini, gitar virtüözlerini ve dünya dans şampiyonlarını seyirciyle buluşturan bu etkinlik dünyanın en renkli festivallerinden biri. Bu arada 17 Kasım’ın da Dünya Flamenko Günü olduğunu hatırlatayım.

Ankara’da etkinlikler bitmiyor. 22-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan 3. Ekmek Festivali Ankara Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde konuklarını ağırlayacak. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen profesyonellerden değişik ekmeklerin hazırlanma aşamasını görmek, tatmak ve satın almak için çok güzel bir fırsat. Festival bu yıl Fas Cumhuriyeti’ni konuk ülke olarak ağırlayacak.

Ankara’daysanız bu iki festival kaçmaz

Ankara’ya sırf bu festivaller için özel olarak gitmeye değer. Başkenti detaylarıyla keşfetmek için de çok iyi bir fırsat. Size tavsiyem, yenilenerek açılmış olan ve dünyanın en önemli müzeleri arasında önemli bir yeri bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni mutlaka ziyaret edin. Vaktiniz olursa kış bastırmadan sonbaharın bu en güzel günlerinde mutlaka Kapadokya’ya da bir kaçamak yapabilirsiniz. Eskişehir’de de 18-22 Kasım tarihleri arasında 4. Eskişehir Komedi Oyunları Festivali, komedi oyunlarının yanı sıra, söyleşiler, workshoplar ile şehirde tam bir festival havası yaratacak.

Eskişehir’de ayrıca bu yıl 21.’si düzenlenecek olan Eskişehir Film Festivali’nin tarihi ben bu yazıyı yazarken henüz açıklanmamıştı. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin her yıl gerçekleştirdiği bu festival Eskişehir’in önemli renklerinden biridir. Bu arada Eskişehir’de tavsiyem Odunpazarı’nda açılmış muhteşem bir eser olan Odunpazarı Modern Müze (OMM)’yi mutlaka görün. Aranızda “Ben Ege’deyim, hiçbir yere de kıpırdayamam” diyenler olduğunu tahmin ediyorum. Sosyal medyada paylaşılan deniz güneş fotoğraflarını görüyorum ve hak veriyorum, henüz sonbahara ve kışa pek hazır değilsiniz. Ama size göre de bir minik festival var. Bu pazar günü, 17 Kasım’da, Seferihisar’daki Mandalina Festivali... Aslında kışın habercisi bir meyve olan mandalinanın festivali de çok ilginç ve rengarenk olacaktır. Seferihisar’da Çarşı Meydanı’nda 12.00-23.00 saatleri arasında düzenlenecek olan festivalde yöresel ürünlerin ve mandalinanın tanıtımının yanı sıra dans gösterileri, müzik dinletileri ve gezi aktiviteleri olacak. Türkiye’nin Slow City (Yavaş Şehir) ağına ilk katılma onurunu taşıyan güzel Seferihisar’daki bu etkinlik keyifli geçecektir, kaçırmayın.