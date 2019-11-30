Ali Engin: Başlangıcı doğru yaptığıma inanıyorum

CHP’ye emek verip belediye başkanı olan isimlerden Ali Engin… 31 Mart yerel seçimlerinde rekor oyla başkan seçildi, sekiz ayı geride bıraktı. Başkan Engin ile geçen süreci ve biraz da siyaset konuştuk.



Engin, belediye başkanı olmadan önce dersine iyi çalıştığını, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra da analizi doğru yaptıklarını anlattı:

“Daha önce partide çok görevler yaptım. Kamuda ilk görevim. Hem il başkanlığı hem de iş yaşamımdan dolayı belediyeleri takip ettim. Belediyelerin ne yapması gerektiği konusunda, eksikler nedir biliyorum. İl başkanlığı dönemimde yerel seçim yönetmiştim. Bu konuda hep düşünmüşümdür. Evet, ekonomik kriz var, belediyelerin gelirleri azaldı ama kaynakların rasyonel yönetilmesi halinde çarpar etkisi ile 1+1’in 10 edeceğini gördüm. Bunu Narlıdereli vatandaş da gördü. Göreve geldiğimiz günden beri en iddialı konu temizlik oldu. 30 kadın temizlik personeliyle Narlıdere’yi çiçek gibi yaptık. Onları kutluyorum. Narlıdereli bu durumdan çok memnun kaldı. Biz bunu başardık. Sekiz ay istediğimiz gibi geçti. Başlangıç önemlidir. Başlangıcı doğru yaptığımıza inanıyorum. Narlıdere’nin kapasitesinin gerisinde olduğunu gördük. Kapasitesinin doğru kullanılması halinde yüzde 100, yüzde 200 büyüyeceğini gördüm. Tarihi bölgelerimizi restore edeceğiz. Hızla projelerimizi bitirdik ve valiliğe sunduk. Valilik de bu projelerin yüzde 60’ını karşılayacağını söyledi. Seferihisar’ın Kaleiçi’den daha güzel bir yerimiz var. Bu hem şehirleşme demek hem de ekonomi demek. Şehri ayağa kaldıracağız”



Slow Food projesi



Başkan Engin, önemli bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kendisini bu konuda oldukça heyecanlı gördüğümü söyleyebilirim. Slow Food projesinden şu sözlerle bahsetti:



“Slow Food Birliği’ne üye olmak istiyoruz. Sağlıklı, temiz hijyenik gıda… Bunun gereğini yerine getireceğiz. İki yıl sonra Slow Food dediğinizde dünyada ve Türkiye’de akla Narlıdere gelecek. Bu konuda titiz bir çalışmaya ihtiyacımız var. Kadın kooperatifi kurduk. Yüzlerce kadınımızı iş sahibi yaptık ve önümüzdeki günlerde esnaf yapacağız. Narlıdere’yi evrensel yiyeceklerle anılacağı bir hale getireceğiz. Biz çevremizdeki 1 milyon nüfusun çekim merkezi haline geleceğiz. 2021’de Narlıdere tam bir Slow Food şehri olacak”



Türkiye’de ilk olacak



Narlıdere Belediyesi bir ilkin de altına imza atmaya hazırlanıyor. Belediye bünyesinde çocuk senfoni korusu kurulmuş. Önümüzdeki ay 80 çocuk ilk konserlerini verecek.



Engin, kreş konusuna da büyük önem verdiklerini, göreve gelir gelmez bir kreş açtığını söyledi. Kreşin bir “farklı” özelliği var! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ruhsatlı tek kreş!



Kentsel dönüşüm için çalışma başlattık!



Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, kentsel dönüşüm için yeni bir çalışma yaptıklarını, bunun için de geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gittiğini müjdeledi. Bu konuyu oldukça önemseyen ve müteahhitlikten gelen Engin, şunları söyledi:



“İzmir’in en büyük dönüşüm projelerinden bir tanesi olacak. İlk olarak 43 hektarda gerçekleştireceğiz. Bu 60-70 hektarı bulacak. Bütün hazırlıklarımız tamam, bütün eksiklerimizi giderdik. İnşallah 2020’ye varmadan imar planlarımız onaylanır. Bu konuda büyük bir beklenti oluşturmak istemiyorum çünkü hassas bir konu. Burada taraflar var, bakanlıklar, mülkiyet sahipleri bulunuyor. Bunu yüzde 100 uzlaşı ile yapmaya çalışıyoruz. Eşit ve adil bir yönetim şekli olacak. Dönüşüm Atatürk, Narlı İnönü ve Çatalkaya’da olacak. İzmir’in dönüşen en büyük projesi olacak”



Engin’le başta da ifade ettiğim gibi, siyaset de konuştu. İl Başkanı Deniz Yücel’in “başarılı” olduğunu, bunu herkesin kendisine söylemesi gerektiğini vurguladı. Engin’in “siyasi” mesajları ise şöyle:



“Ben de il başkanlığı yaptım. Bu görev yapmış biri olarak, Deniz Yücel, adil davranmış, partinin genel ilkelerine bağlı kalmıştır. Özellikle, bazı dönemlerde yaptığımız, belediye başkanı il başkanı, ilçe başkanı il başkanı kavgaları hatta rakip parti başkanlarıyla yapılan kavgalara tanık olduk. Bunlar doğru işler değil. Bunların hiç biri olmadı. Bu iyi bir şey. Başarımız da var, oy oranımız yüzde 58’e çıktı. Büyük ilçeler olan Torbalı, Kemalpaşa, Menderes gibi ilçeler alınmış. Bu bir başarıdır. Örgütümüzün, hepimizin başarısıdır. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, ilçe, belediye, belediye başkan aday adaylarımızın başarısıdır. Dolayısıyla il başkanımızın başarısıdır. Başarı güzel bir şey, niye bir birimize teşekkür etmiyoruz? Başarılı olanlara ‘başarılı oldun’ demek lazım. Deniz Yücel’e başarılıdır denilmesi, teşekkür edilmesi gerekiyor. Yeniden seçilir seçilmez, buna ben karar veremem, genel başkanımız ve örgütümüz karar verir.”