Başkan Arda’nın isyanı!

Gaziemir Belediye Başkanı CHP’li Halil Arda, geçen hafta sonu yapılan ilçe kongresinde partisinin ilçe ve il yönetimine yönelik sitemkâr açıklamalarda bulundu.

Yaşadıkları sıkıntılı günlerde ilçe ve il yönetiminin yanında olmamasına isyan eden Başkan Arda’nın, “Benden bir meclis üyesi çiçek ihalesi istedi, vermedim” sözleri ise gündem yarattı.

Bu konuyu kamuoyuna duyuran bir gazeteci olarak işin üzerine gittim. Başkan Arda’ya, “Sizden bu çiçek ihalesini isteyen kim?”, “Neden böyle bir patlama yaşadınız?” diye sordum.

Tane tane anlattı, ben de özetle sizinle paylaşayım:

“Ben 8 aydır tarafsız davranıyorum. Genel Başkanımın talimatları noktasında hareket ediyorum. Delege seçimlerinde hiçbir yere müdahil olmadım. Ama buna rağmen taraf olmakla suçladılar. Belediye çalışanlarını işten atma tehdidinde bulunmuşum. Böyle bir şey yok. Almanya’ya gideceğimi bile bile, o gün benim mahallemde delege seçimi yaptılar. Oy kullanamadım. Bana savaş açtılar. Alevi olayı yaşadık. İlçe Başkanı ve yönetimi, beni arayıp ‘Ne oluyor, ne bitiyor?’ diye sormadı. Eşkıya sendika, belediye basın danışmanı arkadaşıma saldırdı. Kolu kırıldı, geçmiş olsun demediler. Benim yanımda durmadılar. Siyasetin kötü yüzünü ilçemizde görmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Benden çiçek ihalesini isteyen kişi, CHP’li Meclis üyesi Levent Çağlarsu. Bir belediyenin Meclis üyesine çiçek işini vermesi normal bir şey mi? Benim isyan etmem gerekmiyor mu? Dur demem gerekmiyor mu? Ben partimi koruyorum. Partimi temsil ediyorum. Çiçek ihalesini isteyen Çağlarsu, bunu kürsüde itiraf etti. ‘Benim oğlum onun yeğeni, ne olursa verse’ dedi. Ben böyle bir şey izin vermem.”

‘Çomak soktum, saldırıyorlar’

Arda’nın açıklamaları bununla sınırlı değil... İlçedeki geri dönüşüm malzemelerinin toplanması için açık ihale yaptığını anlattı. Bu yolla belediyenin kasasına her yıl 1 milyonun üzerinde para gireceğini övünerek söyledi. Arda, bu konuyla ilgili olarak, şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı:

“Bu işi CHP’li eski Meclis üyesi Ali Kaya’nın şirketi yapıyordu. Eski İlçe Başkanı Umut Tekin’in de bu şirkette bir dönem sigortalı olarak çalıştığı iddiası var. CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, bir yıl süreyle daha, bir kuruş bile almadan Ali Kaya’ya bu ihaleyi vermemi istedi. Ben reddettim, açık ihale yaptım. İhaleye giren firma, her yıl 1 milyon TL’nin üzerinde para verecek. İhaleyi kaybeden ve ikinci en iyi teklifi veren firma, bize mektup yazdı, ‘Daha önce biz hiç böyle bir ihaleye Gaziemir’de davet edilmedik’ dediler. Her şey çok açık... Ben bazılarının işleyişine çomak soktum. Bu yüzden bana saldırıyorlar. Bunlarla ilgili bizzat Genel Başkanıma bilgi vereceğim. Benim karşımda Kasım Başkan yok. Karşımda eski ilçe başkanları Umut Tekin, Yüksel Demirsoy ve Abdürrahim Nursoy var. Esas ekip onlar.”

Arda’nın sözleri bu şekilde. Yorum sizin!