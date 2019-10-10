‘Başkanlar, vekiller karışmasın’

CHP İzmir’de Kasım ayında başlayacak olan mahalle delege seçimleri öncesi tartışmanın fitili erken ateşlendi.

Geçen hafta da bahsetmiştim. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, göreve devam etmek isterken, son genel seçimde partinin milletvekili adayı olan Devrim Barış Çelik de adaylık için hazırlanıyor.

İl başkanlığı için yarış çetin geçecek, ondan bir şüphe yok. Tabii, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu müdahil olmazsa...

Bir de bu yarışın ilçe boyutu var ki, bana kalırsa orası daha karışık. Karabağlar, Bayraklı, Bornova, Çiğli ve Menemen gibi ilçelerde kıyasıya bir yarış olması bekleniyor. En azından konuştuğum partililer bunu söylüyor. Her delege seçimi öncesi “Belediye başkanları, milletvekilleri sürece karışmasın” açıklamaları gelmeye başladı.

İlçe başkanları, bu taleplerini İl Başkanı Yücel’e bizzat iletti. Ancak bu noktada unutulan bir şey var. Belediye başkanlarının ve milletvekillerinin önemli bir bölümü örgütün kalbinden geliyor. Bu isimlere “Siz karışmayın” demek, bir forvete “gol atma” demek anlamına geliyor. CHP’li belediye başkanları ve milletvekilleriyle konuştum. İsimleri bende kalsın, “Biz uzaydan mı geldik?” diyerek tepkilerini dile getiriyorlar ki, bence haklılar da...

Daha önce yapılan onlarca delege seçiminde olduğu gibi, parti içindeki tüm dengeler devreye girecek. Birçok partili, ekip olarak hareket edip rakiplerini sandıkta yenmeye çalışacak.

Partide şu günlerde büyük bir hareketlilik olduğunu söyleyebilirim. Herkes birbirinin nabzını yokluyor. Kimin/kiminle hareket edeceği henüz belli değil.

Bir garip tartışma!

Geçen aylarda CHP Genel Merkezi yönetimi, televizyonlardaki tartışma programlarına katılacak isimlerin parti yönetimine başvurmalarını istemişti. İki gün önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, akşam saatlerinde, “Bu gece televizyon ekranlarında İstanbul Milletvekilimiz Sayın Zeynel Emre dışında hiç kimsenin CHP politikalarını anlatma yetki ve onayı yoktur. Hangi görevde olurlarsa olsunlar sadece şahsi görüşlerini ifade etmektedirler” şeklinde bir tweet attı.

Özkan’ın tweet attığı dakikada bir tartışma programında, eski CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger konuşma yapıyordu.

İşin aslı Özkan, Aksünger’in sözlerinin partinin görüşünü değil, kendi görüşünü yansıttığı ifade ediyordu.

Aksünger’in, Genel Başkan Yardımcısı Özkan’a yanıtı gecikmedi, “Tuncay Özkan benim muhatabım değildir. Ben PM üyesiyim, kendi adıma da konuşurum.”

İzmir’de siyaset yapan iki ismin keskin görüş ayrılığı da bir kez daha ortaya çıkmış oldu.