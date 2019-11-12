CHP’de kıran kırana delege seçimi!

CHP’de delege seçimleri başladı. Yerel siyaseti yakından takip eden biri olarak cumartesi ve pazar günü tam mesai yaptım. Karabağlar, Gaziemir, Karşıyaka ve Bornova’daki seçimler çetin geçti. Birçok mahallede çift liste yarıştı.

Seçimlerin ilk haftasına Karşıyaka’daki olaylar damga vurdu. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sadredil Coşkuner, seçim sırasında il yöneticilerinin adamları tarafından darp edildiğini öne sürdü, rapor aldı.

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, “Benim ve yönetimimin can güvenliği yok. Belediye başkanı, işçileri sandığa yığdı” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “İlçe Başkanı’nın sözlerini kınıyorum. Kadın partilileri dövdüler” açıklamasını yaptı.

CHP Karşıyaka İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak İnanır, “İlçe Başkanı Uğur Yıldırım beni tehdit etti” dedi.

İl Başkanı Deniz Yücel, “İlçe ve Belediye Başkanı’nı seçim öncesi uyarmıştım. Herhalde beni tam anlamadılar” diyerek tartışmaya farklı bir bakış açısı getirdi!

Tüm bu açıklamalar, yaşanan gerilimin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Delege yarışının ötesinde bir tartışma! CHP’nin Türkiye genelinde en güçlü olduğu yer olan Karşıyaka’da yaşananların birçok partiliyi üzdüğünü biliyorum. Ancak şunu da söylemeden geçmeyelim! İlçe kongresi biter, tartışma biter!

Heyecan sürecek

Bornova’nın iki büyük mahallesi Evka 3 ve Kazım Dirik’te beyaz ve mavi liste yarıştı. Evka 3’te CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Belediye Başkan Yardımcısı Ulaş Polat bir tarafta, eski CHP İzmir İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu’nun ağabeyinin eşi Selma Nalbantoğlu bir tarafta... Burada çok ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Polat’ın desteklediği liste 201, diğeri 204 oy aldı! Bu gerçekten haftanın sürprizi oldu! Kazım Dirik Mahallesi’nde ise eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile eski İlçe Başkanı Nevzat Kavalar’ın yer aldığı liste seçimi kazandı. Bornova’da, Asım Güven’in yer aldığı ve desteklediği liste ise seçimi kaybetti.

Çiğli’nin 20 mahallesinde sandık kuruldu. Birçok mahallede çift listeli seçim oldu. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer’in destek verdiği beyaz listeler, büyük çoğunlukla seçimi kazandı. Çiğli’de bir sürpriz yaşanmadı dersek yanlış yapmayız.

Karabağlar’da ise mavi ile kırmızı yarışı vardı. Burada bazı mahallelerde muhalifler, bazı yerlerde ise mevcut yönetiminin desteklediği listeler kazandı. Gaziemir’de de benzer bir sonuç vardı.

CHP’de delege seçimi heyecanı bu ay sonuna kadar sürecek. Konak, Bayraklı ve Buca’daki seçimler çetin geçecek gibi gözüküyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yakın siyaset yapan ekip, özellikle büyük mahallelerde liste çıkarmaya devam edecek. “Bir araya gelmeleri mümkün değil” denilen isimler bir araya gelecek. Bir taraf kazanacak, bir taraf kaybedecek...