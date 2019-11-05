CHP’de Mavi Liste harekâtı!

CHP’de uzun süredir beklenen parti içi yarışı 8 Kasım’da resmen başlıyor. Partililer, ilçe kongrelerinde oy kullanacak delegeleri seçmek için mahallerde kurulacak sandıklarda oy kullanacak. Seçimler, 1 Aralık’a kadar tamamlanacak.

Seçimler öncesi birçok ilçe, tabir yerindeyse tam anlamıyla toz duman. Parti içinde farklı ekipler liste hazırlığında. Özellikle Karabağlar, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Çiğli gibi metropol ilçelerdeki seçimler çok çetin geçecek gibi gözüküyor.

Geçen hafta sonu CHP İzmir’de beklenmedik bir hamle oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yakın çalışma arkadaşları, eski CHP İzmir İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu’nun da içinde olduğu bir grup partili, ‘Mavi Liste’ adı altında, 7 maddelik bir deklarasyon yayımladı.

Bu deklarasyon gerçekten yankı buldu. Yapılan açıklamada ilkeler ortaya kondu. Herhangi bir şekilde birileri eleştirilmedi. Yazıda sadece Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi yer aldı; kendisine olan inanç ve destek ifade edildi.

‘Mavi Liste’nin öncüleriyle konuştum. Şimdilik isim yazmıyorum. Prensipli ilerliyorlar ve herkesi kucaklamayı hedefliyorlar. Aralarında birtakım kararlar almışlar:

“Her mahalledeki seçime Mavi Liste’yle girecekler. Delege seçimleri bitene kadar ilçe başkan adayı ismi telaffuz etmeyecekler. Parti içinde tüm kesimlerin görüşünü alarak liste hazırlayacaklar. Kendilerine yönelik parti içi eleştirilere kesinlikle cevap vermeyecekler ve bir kavga ortamı yaratmayacaklar.”

Şu anda görülen, kar tanesi olarak başlayan Mavi Liste’ye olan destek çığ gibi büyüyor! Önümüzdeki günlerde bu konuda farklı gelişmeler yaşanacaktır.

Kılıçdaroğlu uyarmıştı

Bu arada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kongre süreciyle ilgili bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, “İlla tek aday olacak diye bir kuralımız yok ama kavga asla. Kim kavga ederse o partiden ayrılmak zorundadır. Biz, onu partide tutmayız” dedi.

CHP lideri, bu açıklamasıyla aslında bir tartışmayı da sonlandırmış oldu. Genel merkez birden fazla adaylı kongrelere yeşil ışık yaktı. Ancak kavgaya izin verilmeyeceğinin altı çizilmiş oldu.

Şimdi gözler, kongre sürecinde aktif olması beklenen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve ekibinde. Özkan’ın birçok ilçede çalışma yaptığını biliyorum.

CHP’de Kasım ayı hareketli geçeceğe benziyor. Kulisleri, yaşanan gelişmeleri, ittifakları sizlerle buradan paylaşmaya devam edeceğim.