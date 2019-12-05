‘Herkesi Seferihisar’a bekliyoruz’

Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından Seferihisar Belediye Başkanlığı koltuğuna İsmail Yetişkin oturdu. Kendisi, doğma büyüme Seferihisarlı. Yıllarca esnaflık yaptı. Kentin sorunlarına hâkim. Başkan’la Seferihisar’ı konuştuk. Yaptıklarını, yapacaklarını anlattı.

Seferihisar’ı herhalde bilmeyen yoktur! Ülkemizin ‘sakin’ ilçelerinden. Küçük bir kasaba havasında... Yılın farklı zamanlarında şenlikler düzenleniyor ve binlerce kişi katılıyor. Başkan Yetişkin’e ilk olarak festivallerin ilçeye katkısını sordum, şunları söyledi:

“Şenliklerimize müthiş bir rağbet var. Son düzenlediğimiz Mandalina Festivali’ne büyük bir ilgi vardı. Her geçen yıl daha da artarak, büyüyerek gelen bir festival olmaya başladı. Bununla ilgili acil projeler üretmemiz gerekiyor. Yer, artık bize dar gelmeye başladı. Bunu, Büyükşehir Belediye Başkanımızla da konuştuk. Burada en büyük amaç, yerel üreticiyi desteklemek ve mandalinanın değerlerini artırmak. Mandalina, bu yıl ilk defa coğrafi hakkı aldı. Seferihisar Mandalinası artık Seferihisar etiketiyle satılacak. Bu da ayrı bir değer katacaktır. Festival bittiğinde birçok üreticiden ve esnaftan teşekkür telefonu aldım. Otel sahipleri, doluluk oranlarının yüzde 98 olduğunu söylediler. İstanbul’dan bazı tur şirketleri aradı ve otel bulamadıklarını söyledi. Biz de yakın konaklama alanlarına gönderdik. Arayan bir tur şirketi, sadece 65 otobüs göndereceklerini söyledi. Festivalde her renkten insan vardı. Haziran ayında yaptığımız Lavanta Festivali’ne de müthiş bir rağbet vardı. Saat 13.30’da festival açılacak diye duyurmuştuk, ama ürünler 12.00’de bitmişti. Üreticinin tezgâhında hiçbir mal kalmamıştı. Lavanta, Seferihisar’a ayrı bir değer kattı. İlk başta 6 dönümlük alanda, belediyenin teşvikiyle yaptık. Bunu, deneme amaçlı yapmıştık. Lavantanın yağını çıkarmaya başladık, çeşitli ürünler elde ettik. Vatandaşa lavantayı anlattık. Şu anda 300-350 dönümlük alanda ektiğimiz ürünleri üretici pazarlarına, vatandaşa ulaştırıyoruz.”

Üreticiye tam destek!

Seferihisar Belediyesi, Soyer’in başkanlığı döneminde üreticiye büyük destek vermişti. Başkan Yetişkin, bu uygulamanın artarak devam ettiğini söyledi. “Üreticiye iyi tarım ürünleriyle ilgili destekler veriyoruz. Zeytin hasadı dönemine girdik. Zeytinyağı fabrikamızda üreticiye çok destek veriyoruz. Örnek vermek gerekirse; zeytinyağı fabrikalarının hak payı vardır. Belediye olarak biz, bu hakları çok aza indirerek vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Üreticiye tohum, ekipman gibi çok farklı konularda destek oluyoruz. Mesela, mandalinayı termal fırınlarda kurutup vatandaşlarla buluşturuyoruz. Cips gibi yenebiliyor.”

‘Turizmde yavaş büyüyoruz’

Seferihisar, yaz kış yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir tatil cenneti. Başkan Yetişkin, turizm konusunda yavaş büyümekten yana! “Turizm açısından Seferihisar’da bir karmaşa yok. İlçe kirlenmemiş vaziyette, tertemiz turizmiyle birlikte yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. Zaten Seferihisar, turizmden son 7-8 yıldan beridir para kazanıyor. Bu da Tunç Başkanımızın döneminde olmaya başladı. İnsanlar, yeni yeni turizmle buluşup para kazanmaya başladı. Birden gelişirsek, bunun yanında birçok büyük sorun da beraberinde gelir. Yani, turizmde emin adımlarla ilerliyoruz. Yabancı turist sayımız arttı, yerli turist sayımız da çok çok arttı. 10 yıl önce yatak kapasitemiz 1500’dü, şu anda 20 bini buldu. Seferihisar daha sakin, daha yaşanabilir bir tatil beldesi oldu. İnsanların gerçek bir tatil yapabilecekleri yerdir. Seferihisar’da hareketli hayatın yaşandığı yer de var, doğayla iç içe kafa dinleyebilecek alanlarımız da bulunuyor.”

Soyer’e teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar’a ayrı bir önem verdiğini söylüyor Başkan Yetişkin! Sonuçta, ilçede 10 yıl belediye başkanlığı yaptı. Soyer’in kendileri için büyük bir şans olduğunu kaydeden Yetişkin, “Bunun değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Seferihisar’ın bütün sorunlarını bilerek Büyükşehir’e gitti. Kendisi sağ olsun, her konuda desteğini sağlıyor. Ona dört kolla sarılıp peşinden gitmemiz gerekiyor. Bu konuda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.