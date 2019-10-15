İşsizliğin partisi olmaz!

İzmir’de, CHP ile İYİ Parti cephesinde ‘işe alım’ konusunda geçen hafta bir tartışma yaşandı. İYİ Parti, CHP’yle ittifak yaptıklarını, özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne işçi alımlarında kendilerine de hak tanınmasını istedi. Bu konuda İYİ Parti teşkilatlarından farklı sesler yükseldi.

CHP ilçe başkanları da, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine iş taleplerine geri dönüş yapılmadığından yakındı.

Günümüzde hiç kuşkusuz en büyük problem işsizlik! İzmir’de işsizlik oranı ülke ortalamasının üzerinde. Hele hele bazı ilçelerdeki genç işsiz rakamı ürkütücü boyutlarda!

Onun için de belediyelerin iş kapısı olarak görülmesi gayet normal. Ancak işsizliğin partisi olmaz! Bunu da kimse unutmamalı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Seçim öncesi kimseye iş sözü vermedim” diyerek konuyu kapattı. Soyer’in, liyakate ne kadar önem verdiğini biliyorum.

Büyükşehir Belediyesi’ne eleman alımında da liyakate göre hareket edileceğinden şüphem yok!

İzmir Su’ya sahip çıkın!

Yerel seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hamidiye Su ile bazı kurum ve kuruluşların anlaşmalarını iptal ettiği ortaya çıkmış, bunun üzerine birçok belediye Hamidiye Su alacaklarını duyurmuştu. İzmir’den de Seferihisar ve Tire belediyeleri, Hamidiye Su kullanmaya başladı.

Bu olayın hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İzmir Su’yun durumunu araştırdım. 2017’de satılmaya başlanan İzmir Su, her geçen yıl yüzde 100’e yakın büyümüş. 14 bayisi var. İzmir Su, bu kentin markası. İlçe belediyelerinin abonelik konusunda biraz geride kaldığını öğrendim. Sadece 19 litrelik damacanası olan İzmir Su’ya sahip çıkmak başkanların boynunun borcu!

Neden katılmadılar?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’nın içindeki yarı olimpik yüzme havuzunun temelini attı. Törene ben de katıldım. Soyer’in ilk temel atma töreninde birçok ilçe belediye başkanının kendisini yalnız bırakması dikkatimi çekti. Bornova, Konak, Bayraklı, Dikili ve Urla belediye başkanlarının dışında kimse yoktu! CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’i de göremedim. CHP’nin bu tür organizasyonlara tam kadro katılmasında yarar var. Eski hastalıklar baş göstermesin!

O isim dekan oldu!

‘Siyasal İletişimde Devlet Bahçeli Modeli ve Bilge Liderlik’ kitabı yazarlarından, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Çeşme Turizm Fakültesi’ne Dekan olarak atanmış. Hayırlı olsun diyelim.

Arda’yla uğraşmayın!

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sessiz giden belediye başkanları arasında yer alıyor; kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Son meclis toplantısında muhalefete yönelik söyledikleri dikkatimi çekti.

“Halil Arda ile uğraşmayın! Halil Arda, şimdiye kadar yaptığı uygulamalarda halkın gözünde çok iyi bir noktada. Halil Arda ile uğraşmak size zarar verecek.”