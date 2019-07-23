‘Kocaoğlu döneminden farklı olacak’

“Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır” diye bir söz vardır. Gerçekten de öyledir. Bunu siyasete uyarlarsak, her siyasetçinin söylemi, iş tutuş şekli, olaylara bakışı farklıdır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de “iş tutuş şekli” eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminden çok çok farklı olduğunu söyleyebiliriz. Kocaoğlu’nun 15 yıllık başkanlığı döneminde kendisini belli zamanlar, özellikle de son 2 yılında çok yakından takip ettim.

Kocaoğlu’nun bazı sınırları vardı. Esnaflıktan geldiği için de “eli sıkı” idi. Yetki alanı ve maddi anlamda eli çok kuvvetli olan Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz 15 yıllık süreçte en azından ilçe belediye başkanlarının istediği şekilde destek göremedi. Kocaoğlu’nun yoğurt yiyişi bu şekildeydi… Kimi doğru bulur kimi eleştirir…

10 yıl Seferihisar Belediye Başkanlığı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanlarının projeler için istediklerini desteği çok iyi anladığını düşünüyorum. O’nun da başkanlık döneminde ne gibi problemlerle karşılaştığını biliyorum. Bu yüzden de Soyer, başkanları dinliyor olmayacak bir şeye de hemen “olmaz” demiyor. ‘Bakalım, değerlendirelim, gerekirse revize edelim’ diyor. Anlatılan projeleri yerinde de inceliyor.

Gelelim konunun özüne! Geçtiğimiz hafta AK Partili Kınık, Kiraz, Bergama Bayındır ve MHP’li Aliağa Belediye Başkanları Soyer’in daveti üzerine Büyükşehir’de bir araya geldi. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez böyle bir buluşma oldu ki bana kalırsa epey bir geç kalındı! Toplantıda Başkanlar bu konuda sitemlerini de iletti. Daha önce AK Partili başkanların Büyükşehir’den “üvey evlat muamelesi” gördükleri yönünde açıklamaları olmuştu. Cumhur ittifakı belediye başkanları Soyer’den “eşit” hizmet istedi.

Soyer’in bu konuda verdiği yanıt oldukça dikkatimi çekti ve değerli bulduğumu vurgulamak isterim: “Hizmetin siyaseti olmaz. Parti ayrımı yapmamız söz konusu bile olamaz. Destek konusunda Aziz Kocaoğlu döneminden farklı davranacağız. Hiç merak etmeyin.”

Soyer, bu sözleriyle kendi başkanlığı dönemiyle ilgili önemli bir ipucu veriyor. Soyer, ilçe ilçe gezip başkanların projelerini yerinde inceliyor. Taleplerini bizzat not alıyor, acil olanlar için hemen karar veriyor. Şuanda görülen ilçelerin şimdiye kadar hiç görmediği kadar Büyükşehir’den destek olacağı yönündü…Tabi ke mevcut ekonomik koşullar nedeniyle bu biraz sekteye uğrayabilir. Bunu da söylemekte fayda var!

Gökçe’ye tam destek

Büyükşehir’in ikinci adamı hiç şüphesiz Genel Sekreter Buğra Gökçe. Bilgili ve deneyimli bürokrat için birçok şey yazılıp, çiziliyor. Geçtiğimiz gün Başkan Soyer, belediye bürokratlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, Soyer Gökçek’le ilgili gereken mesajı üstü kapalı şekilde vermiş: “Beraberiz” Bu mesaj bürokratlar tarafından gerektiği şekilde alınmış!