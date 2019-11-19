'Konak beş yıl sonra çok farklı olacak!'

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 25 yıllık belediyecilik tecrübesiyle işe hızla koyulan isimlerin en başında geliyor. İlk olarak Konaklıları dinledi.

Söylenenleri tek tek not etti, ardından harekete geçti!

Özellikle ilçe sınırları içindeki Basmane, Kemeraltı ve Agora’ya yeni bir çehre kazandırmak en büyük hayali.

Bu noktayı “altın üçgen” olarak tanımlıyor Batur ve ekliyor:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve Kemeraltı Esnaf Derneğimiz, valiliğimiz hep birlikte çözüm üretmemiz gerekiyor. Kemeraltı, Basmane ve Agora’ya altın üçgen diyorum. İzmir’in geleceği, tarihi turizmin gelişme noktası altın üçgendir. Bu alandaki tarihi misyonu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Agora çalışmaları sürüyor. 20 bin kişilik bir amfi tiyatro olacak. Körfezden bakıldığında 20 bin kişilik bir amfi tiyatro gözükecek. Bu kente yapılabilecek en büyük yatırımlardan biri. Buna DEÜ, Büyükşehir, Kültür Bakanlığı ve Yaşar Holding katkı koyuyor. Konak Belediyesi olarak çocukların kazı yapabilmesi ve proje hayata geçirebilmesi için katkı sunacağız. Bizde kamulaştırması yapılan vakıflardan kiralanan üç bina var. Anafartalar Caddesi’nde ismi Kıllıoğulları diye geçen çok kötü durumda tarihi hamam var. Bir de Silhane binasının projeleri bitti. Valilik bünyesinde bulunan restorasyon bütçesinden yararlanmak için müracaatta bulunduk. Sayın valimiz olumlu baktı. Yüzde 80’lik destek alacağız. Bunun yanında Çakaloğlu Han’ı da restore edilecek. Buradaki vatandaşlarla buluştuk. Onlarla protokol yaptık. Ayrıca Şato’nun yanındaki Kırım Tatar binası önemli. Bunun da restorasyonunu yapacağız. İkiçeşmelik’e adını veren iki çeşmenin üstünde kaçak gecekondular bulunuyor. Burada kamulaştırma projesi gerçekleştirdik. Meclisten geçti. Havra Sokağı da bizim için pilot bölge. Buradaki restorasyona da başladık. Hedefimiz beş yıl sonra çok farklı bir Konak yaratmak olacak.”

Verdiğimiz sözü tuttuk

Kentsel dönüşümde de oldukça iddialı olan Batur, şu bilgileri paylaştı:

“Seçim kampanyamızda ilk üç ay Konaklıları dinleyeceğimizi söylemiştik. Üç ayı doldurmadan hiçbir eylemin içine girmeyeceğimizi ifade etmiştik. Bu süreçte, Konak’ın her tarafına gitmiş olduk. Mahallelere gidip problemleri yerinde tespit edip, buna göre program düzenledik. Altı aylık süreçte imar sıkıntısı olan yerlere gittiğimizde, ‘Burayı da Narlıdere gibi yapacaksınız’ diye söylüyorlar. Dönüşümle ilgili talepleri yerinde aldık. Gültepe, Levent ve Toros gibi yerlerde dönüşüm projesi vardı. Bunların projelerini altı ayda revize ettik. İnsanların daha rahat yaşanır, yeşilin bol olduğu, belediye hizmetlerinin yürütebileceği planlama çalışması sürdürdük. Söz verdiğimiz gibi altı ayda bitirdik.”

Batur, sosyal projelere de büyük önem veriyor.

Bu konuyla ilgili ise şunları söyledi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanımız Burhan Özfatura, hayırlı olsun ziyaretime geldiğinde bir vakfın olduğunu söyleyince bende şimşekler çaktı. Narlıdere’de güzel projeleri hayata geçirmiştik. Konak’ta böyle bir uygulama yoktu. Hemen protokol yaptık. Eğitimle ilgili bir binayı bitirdik. Yine 17-35 yaş arasındaki zihinsel engellilerin el becerilerini sergileyebilecek bina var. Narlıdere’den Konak’a aktardığımız engelli yaşam merkezi bulunuyor. Tam bir yaşam merkezi olacak. Bunun yanında, akşam bakım evleri yapacağız. Çocuklarını alacağız, 23.00-24.00’e kadar bakacağız. Zihinsel engellilere dönük proje. Konak’ın da çok ihtiyacı var. Bunlar kentte pozitif ayrımcılık noktasında çok iyi örnek olacak. Kadın dostu belediyeyiz. 14 semt merkezimiz bulunuyor. Şimdi Toros’u da bitirmek üzereyiz. İçinde kreşi olacak. Kadınlarımız için kooperatif kurduk. El becerilerinden çıkan ürünleri rahatlıkla satabilecekleri alanlar sağlayacağız.”

Batur’un yedi aydır 25 yıllık belediyecilik tecrübesiyle Konak için yoğun çalışma içinde olduğu kesin...

İzmir’in kalbi Konak’ın değişmesi tüm kenti etkileyecek.

Batur, yakından izlenmesi gereken bir başkan.

İyi bir siyasetçi olduğunu da bize gösteriyor...