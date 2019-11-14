Sandal’dan parti içi mesajlar!

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’la parti içi konuları konuştum. Gerçekten samimi ve bir o kadar sert sözler söyledi. İlçesinde kavga ve ayrışma değil “barış” istiyor Başkan Sandal ve ekliyor:

“Emek veren, koşturan, sahada olanlar siyaset alanına gelsin. Dar grupçu, ‘Ben varsam parti var, ben yoksam parti yok’ diyen gölgelerinin boyları kendi boylarında fazla olan arkadaşlar bu süreçte arınmalarını istiyoruz. Niteliği ile herkesi kucaklayan bir yapının olması lazım. Ben hiçbir arkadaşımıza ‘Şunu delege yazın, bunu yazmayın’ demiyorum. Arkadaşlarımız otursun konuşsunlar. İki liste mi var? Bir listeye eşini akrabanızı yazacağına herkesi yazsınlar. Seçimlerde AK Partili, MHP’li, HDP’li yurttaşlardan ciddi oy aldık. Partimizin içerisinde böyle bir kavga, çatıma Bayraklı’da olmayacak. Çatışmanın, kavganın bu saatten sonra yeri yok. Belediye ile rekabet hale getirmeye çalışanlara, iş aş olarak algılayanlara kapılar kapalı. Delege olurum, şu pazarlığı yaparım diye bir şey yok. Bu işlerin tamamı boş. Benim ismimin Serdar Sandal olması ne kadar netse bu iş de o kadar net. Ben seçim çalışmalarında ‘İşe adam alamayacağız’ dedim. Yalan söylemenin bir anlamı yok. Kafalarına göre kurgu yapanlar, partiyi dizayn etmek isteyen arkadaşlar bu hayallerinden bir an önce uzaklaşsınlar. Hüsran olacakları açık. Partili bu sürece vicdanıyla el koyuyor. Sadece delege seçimlerinde sahneye çıkan arkadaşların değil sürekli sahada olan arkadaşların artık siyaset arenasında olma zamanı… Belediye itaatle bağlı değil partililik anlayışıyla hareket edecek bir anlayış olacak.”

CHP’de işleri yok!

Sandal, 31 Mart yerel seçimlerinde bazı partililerin rakip partiye çalıştığını iddia ediyor. “Bunlar kim?” diye sordum, yanıtı, “Parti kamuoyu onları biliyor” oldu. Başkan Sandal, mesajlarına şöyle devam ediyor:

“Egolarına yenik düşmüş arkadaşlara ihtiyaç yok. Seçim sürecinde başka partilere çalışanlar var. Bunlar partililerden gerekli tokadı yedi zaten. Bir daha böyle bir şeyin olmasına partililer izin vermez. Bu çalışanları parti kamuoyu biliyor. Bunların icraatları, varlıkları, nedenleri, söylemleri ortada. Partililik ahlakına sahip olmayanlar, partinin temsiliyet birimlerinde yeri olmaz. Yer alma hakkı yok. Önce partili olacağız. CHP’yi, tarihsel ve kültürel mirasını bileceğiz. Bizden beklentinin farkında olacağız. Gideceksin, başka bir siyasi partiye çalışacaksın. Şimdi çıkıp ben sizin kurtarıcınızım diyeceksiniz. Yemezler! Kapandı sayfa, nokta. Partili, uzlaşıyı sağlayacak. Benim böyle bir görevim yok. Benim bir ağabey konumum da yok. Partililerin sürece el koyacağını düşünüyoruz. Partilerinin olduğu listeyi destekleyeceğim. Çok net. Partiye hizmet eden koşturan arkadaşlardan taraf olacağım.”

Sandal’la hizmetleri de konuştum. Bayraklı ile ilgili çok fazla hayali var, bunları hayata geçirmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Sandal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Bayraklı’ya ayrı bir önem verdiğini de özellikle vurguladı:

“Tunç Soyer gibi bir belediye başkanıyla çalıştığımız için çok şanslıyız. Ağabeyim ve büyüğüm olarak bilirim, o ayrı mesele ama üstelendiği görevi doğrultusunda vizyonu gereği kente bakışı çevresinde oldukça şanslıyız. Biz Altınyol’u yer altına alacağımızı söylediğimizde, bir söylediğimizde Sayın Soyer iki söyledi. Biz Smyrna ile ilgili bir söylediğimizde o iki söyledi. Biz Doğançay’da çocuk ve gençlik merkezi ile ilgili bir söylediğimizde kendisi iki katını söyledi. Biz Özkanlar Pazaryeri’nin 4 kat olmasını söyledik, başkanımız biraz daha büyük olsun dedi. Bayraklı’nın en temel meselelerinden bir tanesi denizle bulaşamamasıdır. Bunun ilk turunu Altınyolu’nun yeraltına alınması gerekiyor. Yani Havuz Cafe’den kısmından Adnan Kahveciler kısmına kadar yeraltına alınmasıdır. Aslında orada köprümüz var. Büyükşehir aynı köprüden Salhane’ye yapılacağını söyledi. Biz de bu bizim köprümüzün yenilenmesini istedik. Engellinin, bisikletlinin, yaşlıların daha rahat geçebileceği modern bir köprü olmasını talep ettik. Bunu Sevgiyolu ile birleştireceğiz. Zaten ekibimiz Sevgiyolu’nun düzenlemesiyle ilgili çalışmayı yaptı. Orada Smyrna Meydanı bölgesini yeniden temizleyip hatta içerisinde zabıta müdürlüğünün bulunduğu alanı yeni bir kent meydanı oluşturmak istiyoruz. Bornova ve Laka derelerini birleştirip turistlerin karayolundan ve teknelerle gelip Smyrna Meydanı’nı gezmelerini sağlayacağız. Böylelikle ilçeye katma değer katkısı sağlayacağız.”