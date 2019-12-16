‘Şato değil 3+1 ev!’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le Varyant’taki şato kütüphanesinde bir araya geldik.

Konumuz “şato” olarak bilinen konukevine taşınma meselesiydi.

Hatırlayanlar bilir.

Başkanın buraya taşınması ilk başta tartışma konusu olmuştu.

“Şato’ya taşındı” şeklinde çıkışlar gelmişti.

Soyer’le bu konuyu detaylı şekilde konuştum.

Buluşmamıza evin planları da getirmişti Başkan Soyer.

Her birini tek tek inceledik.

İki kattan oluşan evin üst katında bir salon, bir mutfak bir de oda bulunuyor.

Odayı kullanmıyorlar.

Yaşam alanları çoğunlukla salon!

Yine üst katta bir balkon yer alıyor.

Alt altta ise 4 oda var.

İkisi çocuklarına ait.

Biri ise yatak odası.

Burada da bir odayı hiç kullanmıyorlarmış.

Bir de daha önce depo olarak kullanılan çok küçük bir yer, başkanın çalışma odası olmuş!

Soyer, yaşadığı yer için “Burası şato falan değil, bildiğiniz 3+1 ev” diyor.

Evin önünde küçük bir bahçe var.

Ancak yamaçta yer aldığından gezinmek mümkün değil.

Bahçenin etrafında küçük bir yol var.

Bahçenin her iki tarafı da tel örgülerle çevrili.

Bahçeden dijital kütüphanenin olduğu bölüme geçmek mümkün değil.

Tam bu sırada Soyer’e, “Bahçenin etrafında geziniyor musunuz?” diye sordum, gülerek yanıt verdi, “Öyle bir zamanım hiç olmadı!”

Kısaca evin bahçesi söylendiği gibi metrekarelerce büyük alanı kapsamıyor.

Aksine küçük olduğunu söyleyebilirim.

Bir önceki dönem burası başkanlık konutu olarak belirlenmiş ancak kullanılmamış!

Soyer’e bir kez daha neden burayı tercih ettiğini sordum:



‘Adı, medrese olsaydı’

“Bir ev arayışımız oldu. Arkadaşlar burayı önerdi. Boş duruyordu zaten. Aziz Bey döneminde bir iki defa başkanlar toplantısı yapılmış. Yeni bir şey inşa etmedik. İçine girdik ve oturduk. Ulaşımı da çok kolay. Hızlı şekilde belediyede olabiliyorum.”

Soyer, “şato” kelimesiyle farklı bir algı yaratılmaya çalışıldığını ama buranın normal bir ev olduğunu üstü basa basa ifade ediyor:

“Eğer buranın adı medrese olsaydı, medresede yaşıyor derlerdi. Şato kelimesi denince farklı bir şey akla geliyor. Hemen yanımızda Şato Kütüphanesi var. Buranın kocaman bir bahçesi var. Bahçe herkese açık. Burası sürekli dolu. Yakında 24 saate döneceğimizi düşünüyorum. Özellikle akşamları daha da dolu oluyor.”

Bu konu geçtiğimiz aylarda tartışıldı bitti.

Soyer de gereken açıklamaları yaptı.

Bana kalırsa da burada oturmasında hiçbir sıkıntı yok!

Sonuçta konukevi olarak belirlenmiş bir yer!

Bir kamu görevlisinin kamuya ait konukevinde oturmasını eleştirenler, yine kamudaki üst düzey isimlerin kamuya ait konutlarını da gündeme getirmesi gerekir!

Dışarıdan bakıldığında şatoya benzemeyen modern bir yapısı var konukevinin.

Bu arada söylemeden geçmeyelim!

Konukevinin hemen yanındaki dijital kütüphane gerçekten çok güzel ve modern!

Gittiğinizde sizleri güler yüzlü personel karşılıyor.

Bir tablet verip istediğiniz veriye dijital ortamda ulaşabiliyorsunuz.

Gençler sabahın erken saatlerinde ders çalışmaya geliyor!

Bu arada kütüphanenin bahçesini de gezebilirsiniz!

Halka açık bir alan!