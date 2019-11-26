Soyer eleştirilere tek tek yanıt verdi

Belediye başkanlığı koltuğunda 8 ayı geride bırakan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisine yönelik eleştirilere uzun zamandır cevap vermiyordu. Birçok konu birikmişti, bunları kendisine sorma fırsatı yakaladım.

Büyükşehir Belediyesi geçen hafta sonu CHP Genel Başkanı’nın katılımıyla Harmandalı katı çöp depolama alanında enerji tesisi açtı. Bu tesis çöpten enerji üretecek. Buradaki kötü görüntü ve koku sorunu da şimdilik rafa kalmış gözüküyor. Gerçekten de önemli bir proje. Hatırlayanlar bilir, geçen dönem Yamanlar’a çöp ayrıştırma tesisi yapılması noktasında bir proje ortaya kondu. Uzun süre tartışıldı bu konu... Başkan Soyer’e bunu sordum, şunları söyledi:

“Şu aşamada Yamanlar’da böyle bir projeye ihtiyaç yok. En azından birkaç yıl böyle. Harmandalı’nda ayrıca çöp ayrıştırma tesisi kuracağız. Eğitim programları uygulamayı planlıyoruz. Harmandalı’nda yapacağım projenin büyük kısmı tamam, ama yapacaklarımız son bulmadı.”

Bizim dönemimize has bir satış söz konusu değil!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, son dönemlerde taşınmazların satışına yönelik muhalefetten gelen eleştirilerin dozu arttı. Soyer, bu konuyla ilgili olarak ise şu açıklamayı yaptı: “Şimdiye kadar her yıl ortalama 100 milyon TL civarında satış oluyormuş. 2019’da gerek seçim gerek kadronun beklemesi nedeniyle satışlar gerçekleşmemiş. Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç duymadığı çok sayıda arsası, gayrimenkulü var. Bizim dönemimize has bir satış söz konusu değil.”

‘Gezmeye gitmiyorum’

Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında muhalefetin en çok dillendirdiği konuların başında, Başkan Soyer’in yurt dışı gezileri geliyor. Soyer’e bu konuda haksızlık yapıldığını düşünenlerdenim. Kendisine, neden bu kadar çok yurtdışına gittiğini sordum, verdiği cevap dikkat çekici...

“Bu konudaki eleştirilere, ‘pes artık’ diyorum. Biz yurtdışına gezmeye gitmiyoruz. Keşke daha çok zamanım olsa da daha çok yurtdışına gitsem. Yurtdışına gidecek o kadar çok nedenimiz var ki... Yerel yönetimleri, değişiklikleri anlatmamız gerekiyor. Kaynaklardan beslenme gibi bir ihtiyacımız var. Yurtdışındakileri İzmir’e davet etmek gibi, kentimizi, kabuğunu kırıp dünyayla buluşturma gibi bir derdimiz var. Bunu nasıl yapacağız? Oturarak mı olacak tüm bunlar?

Geçenlerde Güney Afrika’ya gittim. 2 yılda bir yapılan kültür zirvesine katıldım. Bu zirve 2021’de İzmir’de yapılacak. Kazan ve Meksika’yla yarıştık. İzmir kazandı. 2021’de bu etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Oradan Barselona’ya gittim. Gezmeye gitmedim elbet... Orada, Dünya Bankası yöneticileriyle çok önemli toplantılar yaptık. Kentsel dönüşüm, Buca metrosu ile kaynak arıyoruz. Dünya Bankası da hedef noktalarımızdan biri. Türkiye’nin en güzel bütçesini hazırlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda parlak, olağanüstü bir gerçekleşme oranı var. Gerçekçi bir bütçe hazırladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mali işlerden sorumlu müthiş bir bürokrasisi var. Onlarla iftihar ediyorum. Gerçekten olağanüstü çalışıyorlar.”

‘İsim söylenmedi’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, parti içi yarışa karışmıyor desek herhalde yanlış olmaz. Sadece izliyor. CHP kulislerinde konuşulan bir iddiayı kendisine sordum, “Genel Başkan’ın il başkanlığı için size bir isim söylediği belirtiliyor, böyle bir şey var mı?” dedim, yanıtı kısa ve öz oldu:

“Delege seçimleriyle ilgilenmiyorum. Sonuçlarını merak da etmiyorum. Genel Başkan bana bir isim söylemedi. Yok öyle bir şey.”

Soyer’in eleştirilere yönelik verdiği cevaplar bu şekilde. Takdir sizlerin...