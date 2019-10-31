Türkiye’ye örnek model!

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, aynı zamanda bir iş insanı. Esnaflıktan geliyor. O yüzden olsa gerek, hesap işlerini de iyi biliyor!

İduğ’un, göreve geldikten sonra tasarruf tedbirlerini iyi uygulayan isimlerin başında geldiğini söyleyebiliriz. Bornova Belediyesi’nin daha önceki yıllarda projelendirdiği yeni hizmet binası projesini rafa kaldırdı. Bunu yaparken de “Önceliğimiz bu değil” dedi ve ekledi, “Günümüz ekonomik şartlarında, Şehir Stadı’nın olduğu alanda planlanan projeden vazgeçtik. Böylece, 4 milyon liraya gerçekleştirdiğimiz satın alma ile yeni hizmet binasının tahmini maliyeti olan 200 milyon lirayı, Bornovalıların taleplerini karşılamak üzere belediyemizin kasasında tuttuk. Bornova’yı büyütme yolunda kaynaklarımızı her alanda etkin ve verimli kullanmaya devam edeceğiz.”

200 milyon lira, nereden bakarsanız bakın çok yüksek tutar... Bu ekonomik şartlarda yeni hizmet binası projesi hayata geçirilmek istense, belediye eminim ki bütçe açısından çok büyük bir sıkıntıya girecekti. Bana kalırsa, bugünün şartlarında yerinde bir karar!

Başkan İduğ, başka bir noktada da gerçekten örnek olacak bir işin altına imza attı! Üzerinde durulması gereken bir hamle!

Belediye hizmetlerinde kullanılacak araçları kiralama yerine satın alma yöntemini kullandı.68 araç 31 milyon TL’ye satın alındı. Hem de taksitle falan değil! Devlet Malzeme Ofisi’nden peşin parayla! Kendisinin ifadesiyle, 300 milyon TL belediyenin kasasında kaldı. Bu araçlar en az 15 yıl Bornovalılara hizmet verecek.

Araçların hizmete alındığı törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de Başkan İduğ’la ilgili övgü dolu sözleri, dikkate değerdi.

“Mustafa Başkan iyi bir işadamıydı, başkanlığını merak ediyordum. Bugün görüyorum ki, olağanüstü kıymetli bir işe imza attı. Hepimizin iftihar edeceği bir başlangıç yaptı. Bu 68 araç hem pırıl pırıl, tertemiz hizmet üretecek hem de büyük bir tasarruf oluşturacak. Bu iradesi ve girişimi nedeniyle kendisini tüm kalbimle kutluyorum. Diliyorum ki bu İzmir’e, Türkiye’ye örnek olur. Türkiye’nin her yerinde başkanlar bu iradeyi ortaya koyar ve tasarruf ile kaliteli hizmeti halkla buluşturmaya devam ederiz.”

İduğ, göreve geldiğinden bu yana yakından takip ettiğim başkanlar arasında yer alıyor. Şu ana kadar yaptığı işlerle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardığını söyleyebiliriz. Ancak, belediyecilik uzun soluklu... Belli bir ivmeyi yakaladıktan sonra aynı şekilde devam ettirmek gerekiyor.

Başkan İduğ, çıtayı yükseğe koydu!

Bir proje daha

Bornova’dan devam edelim... Belediyenin bir projesi var. Benim çok hoşuma gitti. Belediyesi; çocukların, gençlerin hayatı ‘yaşayarak’ deneyimlemesi ve onları ‘teknolojik tuzaktan’ kurtarmak için ilginç bir projenin altına imza atmaya hazırlanıyor. Çocukların, yaz tatilinde bir ay süreyle Bornovalı bir esnafın yanında çalışması sağlanacak.

Büyüklerimizin bizlere anlattığı, çok eskiden kalan bir uygulama yeniden hayat bulmuş olacak. Projeyi Başkan İduğ’a sordum, çok güzel özetledi: “Para kazanmayı bilmeyen para harcayamaz. Ben 10 yaşından beri çalışıyorum. Yaz aylarında çalışarak para kazanmayı öğrendik. Çocuklar-gençler, kasa önünde parayı ödeyip geçiyor. Ne kadar para üstü aldığını bilmesi lazım. Para kazanmayı bilmeyen, para harcamayı da bilemez. Güzel bir proje olacak.”

Bence de güzel proje olacak!