Basmane, DEÜ GSF’yi kucaklar

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının depreme dayanıksız olduğu savlanınca Tınaztepe yerleşkesine taşınması gündeme gelmişti. Öğrenci ve akademisyenlerin karşı çıkmasıyla, bu kez gözler Kültürpark’a ve hangarlara çevrildi. Ancak bu girişime haklı olarak itirazlar geldi ve eğitim için yeni yer arayışına geçildi.

Sinema ve sahne sanatları için, çatısı açılıp kapanabilen; fuayesi, perdesi, gişesi, açık alanlarıyla bir zamanlar gişe rekorları kıran filmlerin seyredildiği, başta Şehir Tiyatroları olmak üzere özel tiyatro gruplarının oyunlarını sergilediği, konserlerin verildiği, Gaziler Caddesi’ne cephesi olan Yıldız Sineması’nı öneriyorum. İki ay içinde hafif malzemelerle yapılacak olan dersliklerle sinema kısa bir sürede eğitime hazırlanabilir. Tarihi sinemanın fakülteye dönüşmesi, açılışının da ‘Avare’ filmiyle yapılması ses getirir.

Heykel, resim, seramik, cam sanatları ve grafik bölümü öğrencileri için, Yıldız Sineması’nın bitişiğinde bulunan Bıçakçı Hanı’nı öneriyorum. Tarihi hana, mülkiyeti kamuya ait eski Bağ-Kur binasının altından girilebiliyor. Taş duvarlı, avlulu, ahşap çatılı dikdörtgen kesitli hangarlar, işlik ve derslik olarak kullanılabilir. Zemin ve çatı iyileştirilmesi yapmak yeterli. Bu tarihi avlulu han, çok küçük bütçelerle kısa zamanda faal duruma getirilebilir. Tekstil, moda tasarımı, geleneksel Türk sanatları, temel eğitim ve diğer fakülteler için 6 katlı eski Bağ-Kur binası hizmet verebilir. Kuzeye bakan pencerelerinden öğrenciler, semte adını veren basma fabrikalarını ve bu fabrikada kullanılan özel renkleri, efsane İzmir kırmızısını ve özel tasarlanmış desenleri hayal edebilirler.

Doğal film platosu gibi

Müzik eğitimi gören öğrenciler için de Basmane bir fırsattır. Öğrenciler, müzik aletleri üreten ustalar ve sürpriz sanatçılarla tanışıp dostluklar kurup emekli emektar müzisyenlerin hatıralarından yararlanabilir. GSF’nin Basmane’ye gelişine en fazla fakültenin kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Alim Şerif Onaran, Türk resminin ve yontu sanatının büyük ustaları Prof. Dr. Nüzhet Ayetullah Sumer, Prof. Dr. Şadi Çalık, “Basmane Gaziler Caddesi’ne küçük bir yağmur götürdüm, siz böyle bir akşamüstü görmediniz” diyen Attilâ İlhan, “Basmane derken sökün eder anılarım” vurgusunu yapan Dinçer Sümer, ünlü bestekâr Rakım Elkutlu ve daha nice, yolu Basmane’den geçmiş sanatçılar sevinir, ruhları şad olur.

Basmane sokakları doğal film platosu gibidir; sanatçıların ufkunu açacak, ilham verecek; fırın, manav, kasap, berber, terzi, işportacı, han, hamam, otel ve bitpazarı gibi zengin görsellere sahip bir semttir. Okula dönüştürülecek mekânları görmek sinema ve han sahiplerinin rızasını alıp konuşmak gerekiyor. Önerdiğim mekânlara, istenirse yakınında bulunan yeni binaları ilave edebiliriz. Basmane, kibri ve egoları törpülemekte ustadır. Basmane, GSF öğrencilerini kucaklar ve bağrına basar.