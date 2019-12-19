Dr. Belediye Başkanı Selahattin Akçiçek

Eski İzmir belediye başkanları ve valilerin yaptığı işler ilgimi çeker, fırsat buldukça neler yaptıklarına bakarım. Bu kez Dr. Mustafa Selahattin Akçiçek’in başkanlık dönemini (1954-1955) araştırmak için Milli Kütüphane gazete koleksiyonlarını taradım. 65 yıl önce yayımlanmış Yeni Asır ve Anadolu gazetelerinde bakın neler yazıyor.

“Kentin içerisinde ve civarında bulunan çöplükler, çöp sandıkları, gübrelik ve ahırların belediye doktorları gözetimindeki ekipler tarafından taranıp ilaçlanması. Bir ay zarfında binlerce vatandaşa çiçek, tifo, difteri, tifüs ve diğer aşıların yapılması. Verem hastalarına ilaç dağıtılması ve tedavisi. Binlerce vatandaşın belediye tabipleri tarafından muayene edilip fakir olan hastalara ilaçlarının parasız olarak verilmesi, yüzlerce hastanın evinde tedavi edilmesi, ishal vakalarıyla mücadele için Sulfaguanil ve Sulfalina dağıtılması. 1 ay içerisinde 210 ev, 453 odanın dezenfekte edilmesi. 35453 parça eşyanın fenni surette temizlenmesi. 46133 vatandaşın belediye tephirhanesinde (uyuz hamamı) parasız yıkanması. 2991 kişiye parasız ilaç verilmesi. 1254 otobüsün dezenfekte edilmesi. Nisan ayında karasinek mücadelesinde 9983 ev 88 aile evi, 756 büyük ahır, 1275 ev damı, 24 kemik deposu, 587 çöp bulunan arsa, 39 gübreli arsanın DDT ve klorla ilaçlanması. Sıhhi imdat otomobilleriyle 441 hastanın devlet hastanesine, 422 doğuma ebe götürülmesi, 138 yaralı, 15 zehirlenen vatandaşın hastanelere taşınması.

Toker ve Tosun

Konak-Karantina Hatay Caddesi-Üçkuyular, Ballıkuyu yollarının yapılması. 1061, 1062, 1093, 1094, 585, 593, 524, 589, 617 ve 632 sokakların ıslahı. 1281, 1282, 719, 722, 725, 954, 1281 sokaklara kanalizasyon sistemi inşası. Almanya’ya sipariş edilen 8 adet troleybüsün gümrükten teslim alınması, işletmeye açılacak güzergâhların düzeltilmesi. Sendikalara ucuz arsa verilmesini sağlamak için hazineye ait arsaların belediyeye devir edilmesi. 75 bin kapasiteli ekmek fabrikası için 200 bin, Efes harabelerini saran otları temizlemek için 10 bin lira tahsisat ayrılması. Kadifekale surlarını söken gecekonducuların tahribatını önlemek için hususi bekçilerin bulundurulması. Onarımı için 20 bin lira ödenek ayrılması. Eşrefpaşa Hal binasının tamamlanması. Gazi Bulvarı ve Mezarlıkbaşı’nda bulunan hurda depolarının kaldırılması. Eşrefpaşa evlendirme dairesinin açılması. İnek neslinin ıslah için yapılan suni aşılama faaliyetleri. Fuarda temsiller veren Apollo Sirki’nde dişi bir aslanın doğurduğu iki erken yavruya Başkan Akçiçek tarafından Toker ve Tosun adlarının verilmesi. Hayvanat bahçesi için Hamburg hayvanat bahçesinden 6 maymunun satın alınması.

Saygıyla anıyorum

Kemeraltı ve belediye mıntıkası dâhilinde yapılan kontrollerde bozuk gıda ürünlerinin toplatılıp imha edilmesi, fahiş fiyatla mal satan kişilere ceza yazılması. Eşrefpaşa ve Emrazi Sariye hastanelerine yeni poliklinik ve pavyonları kazandırılması. Cami ve mescitlerin temizliği, sanat kültür insanlarıyla buluşmalar, şehir tiyatrosu kurulması faaliyetleri. Lokanta ve gazinoların teftiş edilmesi. Numune lokantası açma çalışmasının başlatılması, yemeklerin belediyenin laboratuarında tahlil edilmesi. Gürçeşme’nin suya kavuşturulması, düşkünler yurdunun iyileştirilmesi...”

Yazacaklarım bitmedi, ancak sayfamın sınırlarına geldim. Dr. Mustafa Selahattin Akçiçek’i tanıyanlardan dinlediğim, hastalarına gösterdiği şefkat, yoksul hastaları için düzenlediği ücretsiz muayene günleri, yardımseverliği ve üstün insani değerleri bir başka yazımın konusu olsun. Yolunuz Kültürpark’a düşerse, Atlas Pavyonu’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı 150. Yıl Sergisi’ne gidin. Sinevizyonda Belediye Başkanı Dr. Mustafa Selahattin Akçiçek’e ayrılan bölümü izleyin. Merhum Dr. Başkan’ı saygıyla, rahmetle anıyorum.