Antikacılar Derneği Başkanı Cem Üsküp’ün arşivinde bulunan, orijinalinden büyütülmüş, eski İzmir fotoğrafları görülmeye değer. Karşıyaka’da atlı tramvay, Yalı Caddesi, Küçükyalı’da bir apartman, vagonlu otobüs, Paraşüt Kulesi, Lozan kapısında fuara katılan ülkelerin bayrakları... Çorakkapı Camisi ve önünde bulunan dükkânlar, ağaçlar... Tepecik istikametinden gelen Konak-Tepecik otobüsü. 1932 tarihli Gazi İlkokulu çevresi ve Kadifekale panoraması... 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün İzmir Fuarı’nı ailesiyle birlikte ziyareti sırasında kendisine eşlik eden Vali Fazlı Güleç, Belediye Başkanı Behçet Uz ve arkadaşları... 1941 yılında Faik Ener Parkı’nda çekilmiş, içerisinde oyuncak yelkenlinin yüzdüğü, kaskatlı havuz ve diğerleri...

Faik Ener Parkı denilince aklınıza uzaklarda bir yer gelmesin, Altınpark’tan bahsediyorum. Tilkilik Eczanesi’nin sahibi Eczacı Faik Ener, Milli Kütüphane’nin mütevelli heyetinde bulunmuş ve belediye meclisi üyeliği yapmış bir İzmirli. Resmi adı Faik Ener olan parkın adı zamanla unutuldu, günümüzde artık böyle bir park yok. Bu alanda yapılması düşünülen ve bir türlü yapılamayan arkeopark’a ‘Faik Ener Arkeoparkı’ adı verilirse, sanırım vefalı bir davranış olur.

‘Konunun takipçisiyim’

Şehit Fethibey Ortaokulu’nun bulunduğu yerde inşa edilmiş havuzu gösteren fotoğrafı dikkatle incelerseniz, etrafının eski mezarlıktan kalan ağaçlarla çevrili olduğunu görürsünüz. Antikacı dostlarım, kendilerine ilginç gelen bu fotoğrafları bitpazarında görüp satın almışlar. Bir dönem resmi bir dairenin duvarlarına asıldığını tahmin ettiğim, 100’den fazla İzmir fotoğrafı bitpazarında satılmış. Fotoğraflar, kamuya ait bir kurumun deposundan çıkmış olabilir mi? Fotoğrafları bitpazarında satan kurum veya kişilerin arşivinde asılları var mı? Yaklaşık 80-90 yıl öncesinin İzmir’ini görüntüleyen fotoğrafları kim bilir hangi fotoğrafçılar çekti? İçlerinde daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar olabileceğini düşünüyorum.

İlgililere gerekli bilgileri verdim, uyarıları yaptım. Bitpazarına düşmüş fotoğrafları incelerseniz, eski İzmir’den günümüze nelerin kaldığını, nelerin değiştiğini göreceksiniz, konunun takipçisi olacağım.