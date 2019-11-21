‘Keşke sizi Şükran da tanısaydı’

Hafta sonu konser izlemek için Aya Vukla Kültür Merkezi’ne gittim. Konser öncesi, dostlarla ayaküstü sohbetten sonra kendime salonun arkalarında bir yer bulup oturdum. Udi Stefan Sablic tarafından kurulan orkestrada, vokalde Ivana Munda, basta Srdjan Djordjevic, perküsyonda Goran Milosevic, kemanda Filip Krumes; Türk, Arap, Balkan ve Yahudi İspanyol müziğinden örnekler vermek için sahnede yerlerini aldı.



Konser başladı, orkestra Karadeniz şarkıları çalarken birden salonun içinde patlama sesleri duyuldu. Trafo patladı sandım. Arkasından silah sesleri geldi, kurusıkı diyenler oldu. Kendimi dışarıya attım. Yakında sokak düğünü varmış, rahatsız olup benim gibi dışarıya çıkanlar oldu, onlara korkmamalarını, maytap patlatıldığını anlatmaya çalıştım. Birlikte Rana Sokak’tan Altınpark’a doğru yürüdük...









Yolda ünlü tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter’in öldüğünü duydum, aklıma yıllar önce bir konser sonrası yazdığım yazı geldi. “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın konserlerini hakkını vererek izleyenlerin başında Önder Kütahyalı gelir. Kütahyalı’nın konser sonrası yazdığı yorumları okumak gerçekten büyük bir keyif. Arkasından ikinci sıraya Ahmet Peksöz’ü oturturum. Elbette ki Peksöz’ün dinleyiciliği, Sayın Kütahyalı gibi akademik düzeyde değil, olması da gerekmiyor. Ahmet Peksöz’ün konserlerde tuttuğu notlar arasında ilginç isimler gördüm, müzisyen ve sanatçı Ahmet Peksöz için bakın neler yazmışlar...



Kenter’in notu



“Ondan çok şey öğrendim. Felsefesi, müziğe yaklaşımı benim için aydınlatıcı oldu, Ahmet Bey’in arkadaşlığı bana gurur veriyor.” İmza Rengim Gökmen.

“İzmir’de Ahmet Bey’le tanışmak çok keyifliydi.” İmza, Nejat Yavaşoğulları, Bulutsuzluk Özlemi.



“Sohbetinden her zaman olağanüstü zevk ve mutluluk duyduğumu içtenlikle ifade etmem gerekiyor, Saygun’un derinliklerinde Türk Beşleri’nde buluşalım.” İmza, Hande Dalkılıç.



“Chopen, Beethoven, Bach, Saygun’u İzmir’de seslendirirken paylaştığımız dostluğun keyfini yaşıyoruz.” İmza, Gülsin Onay.



“Siz kıymetli bir insansınız, bu dostluğu yaşatmak dileğiyle.” İmza, Hüseyin Sermet.



“Çok özel insansınız, tekrar görüşmek üzere.” İmza, Ayşegül Sarıca.



İlgimi çeken duygu dolu sözleri bir başka sanatçımız şöyle imzalamış: “Sanatın otoriterler tarafından dışlandığı bir ortamda sanatla yoğrulmuş değişik bir hoş sürücü görmek ne kadar keyif verici. Teşekkürler Ahmet Bey, sevgi ve saygıyla, keşke sizi Şükran da tanısaydı.” İmza, Yıldız Kenter. Ahmet Bey’in mesleği, Yıldız Kenter’in yazdığı notta ortaya çıkıyor. Ahmet Peksöz, yaşamını şoförlük yaparak kazanan bir sanatsever...



Aya Vukla Kültür Merkezi’ndeki konserde yaşananlar, dilerim bir daha olmaz. İzmir’in kültürel zenginliğini ortaya çıkarıp tanıtmak için bunca emek sarf edilirken birilerinin tam tersini yapması hoş değil. Homeros’un “Gökkubbenin altındaki en güzel şehir” olarak betimlediği, güzel İzmir’e kabalık hiç yakışmıyor. Yıldız Kenter’e rahmet diliyorum.