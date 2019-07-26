Falcao konusunda Galatasaray’a o kadar çok baskı yapılıyor ki, akıl sır ermiyor. Önce şunu söyleyeyim; Monaco Milan’dan 30 milyon euroya Portekizli forvet Andre Silva’yı transfer ediyordu. Her konuda anlaştılar, oyuncuyu sağlık testine soktular, Silva sağlık testinde sakat çıkınca bu transferden vazgeçtiler. Ve Falcao’yu yeni bir transfer yapılıncaya kadar satmaktan ve kiralamaktan vazgeçtiler. Bu, işin gerçeği. Bakıyorum kıyametler kopuyor. Galatasaray yönetimi suçlanıyor. Bana göre bu transfer mümkün değil.

Gelelim Diagne’ye... Galatasaraylılar da dahil olmak üzere bütün herkes Senegalli futbolcuya çöp muamelesi yapıyor. Biraz daha ileri gideyim. Transfer olacağı Arap kulüplerine mailler atılıyor. ‘Sakın 13 milyon euro vermeyin. Sarı-kırmızılı kulüp Diagne’yi satmaya mecbur, bu dört milyon euro eder, daha fazlasını vermeyin’ diyorlar. Bunun üzerine kötü niyetle söylemediğine inandığım Abdurrahim Albayrak ‘Bütün hedefimiz Diagne’yi satmak’ diyor. Milletin bu futbolcuya saldırdığı yetmiyormuş gibi Albayrak da onlara çanak tutuyor. Bu futbolcu Cim Bom’un malı, Süper Lig’in gol kralı, 30 gol atmış... Efendim golleri penaltıdan atıyormuş. Afrika Kupası oynandı. Liverpool’un Senegalli forveti Sane iki penaltı kaçırdı. Önceki gün Inter-Juventus maçını seyrediyorum. 50 milyon euroluk yıldızlar, penaltı kaçırıyorlar.

En az 50 gol

İnsaf, hakikaten insaf! Penaltı atmak kolay bir iş mi? Ama konu Diagne olunca insanlar olayı basitleştiriyor. Ben de üstüne basa basa söylüyorum. Mbaye Diagne, Babel, Feghouli, Belhanda ve Jean Michael Seri’li Galatasaray’ın hücum hattı en az 50 gol atar. Şampiyonlar Ligi’nde büyük iş yapar, Süper Lig’in de en iyi hücum hattı sarı-kırmızılı kulüpte var.

Kulüp yöneticileri artık bu Diagne’yi satma konusunu kapatmaları gerekir. Evet değerini veren bir takım çıkarsa satsınlar buna itirazım yok. Ama bu tür tartışmalarla golcü oyuncunun sıfırlanmasına karşıyım.

Comolli büyük işler yapıyor

Evet geçtiğimiz sezon Comolli’yi ben de çok eleştirdim. Ama bu sezon tereyağından kıl çeker gibi futbolcu transfer ediyor. Ve aynı şekilde futbolcu satıyor. Kulübünü maddi yönden rahatlatıyor. Tabii bunda başkan Ali Koç’un Fransız idarecinin arkasında dik durmasının büyük payı var. Fenerbahçe iyi bir kadro kuruyor.

Tabii sorunlar bitecek mi? Kesinlikle futbolda bitmez. Bu futbolcuların uyum süreci, Türkiye’ye alışma süreci bayağı zaman alıyor. Burada en büyük görev, Ersun Yanal’a düşüyor. Sarı-lacivertli taraftarın beklentisi çok büyük.

Evet sabır zamanını Yanal geçen sezon doldurdu. Bu sezon nasıl yeni transferler geldiyse taraftarlar da farklı bir Yanal görmek istiyor.

Pırıl pırıl gençler geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporumuza çok büyük katkılar yapıyor. Yıllarca olimpiyatlardan hep boynu bükük, üzüntülü döndük. Ama şimdi 20 yaş ve altı pırıl pırıl gençler geliyor. Ve bu gençlere emek veriliyor.

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, dünya dördüncüsü oldu. Bu ne demek biliyor musunuz, gümbür gümbür geliyoruz demek. 16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Atletizmde 4x400 bayrak yarışında 20 Yaş Altı Erkek Takımı dünya şampiyonu oldu. Bu başarılar önümüzdeki senelerde olimpiyatlarda madalya olarak geri gelecek. Bakanımızı ve gençlerimizi kutluyorum, doğru yoldalar.