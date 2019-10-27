‘Trump, Noel’de Kürt devletini tanıyacak.’ Bu iddia, İsrail’de yayımlanan Jerusalem Post gazetesinde yer aldı bu hafta.



Normalde ciddiye almazdım ama yazının altında Mike Evans imzası var.



Haziran 2016’da, Trump’ın Kudüs’ü İsrail başkenti ilan etmesi gerektiğini yazan ilk kişi Mike Evans.









Yani, Trump’ın kararından 18 ay önce işaret fişeğini atan adam. ABD’li bir gazeteci ama daha çok kitaplarıyla tanınıyor, tam 78 kitabı var.

Aynı zamanda Kudüs’teki Sion Dostları’nın kurucusu ve başkanı da olmuş.



Daha da önemlisi, Trump’ın üzerinde en büyük etkiye sahip olan Evanjeliklerin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu sene Kürt meselesi üzerine birden çok kere kalem oynattı.



“Kürtler, Müslüman dünyasının Evanjelikleridir” başlıklı yazılardı bunlar ve siyasi analizlerden çok benzerlik duygusuyla yazılmış makalelerdi.

Şimdi bu adam Trump’ın Noel öncesi, Kuzey Irak’ta yapılan bağımsızlık referandumunu tanıyacağını iddia ediyorsa, durup düşünmek lazım.

Sayfada gördüğünüz fotoğrafta kırmızı kravatlı olan adam Mike Evans ama adını bir arama motorunda, White House ifadesiyle arayınca başka bir sürü resim, konuşma da buluyorsunuz.



Kuzey Irak Yönetimi’ne bağlı haber sitelerinin son iki ay içerisinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar sert bir dille Türkiye’yi eleştirdiğini de dikkate alınca, durup, iki kere düşünme ihtiyacı duyuyor insan...



NE GEREK VARDI VEFA BEY?..



Cumhurbaşkanı Erdoğan, üyelikte 25. yılını doldurduğu için, Fenerbahçe Divan Kurulu’na katılmaya hak kazandı ve dün yapılan Divan’a bizzat katıldı.



Divan Başkanı olarak, Cumhurbaşkanı’nın da olduğu bir oturumu yönetmek onuru Vefa Küçük’e yetmedi maalesef.



Daha Erdoğan gelmeden önce, “Cumhurbaşkanımız eli boş gelmeyecek. Fenerbahçe’nin yaralarına yanında merhem getirecek” dedi.



Ne gerek var böyle bir cümle sarf etmeye?



Cumhurbaşkanı’nın toplantıya katılmış olması zaten Fenerbahçe’ye verdiği önemi gösteren, manevi açıdan da oldukça önemli bir destek değil mi?



Kaldı ki bu kulübün taraftarı kendi fedakârlığıyla her zaman yaraya merhem olmadı mı?



Bir zamanlar Galatasaray’ın lisanslı sporcusu ve babası halen Galatasaray Divan Üyesi olan bir Fenerbahçe taraftarı olarak hiç hoşlanmadım Küçük’ün bu konuşmasından.



MAHKÛM OLAN İLK YPG’Lİ...



YPG’ye katılan ve YPG adına silahlı mücadelede bulunan bir İngiliz vatandaşı, ilk kez, ülkesinde yargılandı ve ceza aldı.

YPG, Avrupa ülkelerinde terör örgütü olarak tanımlanmıyor.



İngiliz mahkemesi de zaten cezayı YPG üyeliğinden dolayı değil, YPG üyesi olarak, terör örgütü kabul edilen PKK’nın Irak’taki kamplarında eğitim gördüğü için verdi Aidan James adlı 28 yaşındaki gence.



Dava sadece sonucu açısından değil, içeriği açısından da ilginç oldu.



Old Bailey Ceza Mahkemesi Başkanı sanığı savunan cümleler kurdu ancak jüri sanığın günlüğünde terör örgütüyle kurulan ilişki nedeniyle oy birliğiyle cezalandırılmasına karar verdi.



Nisan 2017’de YPG’ye katılan ve Şubat 2018’de Liverpool Havalimanı’nda tutuklanan Aidan James’in cezası 7 Kasım’da açıklanacak.

Türkiye bu davayı dikkatle takip etmeli ve gerektiğinde emsal karar olarak Avrupa ve ABD’ye karşı kullanabilmeli...



GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU OLMAK...



Bir zamanlar Süper Lig takımı olan Kardemir Karabükspor şimdi 2. Lig’de mücadele ediyor.



Hangi ligde olduğunun hiç önemi yok, bence gönüllerin şampiyonu oldular bile.



Kendileriyle maç yapmak için gelirken otobüsleri bozulan Bandırmaspor’a kendi takım otobüslerini yolladılar.



“Rakibim gelemesin ya da yollarda perişan olup gelsin, maça da yorgun çıksın” diye düşünmediler.



Sporun sadece 3 puandan ibaret olmadığını hatırlattılar bize.



Bir yanda, Siirt ilçeleri genelinde düzenlenen futbol turnuvasında, hiç utanmadan, öğrencilerinin gözü önünde kavga eden öğretmenler, diğer yanda Kardemir Karabükspor.



Kim amatör, kim profesyonel, öğreten kim, ders alması gereken kimler, insanın kafası karışıyor...