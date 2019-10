O mektup Trump’ı vurdu...

“Mektubun tonu, bir emlakçının, sıhhi tesisat tamir edilinceye kadar kira ödemeyi durduran inatçı bir kiracıya yazacağı mektup tonunda.” The Guardian, İngiltere



“Trump kontrolden çıkıyor, aksi gibi davranmayı bırakmalıyız.” Washington Post, ABD

“Bu gerçek mi? Trump, Erdoğan’a ilkokul 3 seviyesinde yazılmış bir mektup gönderdi.” Vanity Fair, ABD



“1940’ların James Cagney mafya filmlerinde duyacağınız türden bir dille yazılan mektup Erdoğan’ı çok etkiledi (!), Türkiye Cumhurbaşkanı o mektubu çöpe attı.” Independent, İngiltere “ABD Başkanı tarafından yabancı liderlere yazılmış bazı mektupların hazırlık sürecinde yer almış biri olarak size bunun normal olmadığını söylemek isterim. Utanç verici.” Bush ve Obama dönemleri Ulusal Güvenlik Konseyi görevlisi Kelly Magsamen.



“Erdoğan’a yazılan mektup, Amerikan devletine ait olma özelliği taşımayan ve bir amatörün elinden çıkmış bir ürün.” New York Üniversitesi ABD başkanları tarihçisi Timothy Naftali.









“Nezaket ve başkanın iletişim kurallarının her birinin ihlal edildiği, saygısız, çirkin ve her türlü diplomatik nezaketten uzak bir mektup.” Vox ulusal güvenlik muhabiri Alex Ward.



“Beni en çok etkileyen şey, Trump’ın bu mektubu bir başarı zannedip Kongre liderlerine dağıtması oldu.” Bloombeg analisti Jonathan Bernstein.

Bunlar sadece bazı yorumlar, aslında çok daha fazlası var.



Mesela People dergisi, bir Twitter kullanıcısının “Mektup, kızımın 6 yaşında olduğu dönemde ağabeyine yazdığı mektuba benziyor mesajını başlığa çıkardı.



Forbes, tüm ABD medyasının ilk başta mektuba inanamadığını ve Beyaz Saray’a doğrultma ihtiyacını duyduğunu yazdı.



Sonuç mu? Edepsiz mektup Başkan Trump’ı oldukça zor bir durumda bıraktı ve ABD medyasında ilk kez Türk halkı ne düşünüyor acaba sorusunun sorulmasına neden oldu.



AKINCI’YI SEVMEM, O AYRI...



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı sevmem pek, 1989’dan beri hayal kırıklığıdır benim için.



Doğu Akdeniz Üniversitesi daha iyi bir okul olsun diye birkaç arkadaş Lefkoşa’da açlık grevi yaparken, Akıncı da Lefkoşa Belediye Başkanı koltuğunda oturuyordu.



Açlık grevini yaptığımız Sarayönü Meydanı’nda ilk gün çeşmeden su akıyor, alabiliyorduk, ikinci gün kestiler suyu.



Pilav kokusunun bile insana vurduğunu, o zaman, bir restoranın musluğundan elimdeki bidona su doldururken öğrenmiştim.



Her neyse, Barış Pınarı harekâtı sırasında, KKTC Cumhurbaşkanı’nın, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı tarafından da Türkiye aleyhine kullanılan sözleri canımızı sıktı.



Kızmak ya da açıklamayı eleştirmek son derece normal ama ülkeyi akıl değil duyguyla sevmeye başladığınızda iş karışıyor bir anda. Bir futbol programında, Milli Takım’ın Fransa’ya attığı gol için “Bu gol Akıncı’ya girsin” dedi, bir yorumcu.









KKTC’nin, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya en uzak, Türkiye’ye en yakın partisi olan Milliyetçi Demokrasi Partisi, hem İstanbul’da suç duyurusunda bulundu hem de KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın, Lefkoşa Büyükelçiliği’ne başvuruda bulunarak yasal süreç başlatmasını istedi.



Belki bilmeyenler vardır, KKTC’de kimilerinin alışveriş için pazarlık yaparken bile hissettirdiği “Sizi biz kurtardık” bakışı, zaten bir sürü soruna yol açıyor.



Daha fazla soruna yol açmanın hiç anlamı yok.



ŞANS AYAĞIMIZA GELDİ...



Venedik ve Paris gibi dünya turizminin başkentleri sayılacak iki şehir bile Türkiye’den bir şirketle çalışıyor, parlatmak ya da güvenli olduklarını göstermek istediklerinde.



Nasıl oluyor derseniz, bu şirket, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla, takip edenlerin karar verme sürecini etkileyen dünyanın en önemli influencer’larını alıp bu destinasyonlara götürüyor ve onların istedikleri deneyimi yaşamalarına olanak sağlıyor.



Inflow Summits bu şirketin adı ve şimdi Türkiye’nin tüm dünyada en çok konuşulduğu dönemde, dünyanın en önemli influencer hesaplarının sahiplerini bir kez daha Türkiye’ye getiriyor.



İstanbul’da bu gece global ödül töreni ve ardından üç gün sürecek toplantılar var, daha sonra, dünyanın en önemli isimleri Türkiye’nin üç ayrı noktasına gidecek ve buradaki deneyimlerini paylaşacaklar.



Bu sayede en az 200 milyon insanı etkileme şansımız olacak.



İlk Türkiye’de başlayan ardından bir sürü ülkenin benzerini yapmaya çalıştığı bu etkinlik, zamanlamasına bakınca, kamu diplomasisi açısından daha da önemli bir hale geldi.



Gencecik beyinler gerçekten bu ülke için harika işler yapıyorlar...