2020 size neler getirecek? Ailede çok hareketlilik var





GENEL BAKIŞ



2018’den bu yana sizi test eden ve özellikle de ailevi alanda sorumluluklar getiren pek çok koşulla karşılaştınız. Bu yılınızda biraz dikkat ederek, kendinizi daha rahat koşullarda bulabilirsiniz. Öncelikle, büyüme ve gelişmeyi anlatan Jüpiter 2 Aralık’tan itibaren Oğlak burcunda ilerlemeye başladı. Bu yeni dönemde, ailenizi, evinizi ilgilendiren konularda büyük bir hareketlilik ve daha destekleyici fırsatlar ortaya çıkmaya başlıyor. Evde ve ailede genişleme olabileceği gibi ev hayatınızda olumlu olaylar yaşayabilirsiniz. Dikkatinizi özellikle ev ve özel hayatınıza yöneltmektesiniz. Yılın ikinci yarısında yeni koşullar da gündeme gelecek. Jüpiter’in bu transiti toprak, gayrimenkul ya da doğrudan yerleşiminiz veya ülke ile ilgili konuların size yeni bir açılım getirebileceğini anlatmakta. Bu bir çocuk doğumu olabileceği gibi, evlilik yönünde de olabilir. Aynı zamanda köklerden, atalardan gelen konular bile sizi bu yıl daha fazla harekete geçirebilir. Kendi kişisel alanınızda, güven ve yerleşim konularına önem verebilirsiniz. Her durumda yılın sonu geldiğinde, 19 Aralık 2020’den sonra, Jüpiter’in Saka burcuna ilerlemesi size yaratıcı ve keyifli olması açısından pek çok imkân ve ödül getirecek. 2018’den bu yana sorumluluklar gezegeni Satürn de Oğlak burcunda, ev ve aile hayatınızı anlatan alanda ilerlemekte.



Meyvelerini alacaksınız



Son yıllarda kariyerinizde hem bir dip noktasından hem de her şeyi yeniden kurmaya başladığınız bir başlangıç noktasından geçmektesiniz. Bu süreç evinize, ailenize yönelik sorumluluklar artmış olabilir. Bir işin sona ermesi ve yeni bir sürece geçişiniz dikkat çekmekte. Satürn size bu dönemde kendinize dönerek yeni bir temel kazandırıyor. Bu dönemde attığınız tohumlar önümüzdeki 14 yıl boyunca büyümeye devam edecek. 22 Mart’ta başlayan ve ilk aşamada 2 Temmuz’a kadar sürecek olan döneme dikkat etmelisiniz. Bu tarihlerde Satürn Oğlak burcunu terk ederek Saka burcuna kısa bir süreliğine yerleşmiş olacak. Sözünü ettiğimiz sorumluluklarda hafifleme ve şimdi daha çok çabalarınızın karşılığını alma dönemine girmektesiniz. Bu etkiler, Satürn’ün 17 Aralık’ta tamamen Saka burcuna ilerlemesi ile birlikte daha da belirgin hale gelecektir. 22 Mart-2 Temmuz arasında Satürn’ün Saka burcuna ilerlemesi sizi yaratıcı olduğunuz alanlarda kendinden daha emin kılmaya ve özellikle de iş hayatında daha istikrarlı olmaya yardımcı olacak. Bu transit altında sevdiğiniz işlere daha çok odaklanabilecek ve bu konularda, hobilerinizle ilgili bile olsa daha ciddi bir tavır sergileyebileceksiniz. Aşk ve sevgi alanına, hayatın güzel yönlerine daha gerçekçi ve mantıklı bir gözle bakmaya başlayabilirsiniz. Ancak aşkı bir görev gibi, monoton görmemeye özellikle dikkat etmelisiniz. Satürn sizi bu dönemde daha istikrarlı ve dengeli bir yola koyarken, şimdiye kadar göstermiş olduğunuz çabaların meyvesini alabilecek. 2007’den bu yana Oğlak burcunda ilerleyen Plüton, bu yıl 15-19 Ekim doğumlu Terazileri yakından ilgilendirmekte. Plüton’un uzun vadeli transiti pek çok Terazi açısından 2007’den bu yana kendini güçlendirme çabası ve mücadelesi getirmekte.



AŞK, EVLİLİK VE İLİŞKİLER



İstikrarlı ve kararlı olabilirsiniz









Son yıllarda eve yönelik sorumlulukların arttığı görülüyor. Kuşkusuz bu durum ailevi bir konu ya da evlilik, belki de çocuk nedeni ile de olabilir. 22 Mart’tan itibaren başlayan döneme özellikle dikkat etmelisiniz. İlk aşamada 2 Temmuz’a kadar sürecek olan dönemde, Satürn aşk alanına ilerlemiş olacak. Bu transit sizi sevdiklerinizle ilgili konulara odaklayabilir. Aşkta daha istikrarlı ve kararlı olabilirsiniz. Aşkta önemli bir potansiyel olmakla birlikte, monotonlaşma, yeteri kadar motive olamama ya da diğer sorumluluklar nedeni ile kısıtlamalar gündeme gelebilir. Aşkta ve sosyal alanda Venüs’ün burcunuzla açıda olduğu dönemler olan 3 Nisan- 7 Ağustos, 7 Ağustos-6 Eylül ve 28 Ekim- 21 Kasım dönemlerinde hayatın güzel ve keyifli yönlerine çok daha açıksınız. Venüs’ün geri gideceği 13 Mayıs- 25 Haziran tarihleri arasında çok daha dikkatli olmalı ve bu dönemde evlilik, nişan gibi ilişkileri ilgilendiren konularda aceleci davranmamalısınız.

SAĞLIK



Terazi burcunun son günlerinde doğanlar bu yıl sağlık konusuna daha fazla özen göstermeliler. 15-19 Ekim doğumlular daha sert transitler altındalar. Enerji kaybı ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Aynı zamanda yılın ikinci yarısında Mars geri harekette olacağı için, kazalar ya da stres üreten durumlarla karşılaşabilirsiniz. 8-9 Ekim ve 21-22 Ekim doğumlular 10 Eylül-14 Kasım tarihleri arasında bu tür risklere daha açıklar. 13 Mayıs -28 Haziran döneminde de hastalıklar daha fazla huzursuz ve endişe kaynağı olabilir.



Merkür gerilemesi bu yıl hangi temaları getirmekte?



Her yıl 3 kez, ortalama 22 gün geri giden Merkür bu yıl geri hareketlerine su elementinde başlıyor. Merkür geri giderken verilen pek çok kararı yeniden gözden geçirmek gerekebilir. Yarım kalan işlere dikkat etmelisiniz. Net ve son kararı Merkür döndükten sonra vermek en iyisidir. Merkür 2020’de ilk defa 17 Şubat-10 Mart’da Balık burcunda geri gidecek. Bu dönemde sağlık ve düzen konularına dikkat etmek gerekiyor. İş ortamında da karışıklıklar gündeme gelebilir. 2. gerileme, 18 Haziran-12 Temmuz arasında Yengeç burcunda olacağı için, bu dönemde eve, iş hayatına yönelik bazı gecikmeler, aksamalar dikkat çekebilir. 14 Ekim-3 Kasım’daki geri hareketinde parasal işlere, ortaklı kazançlara ve fazladan gereksiz harcamalara dikkat etmek gerekebilir. 28 Ekim sonrasında kişisel girişimleri yeniden ele almak, eksikleri tamamlamak söz konusu.



İŞ, PARA VE KARİYER OLANAKLARI









Yeni seçimler içine girebilirsiniz



Bir dizi test ve sorumluluk dikkat çekerken, bitişler ve ardından gelen yeni sorumluluklar var. Süregelen işlerinizi sağlamlaştırabilir, yeni seçimler içine girebilirsiniz. 22 Mart-2 Temmuz’da iş hayatınız açısından daha istikrarlı bir süreç gelmeye başladı. 2020’de yakın çevrenizden, ailenizden alabileceğiniz destekler de var. Yılın ikinci yarısında, gündeme gelen pek çok konu sizi ortaklaşa konularda bağlayabilir. 28 Haziran sonrasında ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. 15-18 Ekim doğumlu iseniz, iş hayatında baskı ile karşınıza çıkabilecek engeller ya da mücadeleler söz konusu olabilir. 3 Ocak-16 Şubat arasında daha fazla hareket, ziyaret ya da yolculuklar söz konusu olabilir. 16 Şubat-30 Mart arasında oldukça mücadele gözüküyor. 30 Mart -13 Mayıs arasında enerjinizi daha istekli ve hevesli biçimde ortaya koyabilirsiniz. 13 Mayıs-28 Haziran’da ortaklıklar, borç alacak işleri gibi konularda çok daha dikkatli olmalısınız. 28 Haziran-6 Ocak arasındaki uzun sürede Mars karşıt burcunuz Koç’ta kalacağı için bu dönemde ortaklıklar, anlaşmalar ve görüşmeler büyük bir hassasiyet kazanmakta. Mars’ın geri harekette olacağı 10 Eylül-14 Kasım arasında hiçbir yenilik yapmamak daha doğru olacaktır.



Bu yıl tutulmalar neler getiriyor?



En son Güneş tutulması 26 Aralık 2019’da Oğlak burcunda gerçekleşti. Bu tutulma 21 Haziran’a kadar eve ve ailenize yönelik konular üzerinde daha fazla düşünme gereği getirmekte. Bu dönemde yükümlülükler ve işiniz açısından da bazı bağlayıcı konular gündeme gelebilir. 2020’de iki Güneş tutulmasına tanık olacağız. İlki 21 Haziran’da Yengeç burcunda gerçekleşecek. Yılın ikinci yarısında iş hayatınız ve kariyeriniz yönünde daha hızlı kararlar alabileceksiniz. Yılın son Güneş tutulması ise 14 Aralık 2020’de Yay burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma sizi ortaklaşa konular, finansal işler, daha çok mali konularda etkileyebilir. 2020’de dört Ay tutulmasına tanık olacağız. 10 Ocak’taki Ay tutulması Yengeç burcunda gerçekleşirken, mesleki konular ve sorumluluklar üzerinde daha fazla düşünmeniz gerekebilir. 5 Haziran’daki Ay tutulması Yay burcunda, yakın çevrenize, iletişime daha fazla değişiklik getirmekte. 5 Temmuz’da Oğlak burcundaki Ay tutulması ise ailevi konular üzerinde durmanıza yol açarken, 30 Kasım İkizler burcundaki tutulma uzaklar, yabancılar, medya ya da eğitim hayatınıza hareketlilik kazandırabilir.









Yükselen burcunuza göre 2020



Yükselen Koç: Bu yıl iş hayatınız ve kariyer alanında dikkat çekici adımlar ve ilerlemeler söz konusu. Daha fazla tanınma ve terfi imkânına sahip olabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında güçlü bir rekabet gündeme gelebilir. 10 Eylül-14 Kasım’da eksiklerinizi tamamlamanız gerekebilir.



Yükselen BOĞA: Güçlü Uranüs transiti altında kendinizi daha özgür ve yenilikçi hissedebilirsiniz. Aydınlanma içindesiniz. 22 Mart sonrasında iş hayatında daha ciddi davranma gereği var. 30 Mart-13 Mayıs’ta iş hayatında daha sakin ama hızlı da davranmanız gerekiyor.



Yükselen İKİZLER: 2020’de finansal konular ve başkaları ile ortaklı gerçekleştirdiğiniz işler sizi oldukça meşgul edebilir. 22 Mart-2 Temmuz’da işte daha çok istikrar ve yabancılarla ya da eğitimle ilgili konularda kendini geliştirme imkânı var. 13 Mayıs-28 Haziran’da iş hayatında rekabet daha yüksek.



Yükselen YENGEÇ: Son iki yıldır gerek işte gerekse özel hayatınızda sizi test eden ve daha güçlü olmayı öğreten gelişmeler var. Bu yıl iş hayatında ilişkilerden daha çok yararlanabilirsiniz. Evlilik de gündeminize gelebilir. Mesleki alanda ilerleme fırsatları var.



Yükselen ASLAN: Bu yıl gündeminizi iş ve çalışma koşulları daha fazla belirleyecek. Enerjinizin, zamanınızın büyük bir kısmını çalışma ve düzen konularına ayırmanız gerekebilir. 22 Mart’tan sonra iş hayatında sizi daha fazla öne çıkaran fırsatlar gelmeye başlayacak.



Yükselen BAŞAK: Son iki yılda belirli bir denge ve istikrara kavuştuktan sonra bu yıl özellikle iş hayatında daha fazla çaba ve sorumluluk olacak. Gruplarla daha fazla uğraşabilirsiniz. 22 Mart sonrasında sizi daha fazla iş bekliyor olabilir. Bu yıl aşkta şanslısınız.

Yükselen TERAZİ: Son iki yıldır aile cephesinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Bu alanda sorumluluklarınız arttı. İş hayatında da bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. 2020’de 22 Mart’tan itibaren severek yaptığınız işlere daha çok zaman ayırabileceksiniz.



Yükselen AKREP: Bu dönemde sizi zihinsel açıdan ilgilendiren koşullar ve gelişmeler daha sorumlu kılmakta. Aşkta ve evlilikte ani gelişmelere hazır olmalısınız. Sürprizler söz konusu. Evlilikte gerginlik var ise bu ani kopmalara da yol açabilir.

Yükselen YAY: Bu yıl özellikle iş ve para durumunuza yönelik güçlü adımlar atabileceksiniz. İş yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. 2 Temmuz-17 Aralık’ta bu alanda sorunlar kolay çözülebilir. Yıl sonunda eğitim, zihinsel uğraşlar açısından hareketli süreç başlıyor.



Yükselen OĞLAK: 2018’den bu yana yükselen burcunuzda ilerleyen Satürn size çok fazla sorumluluk getirdi. Jüpiter sayesinde kendinize güveniniz çok daha artıyor. Yolculuklar, eğitsel imkânlar önünüzü açacak. Aşkta da daha canlı ve yenilikçi olabileceksiniz.



Yükselen SAKA: 2020’de hayatınıza yeniden yön verme konusunda şanslısınız.. Bu yıl biraz sabırlı olmak ve daha çok hazırlık yapmak durumundasınız. Acele etmemelisiniz. Aralık ayı ile birlikte, pek çok alanda yepyeni başlangıçlar, pozitif koşullar gündeme gelecek.



Yükselen BALIK: Bu yılınızda sosyal alanda ve gruplar içinde çok daha aktif olabilirsiniz. Mesleki olarak ait olduğunuz topluluklardan destek bulabilirsiniz. Bu sayede iyimserliğinizi de koruyabilirsiniz. Arkadaşlıklar cephesi de oldukça hareketli.









ÖNEMLİ NOT: Yıllık horoskobunuzu okurken, mutlaka yükselen burcunuzu da okuyunuz.



YARIN: AKREP