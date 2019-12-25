2020 size neler getirecek? Kendinize güveniyorsunuz





GENEL BAKIŞ



Bu yılınızda önemli transitler sizden yana görünüyorlar. 2 Aralık’tan itibaren Oğlak burcuna ilerleyen büyüme ve ilerleme gezegeni Jüpiter, burcunuzla kurduğu rahat açı ile kişisel gelişiminizi en şanslı hale getirmekte. 2020’de çabalarınızın karşılığını alabilecek ve aynı zamanda mutluluk yönünde daha kolay ilerleyeceksiniz. Jüpiter’in bu transiti özellikle aşk hayatınıza ve hayattan aldığınız keyfe yeni kapılar açıyor. Kendinizi ifade etmek ve yaratıcılığınızı gösterme konusunda son derece avantajlısınız. Akıcı koşullar, önemli destekler ve ödüller ile ilerleyebilirsiniz. Jüpiter’in bu transiti size hem şahsi alanda hem de mesleki konularda fırsatlar getirmekte. Bu yıl bir çocuğun doğumu mutluluk getirebileceği gibi, aşk hayatınızda da daha pozitif koşullar var. Satürn yavaş yavaş Oğlak burcundan çıkmaya hazırlanıyor. Bu dönemde hayatın daha olumlu yönlerine bakmalı ve isteklerinize odaklanmalısınız. Aşkta aşırı hırs ya da fazla kuralcı olmak, belirli sorumluluklar yüzünden kendinizi nerede kısıtladığınızın ya da rahat vermediğinizin farkına varmalısınız. Jüpiter 19 Aralık’a kadar burcunuzla uyumlu kalmaya devam edecek.



Olumlu sürprizler var



Satürn de şu anda burcunuzla uyumlu kalmaya devam ediyor. Satürn sayesinde iş ve özel hayatınız arasında daha iyi bir denge kurabilirsiniz. Daha az sorun ve sınav söz konusu. Eğer Başak burcunun son on gününde doğmuş iseniz, Satürn size istikrar kazandırmakta. Yeteneklerinizi daha somut ve kalıcı şekilde kullanma imkânına da sahipsiniz. 22 Mart-2 Temmuz arasına dikkat etmelisiniz. Bu tarihlerde Satürn ilk defa Saka burcuna ayak basacak, iş ve çalışma alanınıza fazladan sorumluluklar ve belki de yeni görevler getirecek. Bu dönemde pek çok Başak, yükselen Başak yeni bir işe girebileceği gibi, kendini daha fazla yükümlülük altında bulabilir. Bedensel açıdan kendinize daha fazla önem vermeye başlamalısınız. 2 Temmuz-17 Aralık’ta Satürn son kez Oğlak burcuna geri giderek 2018’den bu yana yukarıda değindiğimiz konuları son bir kez daha toparlamanıza yardımcı olacak. 2020 sonunda ve 2021-2023 yılları arasında, mesleki alanda daha sıkı, çırak gibi çalışabileceğiniz yeni bir dönemin kapılarını açacak. Uranüs Boğa burcuna ilerleyerek burcunuzla çok iyi bir uyum oluşturmaya başladı. 25 Ağustos-3 Eylül doğumlu Başak iseniz, bu yıl Uranüs sizi çok güçlü bir şekilde etkileyeceği için daha yaratıcı ve bağımsız yönlerinizi rahatça kullanabilirsiniz. Olumlu sürprizler var. Neptün ise burcunuzun da tam karşısından geçmekte. Bu transit evlilik ve ilişkiler alanınıza özel bir hassasiyet getirmekte. 9-15 Eylül doğumlu Başak’lar Neptün’ün gücü altında kalırken, kendilerini daha kararsız ya da etki altında adeta büyülenmiş gibi hissedebilirler. Başak’lar ama daha çok bu tarihler arasında doğan kadınlar evlilikte eşleri ile daha dağınık ilişki yaşayabilirler, fazla hayalci ya da karmaşık, zayıf bir durumda olduklarını görebilirler. 15-19 Eylül doğumlu Başak’lar Plüton’un getirdiği gücü kolay elde edebilirler. Bu dönemde güçlü ve etkileyici şahıslar, otorite figürleri hayatınızda daha destekleyici olabilirler.



AŞK, EVLİLİK VE İLİŞKİLER









AŞK KEYİF VERECEK



Aşk ve ilişkiler açısından oldukça ilginç gelişmeler var. 2018’den bu yana Satürn bu alana bazı sorumluluklar, kısıtlamalar getirmiş olabilir. İş ve sorumluluklar yüzünden sevdiklerinizle ilgili konulara yeteri kadar zaman ya da ilgi ayıramamış olabilir. Bu yıl 2 Aralık’tan itibaren bu alana giren Jüpiter sayesinde aşkta ve keyif veren konularda daha canlı bir dönem başlamakta. Sevdiğiniz kişilere daha fazla zaman ayırabileceksiniz. Aşkta ilerleme ve genişleme var. Yine de bu alanda aşırı ısrarcı olmamalısınız. 16 Şubat-30 Mart arasında bu konulara dikkat etmelisiniz. 13 Ocak-7 Şubat, 5 Mart-3 Nisan ve 2-28 Ekim’de sevdiklerinizle bir arada olmak güzel olanaklar sunabilir. Aşk gezegeni Venüs 13 Mayıs-25 Haziran’da geri harekette olacağı için, bu tarihlerde ilişkilerde hoşnutsuzluklar yaşanabilir.



Yükselen burcunuza göre 2020



Yükselen Koç: Bu yıl iş hayatınız ve kariyer alanında dikkat çekici adımlar ve ilerlemeler söz konusu. Daha fazla tanınma ve terfi imkânına sahip olabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında güçlü bir rekabet gündeme gelebilir. 10 Eylül-14 Kasım’da eksiklerinizi tamamlamanız gerekebilir.



Yükselen BOĞA: Güçlü Uranüs transiti altında kendinizi daha özgür ve yenilikçi hissedebilirsiniz. Aydınlanma içindesiniz. 22 Mart sonrasında iş hayatında daha ciddi davranma gereği var. 30 Mart-13 Mayıs’ta iş hayatında daha sakin ama hızlı da davranmanız gerekiyor.



Yükselen İKİZLER: 2020’de finansal konular ve başkaları ile ortaklı gerçekleştirdiğiniz işler sizi oldukça meşgul edebilir. 22 Mart-2 Temmuz’da işte daha çok istikrar ve yabancılarla ya da eğitimle ilgili konularda kendini geliştirme imkânı var. 13 Mayıs-28 Haziran’da iş hayatında rekabet daha yüksek.



Yükselen YENGEÇ: Son iki yıldır gerek işte gerekse özel hayatınızda sizi test eden ve daha güçlü olmayı öğreten gelişmeler var. Bu yıl iş hayatında ilişkilerden daha çok yararlanabilirsiniz. Evlilik de gündeminize gelebilir. Mesleki alanda ilerleme fırsatları var.



Yükselen ASLAN: Bu yıl gündeminizi iş ve çalışma koşulları daha fazla belirleyecek. Enerjinizin, zamanınızın büyük bir kısmını çalışma ve düzen konularına ayırmanız gerekebilir. 22 Mart’tan sonra iş hayatında sizi daha fazla öne çıkaran fırsatlar gelmeye başlayacak.



Yükselen BAŞAK: Son iki yılda belirli bir denge ve istikrara kavuştuktan sonra bu yıl özellikle iş hayatında daha fazla çaba ve sorumluluk olacak. Gruplarla daha fazla uğraşabilirsiniz. 22 Mart sonrasında sizi daha fazla iş bekliyor olabilir. Bu yıl aşkta şanslısınız.



Yükselen TERAZİ: Son iki yıldır aile cephesinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Bu alanda sorumluluklarınız arttı. İş hayatında da bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. 2020’de 22 Mart’tan itibaren severek yaptığınız işlere daha çok zaman ayırabileceksiniz.



Yükselen AKREP: Bu dönemde sizi zihinsel açıdan ilgilendiren koşullar ve gelişmeler daha sorumlu kılmakta. Aşkta ve evlilikte ani gelişmelere hazır olmalısınız. Sürprizler söz konusu. Evlilikte gerginlik var ise bu ani kopmalara da yol açabilir.



Yükselen YAY: Bu yıl özellikle iş ve para durumunuza yönelik güçlü adımlar atabileceksiniz. İş yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. 2 Temmuz-17 Aralık’ta bu alanda sorunlar kolay çözülebilir. Yıl sonunda eğitim, zihinsel uğraşlar açısından hareketli süreç başlıyor.



Yükselen OĞLAK: 2018’den bu yana yükselen burcunuzda ilerleyen Satürn size çok fazla sorumluluk getirdi. Jüpiter sayesinde kendinize güveniniz çok daha artıyor. Yolculuklar, eğitsel imkânlar önünüzü açacak. Aşkta da daha canlı ve yenilikçi olabileceksiniz.



Yükselen SAKA: 2020’de hayatınıza yeniden yön verme konusunda şanslısınız.. Bu yıl biraz sabırlı olmak ve daha çok hazırlık yapmak durumundasınız. Acele etmemelisiniz. Aralık ayı ile birlikte, pek çok alanda yepyeni başlangıçlar, pozitif koşullar gündeme gelecek.



Yükselen BALIK: Bu yılınızda sosyal alanda ve gruplar içinde çok daha aktif olabilirsiniz. Mesleki olarak ait olduğunuz topluluklardan destek bulabilirsiniz. Bu sayede iyimserliğinizi de koruyabilirsiniz. Arkadaşlıklar cephesi de oldukça hareketli.



SAĞLIK

2020’de sağlık konusuna daha fazla özen göstermelisiniz. Yükselen burcu Başak olanlar 22 Mart-2 Temmuz arasında gündemlerine gelecek durumlarda sağlık konusunu ihmal etmemeli. Satürn’ün hastalıklar evinize geçiş yapıyor olması bedensel konulara daha fazla ciddiyet göstermenizi salık veriyor.

Ayrıca 9-14 Eylül doğumlu Başak’lar genel olarak dağınıklık, hassasiyet, motivasyon kaybı ile birlikte, dirençlerinin de azaldığını görebilirler. Bu günlerde doğanların bedensel konulara daha çok özen göstermeleri yerinde olacak.

İŞ, PARA VE KARİYER OLANAKLARI



Yükünüz artacak



2020’de iş hayatında sizi destekleyen ve ödüllendiren fırsatlar bulabileceksiniz. Kendinizi daha yaratıcı ve dikkat çekici bulabileceğiniz bir yıldasınız. İş hayatında 22 Mart-2 Temmuz arasına dikkat etmelisiniz. İş yükünüz artacak. 3 Ocak-16 Şubat arasında işten ayrılmalar da gündeme gelebilir. 16 Şubat-30 Mart arasında sevdiğiniz konulara odaklanabilirsiniz. 30 Mart-13 Mayıs arasında yoğun bir dönemdesiniz. Karşılıksız çaba sarf etmeniz gerekebilir. 13 Mayıs-28 Haziran’da iş hayatında ortaklıklara daha odaklısınız. 28 Haziran-6 Ocak arasında Mars Koç burcunda kalacağı için riskli konular, yeni başlangıçlar çok dikkat çekiyor.



Merkür gerilemesi bu yıl hangi temaları getirmekte?



Her yıl 3 kez, ortalama 22 gün geri giden Merkür bu yıl geri hareketlerine su elementinde başlıyor ve hava elementi burçlara geri dönüyor. Yarım kalan işlere dikkat etmelisiniz. Kendi hatalarımızı ve eksik yönlerimizi kapatmak ve düzeltmek için daha fazla şansa sahip olabiliriz. Ancak net ve son kararı Merkür döndükten sonra vermek en iyisidir. Merkür 2020’de ilk defa 17 Şubat-10 Mart arasında Balık burcunda geri gidecek. 2. gerileme, 18 Haziran-12 Temmuz arasında Yengeç burcunda olacağı için, gruplar ve arkadaşlıklar içinde meşguliyet yaratabilecek koşullar gündeme gelebilir. 14 Ekim-3 Kasım arasındaki geri hareketinde sizi zihinsel açıdan konsantre kılan koşullar, yazışmalar ve evraklarla ilgili konularda daha dikkatli olmak yararlı olacak. Süregelen anlaşmalarda, yakın çevrenizdekilerle ilgili konularda daha fazla uğraşı olabilir.



Bu yıl tutulmalar neler getiriyor?



En son Güneş tutulması 26 Aralık 2019’da Oğlak burcunda güney yönünde gerçekleşti. Bu tutulma 21 Haziran’a kadar yaratıcı olduğunuz alanlara, aşk hayatınıza ve çocuklarla ilgili konulara vurgu yapmakta. Kimi zamanda hayattan keyif almak yönünde aşırı bir hırs ortaya koyabilirsiniz. 2020’de iki Güneş tutulmasına tanık olacağız. Bunların ilki 21 Haziran’da Yengeç burcunda gerçekleşecek. Eviniz, aileniz ve çocuklarla ilgili pozitif bir tutum söz konusu olabilir. Son Güneş tutulması ise 14 Aralık 2020’de Yay burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma daha çok aralık ayında ve 2021’in ilk yarısında etkin olarak, uzaklar ve yabancılarla ilgili durumlar da yerleşim açısından önem kazanabilir. 2020’de dört Ay tutulmasına tanık olacağız. Bu zamanlarda ilişkilerimizden de çok şey öğrenmiş oluruz. 10 Ocak’taki Ay tutulması Yengeç burcunda gerçekleşirken, eve, ailenize olan planlar, gelecek yönünde düşünceler açısından yeni bir değerlendirme yapmanız gerekebilir. 5 Haziran’daki Ay tutulması Yay burcunda, özellikle ev hayatınız, yerleşim ve gayrimenkullerle ilgili konularda yeni kararlar getirebilir. 5 Temmuz’da Oğlak burcundaki Ay tutulması aşk hayatınız, çocuklar ve hayattan aldığınız keyifle ilgili, 30 Kasım İkizler burcundaki Ay tutulması da iş hayatınız ve mesleki konulara önem vermeniz gerektiğini anlatmakta.









ÖNEMLİ NOT: Yıllık horoskobunuzu okurken, mutlaka yükselen burcunuzu da okuyunuz.









YARIN: TERAZİ



