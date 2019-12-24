2020 size neler getirecek? Sorumluluk ve iş artıyor

GENEL BAKIŞ









2020’de çalışma hayatınız ve işle ilgili konular açısından son derece kritik ve hareketli bir döneme ilerlediğinizi gösteriyor. 2018’den bu yana, son iki yıldır, özellikle yükselen burcu Aslan olanlar iş ve çalışma hayatı açısından oldukça yüklü, yorucu bir dönemden geçtiler. Bu süreçte adeta çıraklık ya da kölelik gibi bir durum içinde kalmış olabilirler. İşte 2020’de bu sürecin tamamlanma aşamasına geldiğini görmekteyiz. Pek çok açıdan önemli sonuçlar ve hayatlarında yeni bir hasada doğru ilerleyeceklerini söyleyebiliriz. Jüpiter’in de 2 Aralık’tan itibaren Oğlak burcuna ilerlemesi ile birlikte, bu yıl iş ve çalışma ortamınızın son derece hareketli olacağını söyleyebiliriz. Bu yeni bir iş yeri olabileceği gibi, iş yerinde yeni ya da yabancılarla ilgili konuların da dikkat çekmesi anlamına da gelebilir. İşsiz olanlar açısından daha yeni olanakların olabileceğini de söyleyebiliriz. Ancak her durumda, ilerleme ve şans gezegeni Jüpiter bu yıl sizi çok çalıştıracak ve meşgul kılacak. Gerek yükselen Aslan’ların, gerekse Aslan burcunda doğanların 22 Mart’ta ve 2 Temmuz’a kadar geçecek süreye büyük önem vermeleri gerekmekte. Yükselen burcu Aslan olanlar için bu tarihler arasında iş hayatında ilerleme ve yeni sorumluluklar artmakta. Kendilerini daha belirgin şekilde ortaya koymaya başlayabilecekler. Bu süreçte, evlilik ve ortaklı konularda daha gerçekçi ve ciddi olmaları gereken bir dönem de başlamakta. Ancak bu temaların 2020 sonunda ve 2023’e kadar geçecek olan dönemde daha belirgin olacağını da söylemeliyiz.



İsyan ettiren enerji



Aslan burcunda doğanlar ve özellikle 23-25 Temmuz doğumlu olanlar ise, 22 Mart-2 Temmuz aralığında Satürn karşıtlığı içinde olacakları için bu dönemde daha fazla bekleme, sorumluluk ve dikkatli olma gereği hissedebilirler. Aslan burcunda olanlar, genel olarak, 2021-2023 arasında, iş ve sorumluluklar alanında daha sabırlı olmalı. 2018’den itibaren Boğa burcuna ilerleyen Uranüs de hayatınıza yeni açılımlar ve güçlü bir değişim yapma isteği getirmekte. Uranüs değişime zorlayan bir gezegen. Bu transit altında güçlü bir farklılık ve özgürlük isteği hissedebilirler. Son zamanlarda bu transitin etkisi ile şimdiye kadar yapmamış olduğunuz şeyleri yapmak istemeniz normal görülmeli. Uranüs aynı zamanda bağları koparan ve adeta isyan ettiren bir güç olarak, hayatınızın pek çok alanına başkaldıran enerjiler getirmekte. Bu iş ve özel hayatınızda önemli değişiklere gitme ihtiyacında olduğunu ve bunu da ani ve beklenmedik bir şekilde yapabileceğinizi göstermekte. Yükselen Aslan’lar özellikle iş hayatında ve kariyer alanında yepyeni koşullar ve değişiklikler içindeler. 26 Temmuz-3 Ağustos arasında doğmuş Aslan iseniz, bu yıl Uranüs’ün sarsıcı ve değiştirici etkisini fazlası ile hissedeceksiniz. 2020’nin son dönemlerinde, 19 Aralık’tan sonra Jüpiter ve Satürn’ün Saka burcuna ilerlemesi ile birlikte, genel hayat yönünüzde çok önemli değişiklikler gündeme gelmeye başlayacak. Gerek evlilik gerekse iş hayatınız açısından yepyeni bir döneme gireceğinizi söyleyebiliriz.









SAĞLIK



2020 sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bazı olaylar getirebilir. Belirli bir yaşın üzerindeki Aslan’lar açısından bu dönemde çok fazla didinme ve stres getiren koşullar var. 16 Şubat- 30 Mart arasında kendinize daha fazla özen göstermelisiniz. Kendinizi güçlendirmeniz yararlı olabilir. Aşırılıklara gitmemek ve daha fazla hareket halinde olmak tüm yıl boyunca uygulamanız gereken alışkanlıklar haline gelmeli.



AŞK, EVLİLİK VE İLİŞKİLER



Dikkatli ve gerçekçi olmalı



Bu yıldan başlayarak evlilikte ve genel olarak ortaklı konularda gözden geçirmeniz ve daha ciddi olmanız gereken durumlar artmakta. 22 Mart’tan başlayan ve ilk etapta 2 Temmuz’a kadar süren döneme dikkat edin. Bu dönemde Satürn evlilik evinize girmekte ve Aslan burcunun ilk günlerinde doğanların da tam karşısından geçiyor olacak. İlişkilerinizde şimdiye kadar bazı hoşnutsuzluklar yaşıyor iseniz, bu dönemde daha gerçekçi ve dikkatli olmalısınız. Evlilikte soğumalar, kısıtlamalar gündeme gelebileceği gibi, zaten yolunda gitmeyen ilişkiler büyük bir test altında girecektir. Bu transit yıl sonunda, 17 Aralık’tan itibaren daha net hale de gelebilir. Aşkta ve ilişkilerde Venüs’ün burcunuzla uyumlu olduğu dönemlerde hayattan daha çok keyif alabileceğiniz imkânlar da var. Bu dönemler şöyle; 7 Şubat-5 Mart, 6 Eylül-2 Ekim ve 15 Aralık sonrası. 3 Nisan-7 Ağustos arasında da arkadaşlıklar ve gruplar içinde daha hareketli, değişken koşullar var. 13 Mayıs-25 Haziran arasında geri gidecek olan Venüs aşk hayatınızda düşünmeniz gereken durumlar olabileceğine işaret edebilir. Genel olarak bu dönemde evlilik ve nişan gibi konularda daha dikkatli ve gerçekçi olmaya bakmalısınız.









Yükselen burcunuza göre 2020



Yükselen Koç: Bu yıl iş hayatınız ve kariyer alanında dikkat çekici adımlar ve ilerlemeler söz konusu. Daha fazla tanınma ve terfi imkânına sahip olabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında güçlü bir rekabet gündeme gelebilir. 10 Eylül-14 Kasım’da eksiklerinizi tamamlamanız gerekebilir.



Yükselen BOĞA: Güçlü Uranüs transiti altında kendinizi daha özgür ve yenilikçi hissedebilirsiniz. Aydınlanma içindesiniz. 22 Mart sonrasında iş hayatında daha ciddi davranma gereği var. 30 Mart-13 Mayıs’ta iş hayatında daha sakin ama hızlı da davranmanız gerekiyor.



Yükselen İKİZLER: 2020’de finansal konular ve başkaları ile ortaklı gerçekleştirdiğiniz işler sizi oldukça meşgul edebilir. 22 Mart-2 Temmuz’da işte daha çok istikrar ve yabancılarla ya da eğitimle ilgili konularda kendini geliştirme imkânı var. 13 Mayıs-28 Haziran’da iş hayatında rekabet daha yüksek.



Yükselen YENGEÇ: Son iki yıldır gerek işte gerekse özel hayatınızda sizi test eden ve daha güçlü olmayı öğreten gelişmeler var. Bu yıl iş hayatında ilişkilerden daha çok yararlanabilirsiniz. Evlilik de gündeminize gelebilir. Mesleki alanda ilerleme fırsatları var.



Yükselen ASLAN: Bu yıl gündeminizi iş ve çalışma koşulları daha fazla belirleyecek. Enerjinizin, zamanınızın büyük bir kısmını çalışma ve düzen konularına ayırmanız gerekebilir. 22 Mart’tan sonra iş hayatında sizi daha fazla öne çıkaran fırsatlar gelmeye başlayacak.



Yükselen BAŞAK: Son iki yılda belirli bir denge ve istikrara kavuştuktan sonra bu yıl özellikle iş hayatında daha fazla çaba ve sorumluluk olacak. Gruplarla daha fazla uğraşabilirsiniz. 22 Mart sonrasında sizi daha fazla iş bekliyor olabilir. Bu yıl aşkta şanslısınız.



Yükselen TERAZİ: Son iki yıldır aile cephesinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Bu alanda sorumluluklarınız arttı. İş hayatında da bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. 2020’de 22 Mart’tan itibaren severek yaptığınız işlere daha çok zaman ayırabileceksiniz.



Yükselen AKREP: Bu dönemde sizi zihinsel açıdan ilgilendiren koşullar ve gelişmeler daha sorumlu kılmakta. Aşkta ve evlilikte ani gelişmelere hazır olmalısınız. Sürprizler söz konusu. Evlilikte gerginlik var ise bu ani kopmalara da yol açabilir.



Yükselen YAY: Bu yıl özellikle iş ve para durumunuza yönelik güçlü adımlar atabileceksiniz. İş yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. 2 Temmuz-17 Aralık’ta bu alanda sorunlar kolay çözülebilir. Yıl sonunda eğitim, zihinsel uğraşlar açısından hareketli süreç başlıyor.



Yükselen OĞLAK: 2018’den bu yana yükselen burcunuzda ilerleyen Satürn size çok fazla sorumluluk getirdi. Jüpiter sayesinde kendinize güveniniz çok daha artıyor. Yolculuklar, eğitsel imkânlar önünüzü açacak. Aşkta da daha canlı ve yenilikçi olabileceksiniz.



Yükselen SAKA: 2020’de hayatınıza yeniden yön verme konusunda şanslısınız.. Bu yıl biraz sabırlı olmak ve daha çok hazırlık yapmak durumundasınız. Acele etmemelisiniz. Aralık ayı ile birlikte, pek çok alanda yepyeni başlangıçlar, pozitif koşullar gündeme gelecek.

Yükselen BALIK: Bu yılınızda sosyal alanda ve gruplar içinde çok daha aktif olabilirsiniz. Mesleki olarak ait olduğunuz topluluklardan destek bulabilirsiniz. Bu sayede iyimserliğinizi de koruyabilirsiniz. Arkadaşlıklar cephesi de oldukça hareketli.



Merkür gerilemesi bu yıl hangi temaları getirmekte?





Her yıl 3 kez, ortalama 22 gün geri giden Merkür bu yıl geri hareketlerine su elementinde başlıyor ve hava elementi burçlara geri dönüyor. Merkür geri giderken kendi hatalarımızı ve eksik yönlerimizi kapatmak ve düzeltmek için daha fazla şansa sahip olabiliriz. Merkür 2020’de ilk defa 17 Şubat-10 Mart arasında Balık burcunda geri gidecek. Ortaklı işler, borç ve alacaklar, miras gibi konularda karışıklık gündeme gelebilir. 2. gerileme, 18 Haziran-12 Temmuz arasında Yengeç burcunda. Kendini anlatma konusunda zorlanabilirsiniz. 14 Ekim-3 Kasım arasındaki geri hareketinde özellikle ailenizi ve ev hayatını ilgilendiren konularda üzerinde yeniden durup karar vermeniz gereken olaylar söz konusu olabilir.



Bu yıl tutulmalar neler getiriyor?



En son Güneş tutulması 26 Aralık 2019’da Oğlak burcunda güney yönünde gerçekleşmişti. Bu tutulma 21 Haziran’a kadar özellikle iş ortamınızı ilgilendiren değişikliklere, düzen ve sağlık konularına vurgu yapmakta. Bu süreçte kişisel yeteneklerinizi daha iyi değerlendirmeye bakmalısınız. Yılın ilk yarısında iş ortamında daha fazla uğraş ve çaba gerekmekte. 2020’de iki Güneş tutulmasına tanık olacağız. İlki 21 Haziran’da Yengeç burcunda gerçekleşecek. Yılın ikinci yarısında sizi ruhsal açıdan geliştirebilecek olaylar var. Bu dönemde geçmişten kaynaklanan ve ailevi açıdan sizi meşgul eden konuları daha iyi çözebilir. Yılın son Güneş tutulması ise 14 Aralık 2020’de Yay burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma daha çok aralık ayında ve 2021’in ilk yarısında etkin olarak, özellikle sizi aşk hayatınız, çocuklar ve yatırımlarla ilgili konularda meşgul edebilir. Bu süreçte, hayattan keyif almak konusunda eksik kalan ya da sizi hoşnut etmeyen durumları daha yakından anlamanız gerekebilir. 2020’de dört Ay tutulmasına tanık olacağız. 10 Ocak’taki Ay tutulması Yengeç burcunda gerçekleşirken, bazı elde olmayan ve daha çok duygusal açıdan meşgul eden konulara vurgu yapmakta. 5 Haziran’daki Ay tutulması Yay burcunda, çocuklarla ilgili konulara, harcamalara ve aşk hayatınıza bazı önemli değerlendirmeler getirmekte. 5 Temmuz’da Oğlak burcundaki Ay tutulması ise sağlığınıza, iş konularına dikkat çekerken, 30 Kasım İkizler burcundaki Ay tutulması gelecek yönünde yeni kararlara ve sosyal açıdan, arkadaş gruplarında hassasiyet yaratabilecek konulara yönelebileceğinizi gösteriyor.









İŞ, PARA VE KARİYER OLANAKLARI



İşler artıyor



Özellikle yükselen Aslan’lar açısından 2018’den beri gelişen koşullar çok fazla iş ve yorgunluk getiriyordu. Bu süreçte çok şey öğrendiniz ve tecrübe kazandınız. Ancak karşılıksız kalan durumlar da oldu. Bu yıl iş hayatınızda önemli adımlar olacak, çıraklık dönemini tamamlıyorsunuz. 22 Mart-2 Temmuz arasındaki gelişmeler belirleyici olabilir. Jüpiter daha fazla iş getirmeye de devam edecek. 3 Ocak-16 Şubat’ta yabancılarla ilgili konularda daha aktif olabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında çalışma ortamında çok fazla yük ve mücadele söz konusu. Sağlığınıza da özen gösterin. 30 Mart-13 Mayıs arasında açık düşmanlıklar ya da rekabet içeren durumlar gündeme gelebilir. Sakin ve dengeleyici olmaya özen göstermelisiniz. 13 Mayıs-28 Haziran’da ortaklı işlerde finansal durumlar sizi zorlayabilir. 28 Haziran-6 Ocak’ta uzun sürede Mars, Koç burcunda kalacağı için bu dönemde daha heyecanlı ve girişken olabilirsiniz. Mars’ın geri harekette olacağı 10 Eylül-14 Kasım arasında hiçbir yenilik yapmamak daha doğru olacaktır.









ÖNEMLİ NOT: Yıllık horoskobunuzu okurken, mutlaka yükselen burcunuzu da okuyunuz.



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