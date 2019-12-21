2020 size neler getirecek? Ufkunuzu genişleteceksiniz

GENEL BAKIŞ



Bu yıl pek çok açıdan şanslı durumdasınız. Gezegenler burcunuzla uyumlu açılar kurarken, ilerlemeniz daha kolay ve zahmetsiz olacak. Yavaş hareket eden güçler aynı zamanda yenilenme ve var olan kalıplardan uzaklaşma da getirmekte. Kuşkusuz bunda Uranüs’ün payı çok büyük. 2018’den bu yana burcunuza ilerleyen Uranüs, pek çok Boğa açısından bir alarm zili gibi çalışarak sizi hareketsizlikten ve hep yanı şeyleri yapmaktan kurtarıyor. Belki yeni koşullar eskisi gibi sakin ve huzurlu değil ve daha çok özgürlük getiriyor olabilir. Uranüs uyandırıcı bir güçtür, size elektrik veriyor. 2026’na kadar sürecek olan bu canlandırıcı etki altında şimdiye kadar kurmuş olduğunuz sınırlardan çıkabilirsiniz.









Adeta bir Rönesans yaşıyorsunuz. Sizi kısıtlayan ya da yaratıcılığınızı baskılayan şeyleri sorgulamaya başladınız bile. Bu transit güçlü bir özgürlük ve alışılmış olandan uzaklaşma getirmekte. Yaratıcı alanda ve özellikle iş hayatınızda yeni şeyler denemek isteği öne çıkıyor. Eğer 22-30 Nisan doğumlu iseniz, bu yıl Uranüs’ün güçlü etkisi altındasınız demektedir. Sürprizler, ani gelişmeler sizi daha özgür bırakabilir. Siz de adeta kafesinizden çıkarak yeni bir hayatı deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Büyük ölçüde eskiyi geride bırakmaya hazırsınız.



En şanslı burç



Bu yıl Jüpiter’in de 2 Aralık’tan itibaren burcunuzla son derece uyumlu bir açı içinde olması sizi nerede ise en şanslı burç kılmakta. Her açıdan kendinizi geliştirme fırsatları bulabilirsiniz. Jüpiter’in uyumlu konumu medya, uluslararası konular, akademik uğraşlar açısından yepyeni fırsatlar ve destekler elde edebileceğinizi göstermekte. Yılın sonunda, 19 Aralık 2020’den itibaren bu gelişmeler sizi kariyer alanınızda ve hedeflerinizde de öteye taşıyabilir. Yeni bir kariyer döngüsüne hazırlanmaktasınız. 22 Mart-2 Temmuz arasına dikkat etmelisiniz. Zira Satürn bu tarihler arasında uzun yıllardan sonra ilk defa Saka burcuna ilerleyecek, iş ve kariyer alanına girmiş olacak. 22 Mart’a kadar olan dönemde ve 2 Temmuz-17 Aralık arasında uzaklarla ilgili konular, yabacılar, eğitim, akademik uğraşlar, içerisinde medyanın ve aynı zamanda toplum tarafından onanmanın ve inançların olduğu konularda sorumluluklar devam etmekte. Artık hayata ve başkalarının fikirlerine daha sorumlu ve gerçekçi bir yolla bakabiliyorsunuz.



22 Mart-2 Temmuz arasında sizi yavaşlatabilecek koşullar kendini göstermeye başlayabilir. Bunu bir ilk işaret gibi görebilir ve daha çok 17 Aralık sonrasına, özellikle de 2021-2023 dönemine hazırlanabilirsiniz. Gerçekten de bu yıl oldukça şanslısınız. Neptün Balık’ta burcunuzla uyumlu kalmaya devam ediyor. Eğer 6-12 Mayıs doğumlu bir Boğa iseniz, bu dönemde ruhsal konulara, ilham alabileceğiniz gelişmelere, yardımlaşma ve evrensel konulara oldukça açıksınız. Hayal ettiğiniz konulara zaman ayırabilir, sezgilerinizi doğru yönde kullanabilirsiniz. 12-16 Mayıs arasında doğmuş bir Boğa iseniz, bu dönemde güçlü kişilerden önemli destekler bulabilirsiniz. Eğer haritanızda Güneş iyi konumlanmış ise, güç sahibi olmanız zor olmayacaktır.









Merkür gerilemesi bu yıl hangi temaları getirmekte?



Her yıl 3 kez, ortalama 22 gün geri giden Merkür bu yıl geri hareketlerine su elementinde başlıyor ve hava elementi burçlara geri dönüyor. Duygusal nedenler, kararlarınızı yeniden geçirmenize yol açarken, daha akılcı olmak, yeniden düşünmek ve sezgilere hemen güvenmemek gerekiyor. Merkür geri giderken kendi hatalarımızı ve eksik yönlerimizi kapatmak ve düzeltmek için daha fazla şansa sahip olabiliriz. Ancak net ve son kararı Merkür döndükten sonra vermek en iyisidir. Merkür 2020’de ilk defa 17 Şubat-10 Mart arasında geri gidecek. Bu dönemde yakın çevreniz, gruplar ve arkadaş çevresi içinde karışıklıklar söz konusu olabilir. 4 Mart’tan itibaren içerisinde mesleki kararların önem kazanacağı konuları yeniden ele almak gerekebilir. 2. gerileme, 18 Haziran-12 Temmuz arasında Yengeç burcunda olacağı için, bu dönemde yakın çevreniz, hareket, görüşmeler ve ziyaretler, anlaşmalarla ilgili değişiklikler, daha fazla dikkat gerektirebilir. Son olarak 14 Ekim-3 Kasım arasındaki geri hareketinde anlaşmalar, görüşmeler, hukuki konular ve işle ortamı ile ilgili alanlarda bazı tekrarlar ya da pürüzler gündeme gelebilir.



Bu yıl tutulmalar neler getiriyor?



En son Güneş tutulması 26 Aralık 2019’da Oğlak burcunda güney yönünde gerçekleşmişti. Bu tutulma 21 Haziran’a kadar özellikle uzaklarla ilgili konuları, yabancılar ve eğitim, medya konularını gündeminize daha çok almakta. Bu nedenle yılın ilk yarısında kendinizi fikirler, medya ve uzaklarla ilgili alanda meşgul edebilecek koşullar var. 2020’de iki Güneş tutulmasına tanık olacağız. Bunların ilki 21 Haziran’da Yengeç burcunun ilk derecesinde kuzey yönünde gerçekleşecek. Yılın ikini yarısında ruhsal açıdan kendinizi daha iyi geliştirebilecek imkânlar bulabilirsiniz. Özellikle kendinizi, duygularınızı anlatmanız daha kolay olacak. Yılın son Güneş tutulması ise 14 Aralık 2020’de güney yönünde bu kez Yay burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma sizi finansal konularda riskli alanlara yaklaştırmakta. 2020’de dört Ay tutulmasına tanık olacağız. Bu zamanlarda ilişkilerimizden de çok şey öğrenmiş oluruz. 10 Ocak’taki Ay tutulması Yengeç burcunda gerçekleşirken, yakın çevrenizde değişiklikler, kardeşler, görüşmeler, anlaşmalar ve zihinsel uğraşlar, düşünceler açısından güçlü bir farkındalık getirmekte. 5 Haziran’daki Ay tutulması Yay burcunda, bazı kritik, duygusal açıdan huzursuzluk ya da endişe yaratabilecek durumlara dikkat çekmekte. 5 Temmuz’da Oğlak burcundaki Ay tutulması ise medyaya, tanınmaya ya da fikirlerinizle, inançlarla, yabancılarla ilgili konulara işaret ederken, 30 Kasım İkizler burcundaki Ay tutulması özellikle harcamalar ve birikimleriniz açısından daha fazla hassasiyet ve düşünme gereği getirmekte.



Yükselen burcunuza göre 2020



Yükselen Koç: Bu yıl iş hayatınız ve kariyer alanında dikkat çekici adımlar ve ilerlemeler söz konusu. Daha fazla tanınma ve terfi imkânına sahip olabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında güçlü bir rekabet gündeme gelebilir. 10 Eylül-14 Kasım’da eksiklerinizi tamamlamanız gerekebilir.



Yükselen BOĞA: Güçlü Uranüs transiti altında kendinizi daha özgür ve yenilikçi hissedebilirsiniz. Aydınlanma içindesiniz. 22 Mart sonrasında iş hayatında daha ciddi davranma gereği var. 30 Mart-13 Mayıs’ta iş hayatında daha sakin ama hızlı da davranmanız gerekiyor.



Yükselen İKİZLER: 2020’de finansal konular ve başkaları ile ortaklı gerçekleştirdiğiniz işler sizi oldukça meşgul edebilir. 22 Mart-2 Temmuz’da işte daha çok istikrar ve yabancılarla ya da eğitimle ilgili konularda kendini geliştirme imkânı var. 13 Mayıs-28 Haziran’da iş hayatında rekabet daha yüksek.



Yükselen YENGEÇ: Son iki yıldır gerek işte gerekse özel hayatınızda sizi test eden ve daha güçlü olmayı öğreten gelişmeler var. Bu yıl iş hayatında ilişkilerden daha çok yararlanabilirsiniz. Evlilik de gündeminize gelebilir. Mesleki alanda ilerleme fırsatları var.

Yükselen ASLAN: Bu yıl gündeminizi iş ve çalışma koşulları daha fazla belirleyecek. Enerjinizin, zamanınızın büyük bir kısmını çalışma ve düzen konularına ayırmanız gerekebilir. 22 Mart’tan sonra iş hayatında sizi daha fazla öne çıkaran fırsatlar gelmeye başlayacak.



Yükselen BAŞAK: Son iki yılda belirli bir denge ve istikrara kavuştuktan sonra bu yıl özellikle iş hayatında daha fazla çaba ve sorumluluk olacak. Gruplarla daha fazla uğraşabilirsiniz. 22 Mart sonrasında sizi daha fazla iş bekliyor olabilir. Bu yıl aşkta şanslısınız.



Yükselen TERAZİ: Son iki yıldır aile cephesinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Bu alanda sorumluluklarınız arttı. İş hayatında da bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. 2020’de 22 Mart’tan itibaren severek yaptığınız işlere daha çok zaman ayırabileceksiniz.



Yükselen AKREP: Bu dönemde sizi zihinsel açıdan ilgilendiren koşullar ve gelişmeler daha sorumlu kılmakta. Aşkta ve evlilikte ani gelişmelere hazır olmalısınız. Sürprizler söz konusu. Evlilikte gerginlik var ise bu ani kopmalara da yol açabilir.

Yükselen YAY: Bu yıl özellikle iş ve para durumunuza yönelik güçlü adımlar atabileceksiniz. İş yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. 2 Temmuz-17 Aralık’ta bu alanda sorunlar kolay çözülebilir. Yıl sonunda eğitim, zihinsel uğraşlar açısından hareketli süreç başlıyor.

Yükselen OĞLAK: 2018’den bu yana yükselen burcunuzda ilerleyen Satürn size çok fazla sorumluluk getirdi. Jüpiter sayesinde kendinize güveniniz çok daha artıyor. Yolculuklar, eğitsel imkânlar önünüzü açacak. Aşkta da daha canlı ve yenilikçi olabileceksiniz.



Yükselen SAKA: 2020’de hayatınıza yeniden yön verme konusunda şanslısınız.. Bu yıl biraz sabırlı olmak ve daha çok hazırlık yapmak durumundasınız. Acele etmemelisiniz. Aralık ayı ile birlikte, pek çok alanda yepyeni başlangıçlar, pozitif koşullar gündeme gelecek.

Yükselen BALIK: Bu yılınızda sosyal alanda ve gruplar içinde çok daha aktif olabilirsiniz. Mesleki olarak ait olduğunuz topluluklardan destek bulabilirsiniz. Bu sayede iyimserliğinizi de koruyabilirsiniz. Arkadaşlıklar cephesi de oldukça hareketli.











İŞ, PARA VE KARİYER OLANAKLARI



Bu yıl kariyer gezegenleri Jüpiter ve Satürn burcunuzla uyumlu, daha istikrarlı ve kararlı bir süreç getirmekte.



22 Mart-2 Temmuz arasında burcun ilk günlerinde doğanlar için sorumluluk söz konusu. Yöneticilerle

ilgili değişiklikler gündemde.



3 Ocak-16 Şubat arasında, ortaklı işlerde, finansal alanda, kredilerle ilgili durumlarda sakin ve dengeli olmalı.



16 Şubat-30 Mart arasında, işte uzaklarla ilgili konular, yabancılar, eğitsel işler, içerisinde medyanın olduğu konularda çok daha aktif olabilirsiniz.



30 Mart-13 Mayıs arasında, kariyeriniz, sorumluluklar açısından belirleyici ve hırsınızın öne çıktığı bir dönem olacaktır. Soğukkanlı olmak faydalı olacak.



13 Mayıs-28 Haziran arasında, gruplar, takım çalışmaları ve arkadaşlıklar içinde daha fedakâr ama mücadeleci olabilirsiniz.



28 Haziran-6 Ocak arasında, uzun sürede Mars Koç burcunda kalacağı için bazı öngörülemeyen durumlar ve sizi bağlayan koşullar öne çıkmakta.



10 Eylül-14 Kasım arasında Mars geri harekette olacak. Hiçbir yenilik yapmamak doğru olacaktır. Mars inisiyatif ve başlangıç yapmak hayal kırıklıkları yaşanabilir.



AŞK, EVLİLİK VE İLİŞKİLER



Keyifli günler var



Bu yıl aşk hayatınızı açıklayan önemli bir transit geçişi yok ancak Venüs’ün bu evle uyumlu olduğu dönemlerde, 13 Ocak-7 Şubat, 5 Mart-3 Nisan ve özellikle 2-28 Ekim tarihleri arasında kendinizi çok daha mutlu hissedebileceğiniz konular ve keyifler gündeme gelmekte. Ayrıca 13 Mayıs-28 Haziran döneminde aşkta ve sosyal alanda biraz daha dengeli ve sabırlı olmaya bakmalısınız. Ayrıca bu yıl Venüs’ün İkizler burcunda geri gideceği dönem olan 13 Mayıs-25 Haziran arasında yakın çevrenizde ilişkiler, görüşmeler hoşnutsuzluk nedeni ile pek düzgün ilerlemeyebilir. Venüs geri giderken evlenmek ya da önemli ticari iş birliklerine gitmek beklenilenden daha az tatmin edici olabilir. Bu dönemde evlilik, nişan ya da ilişkileri ilgilendiren konularda daha dikkatli olmalısınız.



SAĞLIK



Sağlık konusunda zevklere aşırı yönelme ya da abartı özellikle dikkat etmenizi gerektirmekte. Bu nedenle, 7 Şubat-5 Mart ve özellikle 28 Ekim-21 Kasım arasında daha özenli olmaya gayret etmelisiniz. Bu arada yılın ikinci yarısında Mars’ın geri harekette olacağı 10 Eylül-14 Kasım tarihleri arasında sağlık konuları sizi daha fazla meşgul edebilir.









ÖNEMLİ NOT: Yıllık horoskobunuzu okurken, mutlaka yükselen burcunuzu da okuyunuz.



YARIN: İKİZLER