2020 size neler getirecek? Yeni arayışlar güzel fırsatlar

GENEL BAKIŞ









Bu yıl 2 Aralık 2019’dan itibaren Oğlak burcuna ilerleyen Jüpiter sizi zihinsel açıdan daha verimli ve hareketli kılmakta. Satürn de bu burçta ilerlemesini tamamlarken, düşüncelerinizi daha iyi şekillendirmeniz, tasarım aşamasındaki pek çok projenize son halini vermek için güzel fırsatlarınız olacak. 2020’nin tamamında, 19 Aralık 2020’ye kadar Jüpiter size zihinsel alanda ve fikirlerinizi geliştirmeniz konusunda daha somut sonuçlar getirebilir. Yükselen burcu Akrep olan öğrenciler bu süreçte eğitim hayatlarında daha yapıcı sonuçlar ve ilerlemeler elde edebilirler. 2018’den bu yana Oğlak’ta kalan Satürn belki sizi zihinsel alanda daha sıkıntılı, depresif ya da yüklü kılmış olsa da, şimdi bu süregelen konuları olumlu şekilde toparlamak için uygun koşullar bulabileceksiniz. Bu yıl 2 Aralık 2019’dan itibaren Oğlak burcuna ilerleyen Jüpiter sizi zihinsel açıdan daha verimli ve hareketli kılmakta. Satürn de bu burçta ilerlemesini tamamlarken, düşüncelerinizi daha iyi şekillendirmeniz, tasarım aşamasındaki pek çok projenize son halini vermek için güzel fırsatlarınız olacak. 2020’nin tamamında, 19 Aralık 2020’ye kadar Jüpiter size zihinsel alanda ve fikirlerinizi geliştirmeniz konusunda daha somut sonuçlar getirebilir. Yükselen burcu Akrep olan öğrenciler bu süreçte eğitim hayatlarında daha yapıcı sonuçlar ve ilerlemeler elde edebilirler. 2018’den bu yana Oğlak’ta kalan Satürn belki sizi zihinsel alanda daha sıkıntılı, depresif ya da yüklü kılmış olsa da, şimdi bu süregelen konuları olumlu şekilde toparlamak için uygun koşullar bulabileceksiniz.

Uranüs sürprizleri

22 Mart’ta başlayan ve 2 Temmuz’a kadar sürecek olan döneme dikkat etmenizde fayda var. Bu tarihler arasında Satürn yeniden Saka burcuna ilerleyecek ve size gelecek dönemde karşınıza gelebilecek konularla ilgili bazı ipuçları verecek. Bu yeni dönemde, ağırlıklı olarak evinize ve ailenize yönelik sorumluluklar, görevler öne çıkmaya başlayabilir. Satürn girdiği alana yükler ve görevler getirdiği için bu yeni süreçte, evinizi, ailenizi ve belki gayrimenkulü de içine alabilecek konularda daha ciddi ve kararlar almak isteyebilirsiniz. Belki iş hayatında tam istediğiniz rüzgârı bulmanız zor olabilir ancak bu süreçte kendi iç dünyanıza, ailenize, eve de daha çok odaklanmak isteyebilirsiniz. 2 Temmuz’dan 17 Aralık’a kadar zihinsel açıdan ve yakın çevrenizdekilerle, kardeşlerle ilgili konuları toparladıktan sonra, yıl sonundan başlayarak, 2023’e kadar sürecek olan yeni bir döneme girmiş olacaksınız.



Bu dönemde Akrepleri ilgilendiren çok önemli bir transit de Uranüs’ün karşıt burcunuz Boğa’dan geçiyor olması. Uranüs’ün bu transiti pek çok Akrep’e hayatında önemli değişikliklere gitme ve yenilik yapma ihtiyacı getirmekte. Karşıt açı daha çok ilişkileri ve evlilik gibi konuları gündeme getirdiği için, 2018’den bu yana pek çok Akrep yakın beraberliklerinde ve evlilik hayatında radikal değişikliklere gitmekte. Uranüs’ün enerjisi hem uyandırıcı hem de kopartıcı olabilir. Bu dönemde karşınıza çok ilginç, şaşırtıcı ve uyarıcı kişiler çıkabileceği gibi, siz de ilişkilerinizde ve hayattan beklentilerinizde daha ani ve özgür bir davranış geliştirmeye başlamış olabilirsiniz.



Uranüs transiti altında ani ilişkiler, sürpriz beraberlikler olabileceği gibi, ilişkilerinizin ya da evliliğinizin aniden değişmesi ya da kopması da söz konusu olabilir. 26 Eki M-3 Kasım arasında doğmuş bir Akrep iseniz, 2020’de Uranüs’ün güçlü transitinden fazlası ile etkilenebilirsiniz. Bu süreçte hem kendinizi yenilerken, hem de ilişkilerinizde büyük değişim rüzgârları yaşayabilirsiniz.



Diğer yandan Neptün Balık burcunda ilerlerken, burcunuzla çok uyumlu bir açıda kalmakta. 2011’den bu yana devam eden bu tema size güçlü hayaller, etki altında kalma, aşkta ve yaratıcı alanda sınırları aşma isteği getirmekte. Eğer 8-13 Kasım doğumlu bir Akrep’seniz 2020 yılında kendinizi hayal kurarken daha çok bulabilirsiniz. Bu transit bir yandan sezgilerinizi yükseltirken, diğer yandan sizi ruhsal konulara açık kılabilir. Aynı zamanda aşkta sınırları kaldıran, kimi zamanda sizi gerçeklerden tamamen kopartabilecek eğilimler içinde olabilirsiniz.



SAĞLIK



Bu yıl sağlık konusunu daha ciddiye almanız gereken dönemler olabilir. Özellikle yükselen burcu Akrep olanlar Mars’ın Koç burcunda olduğu 28 Haziran sonrasına daha çok özen göstermeliler. 10 Eylül-14 Kasım’da fiziksel açıdan kendinize aşırı yüklenmenizin getirebileceği hassasiyetler söz konusu olabilir. Genel olarak 7 Şubat-5 Mart, 28 Ekim-21 Kasım arasında da bedeninizi yıpratacak şeylerden uzak durmak ve sağlıklı beslenme konusuna dikkat etmek faydalı olabilir.



Merkür gerilemesi bu yıl hangi temaları getirmekte?



Her yıl 3 kez, ortalama 22 gün geri giden Merkür bu yıl geri hareketlerine su elementinde başlıyor ve hava elementi burçlara geri dönüyor. Merkür geri giderken verilen pek çok kararı yeniden gözden geçirmek gerekebilir. Merkür 2020’de ilk defa 17 Şubat-10 Mart’ta Balık burcunda geri gidecek. Bu dönemde severek yaptığınız yaratıcı bir iş için yeniden düşünüp karar vermeniz gerekebilir. 2. gerileme, 18 Haziran - 12 Temmuz arasında Yengeç burcunda olacağı için, bu dönemde uzaklarla, yolculuklarla ilgili gelişmelerde aceleci olmamak daha iyi olacak. 14 Ekim-3 Kasım arasındaki geri hareketinde kişisel bir değişikliğe gitme isteği artıyor ancak 28 Ekim- 3 Kasım arasında hesapta olmayan koşullar yaşanabilir.









Bu yıl tutulmalar neler getiriyor?



En son Güneş tutulması 26 Aralık 2019’da Oğlak burcunda güney yönünde gerçekleşti. Bu tutulma 21 Haziran’a kadar yakın çevrenizle ilişkilerde, düşünce dünyanızda ve eğitim gibi konularda sizi daha fazla test etmekte. Fikirlerinizi anlatma konusunda daha büyük bir çaba içerisinde olabilirsiniz. 2020’de iki Güneş tutulmasına tanık olacağız. Bunların ilki 21 Haziran’da Yengeç’te gerçekleşecek. Fikirlerinizi daha kolay yayma ve paylaşma imkânı bulabilirsiniz. Yılın son Güneş tutulması ise 14 Aralık 2020’de Yay burcunda. Bu tutulma daha çok aralık ayında ve 2021’in ilk yarısında etkin olarak sizi maddi alanda, harcamalar konusunda daha meşgul edecek. 2020’de dört Ay tutulmasına tanık olacağız. Bu zamanlarda ilişkilerimizden de çok şey öğrenmiş oluruz. 10 Ocak’taki Ay tutulması Yengeç burcunda ve sizi uzaklarla, medya ve eğitimle ilgili konularda değerlendirmelere götürebilir. 5 Haziran’daki tutulma Yay burcunda. Ekonomik durumunuza dikkat etmeniz konusunda uyarmakta. 5 Temmuz’da Oğlak burcundaki Ay tutulması ise düşüncelerinizde sizi daha ciddi kılarken, 30 Kasım İkizler burcundaki Ay tutulması ortaklı borç alacak işlerinde hassas kılabilir.



Aşk, evlilik ve ilişkiler



Bu dönemde pek çok Akrep, ilişkiler yönünde daha radikal ve yenilikçi bir tutum içine giriyor. Uranüs karşıt burcunuzdan geçerken ilişkilerinizde yeni insanlar, sürprizler ve uyanışlar söz konusu. İlişkilerde sıkışıklık, yıpranma ve monotonlaşma söz konusu ise, bu beraberlikler ya da arkadaşlıklar da ani şekilde bitebilir. 26 Ekim-3 Kasım’da doğmuş bir Akrep burcu iseniz, Uranüs transiti altında hem siz hem de ilişkileriniz olduğu gibi kalmayacaktır. Aşkta ve ilişkiler alanda Venüs’ün burcunuzla açıda olduğu dönemler olan 13 Ocak-7 Şubat, 7 Ağustos-6 Eylül ve 21 Kasım-15 Aralık’ta keyif veren konular, eğlenceler ve mutluluk getiren deneyimler var. Kendinizi duygusal açıdan daha mutlu hissedebilirsiniz. Venüs’ün geri gideceği 13 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında çok daha dikkatli olmalı. Venüs geri giderken geçmişten gelen ilişkiler de gündeme gelebilir.



İş, para ve kariyer olanakları



İş ve meslek konuları açısından 2020 bir dönemin kapandığı ve yeni bir sürecin başlamak üzere olduğunu göstermekte. Kafaca yorucu işler, bürokratik konular, öğrenciler açısından yorucu ve test edici koşullar söz konusu. Akrep burcunun son 10 gününde doğmuş iseniz, Satürn’ün getirdiği sorumlulukları iyice yerine oturtmak için gereken görevlere daha fazla odaklanabilirsiniz. 22 Mart-2 Temmuz arasındaki döneme dikkat etmelisiniz. Bu dönemde işle ilgili bitişler olabilir. Yükselen burcu Akrep olanlar, bu dönemde işten çok eve ve özel hayatlarına ait konularla da uğraşmak, hayatlarına yeni bir temel atmak isteyebilirler. Bu durum 2021-2022’ye kadar devam edecek. 14-18 Kasım doğumlu Akrep iseniz, bu yıl kişisel gücünüzü ortaya koymak yönünde çok daha kararlı bir tutum sergileyebilirsiniz. 3 Ocak-16 Şubat’ta fazladan masraflara dikkat etmelisiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında iş hayatınızda daha fazla hareket söz konusu. 30 Mart-13 Mayıs’ta bazı bitişler ya da yeni başlangıçlar var. 13 Mayıs-28 Haziran’da duygusal açıdan kararlı ve yaratıcısınız. 28 Haziran’dan sonra başlayan dönemde meşgul edebilecek değişiklikler olacak. 28 Haziran-6 Ocak’ta uzun sürede Mars Koç burcunda kalacağı için bu dönemde çalıştığınız kişilerle ilgili gelişmeler sizi gereğinden fazla meşgul edebilir. Mars’ın geri harekette olacağı 10 Eylül-14 Kasım arasında hiçbir yenilik yapmamak daha doğru olacaktır.









Yükselen burcunuza göre 2020



Yükselen Koç: Bu yıl iş hayatınız ve kariyer alanında dikkat çekici adımlar ve ilerlemeler söz konusu. Daha fazla tanınma ve terfi imkânına sahip olabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında güçlü bir rekabet gündeme gelebilir. 10 Eylül-14 Kasım’da eksiklerinizi tamamlamanız gerekebilir.

Yükselen BOĞA: Güçlü Uranüs transiti altında kendinizi daha özgür ve yenilikçi hissedebilirsiniz. Aydınlanma içindesiniz. 22 Mart sonrasında iş hayatında daha ciddi davranma gereği var. 30 Mart-13 Mayıs’ta iş hayatında daha sakin ama hızlı da davranmanız gerekiyor.



Yükselen İKİZLER: 2020’de finansal konular ve başkaları ile ortaklı gerçekleştirdiğiniz işler sizi oldukça meşgul edebilir. 22 Mart-2 Temmuz’da işte daha çok istikrar ve yabancılarla ya da eğitimle ilgili konularda kendini geliştirme imkânı var. 13 Mayıs-28 Haziran’da iş hayatında rekabet daha yüksek.



Yükselen YENGEÇ: Son iki yıldır gerek işte gerekse özel hayatınızda sizi test eden ve daha güçlü olmayı öğreten gelişmeler var. Bu yıl iş hayatında ilişkilerden daha çok yararlanabilirsiniz. Evlilik de gündeminize gelebilir. Mesleki alanda ilerleme fırsatları var.



Yükselen ASLAN: Bu yıl gündeminizi iş ve çalışma koşulları daha fazla belirleyecek. Enerjinizin, zamanınızın büyük bir kısmını çalışma ve düzen konularına ayırmanız gerekebilir. 22 Mart’tan sonra iş hayatında sizi daha fazla öne çıkaran fırsatlar gelmeye başlayacak.



Yükselen BAŞAK: Son iki yılda belirli bir denge ve istikrara kavuştuktan sonra bu yıl özellikle iş hayatında daha fazla çaba ve sorumluluk olacak. Gruplarla daha fazla uğraşabilirsiniz. 22 Mart sonrasında sizi daha fazla iş bekliyor olabilir. Bu yıl aşkta şanslısınız.

Yükselen TERAZİ: Son iki yıldır aile cephesinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Bu alanda sorumluluklarınız arttı. İş hayatında da bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. 2020’de 22 Mart’tan itibaren severek yaptığınız işlere daha çok zaman ayırabileceksiniz.



Yükselen AKREP: Bu dönemde sizi zihinsel açıdan ilgilendiren koşullar ve gelişmeler daha sorumlu kılmakta. Aşkta ve evlilikte ani gelişmelere hazır olmalısınız. Sürprizler söz konusu. Evlilikte gerginlik var ise bu ani kopmalara da yol açabilir.



Yükselen YAY: Bu yıl özellikle iş ve para durumunuza yönelik güçlü adımlar atabileceksiniz. İş yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. 2 Temmuz-17 Aralık’ta bu alanda sorunlar kolay çözülebilir. Yıl sonunda eğitim, zihinsel uğraşlar açısından hareketli süreç başlıyor.



Yükselen OĞLAK: 2018’den bu yana yükselen burcunuzda ilerleyen Satürn size çok fazla sorumluluk getirdi. Jüpiter sayesinde kendinize güveniniz çok daha artıyor. Yolculuklar, eğitsel imkânlar önünüzü açacak. Aşkta da daha canlı ve yenilikçi olabileceksiniz.



Yükselen SAKA: 2020’de hayatınıza yeniden yön verme konusunda şanslısınız.. Bu yıl biraz sabırlı olmak ve daha çok hazırlık yapmak durumundasınız. Acele etmemelisiniz. Aralık ayı ile birlikte, pek çok alanda yepyeni başlangıçlar, pozitif koşullar gündeme gelecek.



Yükselen BALIK: Bu yılınızda sosyal alanda ve gruplar içinde çok daha aktif olabilirsiniz. Mesleki olarak ait olduğunuz topluluklardan destek bulabilirsiniz. Bu sayede iyimserliğinizi de koruyabilirsiniz. Arkadaşlıklar cephesi de oldukça hareketli.



ÖNEMLİ NOT: Yıllık horoskobunuzu okurken, mutlaka yükselen burcunuzu da okuyunuz.



YARIN: Yay