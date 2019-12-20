2020 size neler getirecek? Zirveye çıkabilirsiniz

Genel bakış





Oldukça yorucu ancak bir yandan da ödüllendirici bir süreç içindesiniz. 2020’de dikkat çekici gezegen döngüleri bitişleri ve başlangıçları bir arada getiriyor. Bu yıl özellikle kariyerinizde ve sorumluluk alanlarınızda daha dikkat çekici adımlar atabilir ve güç kazanabilirsiniz. Kariyer evinizde ilerleyen Jüpiter ve Satürn önemli testler sonucunda sizi başarıya daha yakın kılacak. Dayanıklılık göstererek uzun vadeli hedeflerinize odaklanabilirsiniz.



Bu yıl Satürn bir süreliğine Oğlak burcundan Saka burcuna ilerleyecek. 22 Mart-2 Temmuz’da bu süre içinde üzerinizdeki yüklerin hafiflemeye başladığını görebilirsiniz. 2 Temmuz’dan 17 Aralık’a kadar önemli eksikleri tamamlayacak ve işle ilgili sorunları, gecikmeleri aşabileceksiniz.



Sabırlı davranmaya devam etmelisiniz. Satürn’ün Oğlak burcunda kaldığı dönemde özellikle Koç burcunun son 10 gününde doğanlar iş hayatında ciddi adımlar ve kararlar içinde olacak. Sorumluluklar artarken, fırsatlar da eksik olmayacak. Zira bu yıl şans ve ilerleme gezegeni Jüpiter de 2 Aralık’tan itibaren Oğlak burcuna ilerledi. Jüpiter 19 Aralık 2020’ye kadar Oğlak burcunda kalarak mesleki alanda daha fazla tanınma, güç sahibi olma ve dikkat çekme imkânı getirmekte. Bu gezegen popüler olmaya, ödüllere ve başarılara işaret eder. Jüpiter kariyer alanınızı parlatırken, güçlü kişilerden destek almak, öne çıkmak hiç zor olmayacak. Satürn nedeni ile bu alanda yükleriniz fazla. Yılın sonuna geldiğimizde hedeflerinize yaklaşacaksınız.



Sürpriz gelir kaynakları



22 Mart-2 Temmuz arasında sosyal alanda daha fazla sorumluluk alabileceksiniz. Etki alanınız genişleyecek. Arkadaşlıklar, gruplar ve sosyal yaşam içinde daha gerçekçi ve uzun vadeli de düşünebilirsiniz. Yolunda gitmeyen arkadaşlıklar ya da grup çalışmaları üstünde daha ciddi düşünmeye bile başlayabilirsiniz. Güç, mücadele, baskı ve yeniden doğum getiren Plüton ise hâlâ Oğlak’ta ilerlemeye devam ediyor. Plüton bu yıl özellikle 11-15 Nisan doğumlu Koç’ları etkisi altına almakta. Bu tarihlerde doğanlar Plüton’un dönüştürücü baskısını daha fazla hissedecekler. Bu baskı özellikle iş hayatında, kurumsal alanda, sorumluluklar ve yöneticilerle ilişkilerde güçlü bir mücadele ve yenilenme getirmekte. Aynı zamanda Plüton babanızla ya da baba figürü gibi olan ilişkilerinize mücadele, değişim ve yenilenme getirmekte.



Psikolojik olarak kendinizi yenilemek ve hayata güçlü şekilde sarılmak durumundasınız. Süreç pek kolay olmasa da kendi içinizdeki gücü yenileyebilir, açığa çıkarabilirsiniz. Özellikle yükselen burcu Koç olanlar açısından Uranüs maddi alanda, iş konularında yeni olanaklara, sürprizlere ve yenilikçi para kazanma yollarına işaret etmekte. Burcunuzun yöneticisi Mars 2020’de sizin burcunuzda geri hareket yapacak. 10 Eylül-14 Kasım arasında çok daha dikkatli olmalı ve önemli risklere girmemeli, iş hayatında ve genel olarak hedeflerinizde yavaşlamalısınız. Bu süreçte daha çok eksikleri tamamlamak durumunda olabilirsiniz. Özellikle 28 Haziran’dan sonra gündeme gelecek olaylara dikkat etmeniz yararlı olacak.

Merkür gerilemesi bu yıl hangi temaları getirmekte?



Her yıl 3 kez, ortalama 22 gün geri giden Merkür bu yıl geri hareketlerine su elementinde başlıyor ve hava elementi burçlara geri dönüyor. Duygusal nedenler, kararlarınızı yeniden geçirmenize yol açarken, daha akılcı olmak ve sezgilere hemen güvenmemek gerekiyor. Merkür ilk defa 17 Şubat-10 Mart arasında geri gidecek. Bu süreçte net olmayan bilgiler yüzünden bazı eksikler, iletişim problemleri söz konusu olabilir. 4 Mart’tan itibaren içerisinde grupların ve gelecekle ilgili planların olduğu konuları yeniden ele almak gerekebilir. 2. gerileme, 18 Haziran-12 Temmuz arasında Yengeç burcunda olacağı için eve ve ailenize yönelik kararlar daha fazla dikkat çekebilir. Son olarak 14 Ekim-3 Kasım arasındaki geri hareketinde ortaklı bir finansal konu, miras ya da anlaşmaları yeniden ele almak gerekebilir.



Bu yıl tutulmalar neler getiriyor?



En son Güneş tutulması 26 Aralık 2019’da Oğlak burcunda güney yönünde gerçekleşmişti. Bu tutulma 21 Haziran’a kadar özellikle iş hayatınız, statünüz ve tanınırlığınızla ilgili konuları öne çıkarmakta. Yılın ilk yarısında mesleki alanda sizi öne çıkarabilecek koşullar var. Ancak iş ve sorumluluklar alanında zorunlu değişikliklere de gitmeniz söz konusu olacaktır.



2020’de iki Güneş tutulmasına tanık olacağız. Bunların ilki 21 Haziran’da Yengeç burcunun ilk derecesinde gerçekleşecek. Yılın ikinci yarısında kendi özel hayatınıza, ailevi konulara yönelik daha yapıcı olabileceğiniz imkânlar gündeme gelebilir. Yılın son Güneş tutulması ise 14 Aralık’ta güney yönünde bu kez Yay burcunda. Bu tutulma daha çok aralık ayında ve 2021’in ilk yarısında etkin olarak, özellikle eğitim, uzaklar, kendinizi geliştirmek ve fikirlerinizi yayma konusunda sizi daha fazla meşgul edebilir. Bu yıl dört Ay tutulmasına tanık olacağız. Ay tutulmaları süregelen konuları öne çıkarıp, aydınlatırlar ve güçlü bir muhasebe, değerlendirme yapmaya işaret ederler. 10 Ocak’taki Ay tutulması Yengeç burcunda gerçekleşirken, ailevi ve eve yönelik konulara güçlü bir vurgu getirmekte. 5 Haziran’daki Ay tutulması Yay burcunda, daha çok uzaklarla ilgili sonuçlar, eğitim ve içerisinde yabancıların yer aldığı gelişmelere ve sonuçlarına dikkat çekmekte. 5 Temmuz’da Oğlak burcundaki Ay tutulması mesleki sorumlulukları ve kariyeri ele almanıza işaret ederken, 30 Kasım İkizler burcundaki Ay tutulması yakın çevrenizle iletişime işaret edebilir.









İŞ, PARA VE KARİYER OLANAKLARI



Terfi edebilirsiniz



Bu yıl kariyer gezegenleri Koç burcuna göre en üst noktadan geçerken, mesleki alanda çok daha fazla dikkat çekebilirsiniz. Jüpiter toplum önünde daha çok öne çıkabileceğinizi göstermekte. 2020 bir bakıma ödüllendirme ve yüklerin de hafiflediği, yeni bir düzene girildiği yıl olacak. 22 Mart-2 Temmuz’da sosyal konular mesleki açıdan önem kazanabilir. 3 Ocak-16 Şubat arasında uzaklarla ilgili konular, yabancılar, eğitsel işler, içerisinde medyanın olduğu konularda çok daha aktif olabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart arası kariyeriniz ve sorumluluklar açısından hırsınızın öne çıktığı bir dönem olacaktır. 30 Mart-13 Mayıs arasında gruplar ve arkadaşlıklar içinde daha aktifsiniz. 3 Mayıs-28 Haziran arasında daha dikkatli davranmak, sonunu iyi bilmediğiniz konulara girişmemek doğru olacaktır. 28 Haziran-6 Ocak arasındaki uzun sürede Mars burcunuzda kalacağı için kararlı olacağınız bir dönemdesiniz. Mars’ın geri harekette olacağı 10 Eylül-14 Kasım arasında hiçbir yenilik yapmamak daha doğru olacaktır.



AŞK, EVLİLİK VE İLİŞKİLER



Arka planda kalıyor



Dikkatinizin daha çok iş ve sorumluluklar alanına yöneldiği bu dönemde aşk konusu daha arka planda kalıyor olabilir. Ancak Jüpiter bu dönemde size statü ve güç getirebilecek bir evliliğin söz konusu olabileceğini gösteriyor. 30 Mart-13 Mayıs’ta aşkta ve arkadaşlıklarda biraz daha sabırlı kalmak faydalı olabilir.



7 Şubat-5 Mart, 6 Eylül-2 Ekim ve 15 Aralık sonrasında aşkta ve arkadaşlıklarda daha kolay mutlu olabileceğiniz zamanlar var. Bu dönemlerde aşk daha akıcı. 7 Ağustos-6 Eylül ‘de ise bazı hassasiyetler ve alınganlık gündeme gelebilir. 13 Mayıs-25 Haziran arasında arkadaşlıklarda ve yakın çevrenizde ilişkiler, görüşmeler hoşnutsuzluk nedeni ile pek düzgün ilerlemeyebilir.









SAĞLIK



Sorumlulukların ön planda olması ve kendinizden çok şey beklemeniz sağlığınız açısından yorucu olabilir. 16 Şubat-30 Mart arasında artan gerginliklere dikkat etmek gerek. 13 Mayıs-28 Haziran arasında sizi hareketsiz tutan, bağlayan nedenler olabilir. 28 Haziran’dan sonra yılın ikinci yarısında Mars uzun süre burcunuzda olacağı için, bu dönemde kazalara, ani hareketlere, fiziksel risklere çok daha açık hale gelebilirsiniz. Yılın ikinci yarısında gevşemeye mutlaka önem vermelisiniz.









Yükselen burcunuza göre 2020



Yükselen Koç: Bu yıl iş hayatınız ve kariyer alanında dikkat çekici adımlar ve ilerlemeler söz konusu. Daha fazla tanınma ve terfi imkânına sahip olabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında güçlü bir rekabet gündeme gelebilir. 10 Eylül-14 Kasım’da eksiklerinizi tamamlamanız gerekebilir.



Yükselen BOĞA: Güçlü Uranüs transiti altında kendinizi daha özgür ve yenilikçi hissedebilirsiniz. Aydınlanma içindesiniz. 22 Mart sonrasında iş hayatında daha ciddi davranma gereği var. 30 Mart-13 Mayıs’ta iş hayatında daha sakin ama hızlı da davranmanız gerekiyor.



Yükselen İKİZLER: 2020’de finansal konular ve başkaları ile ortaklı gerçekleştirdiğiniz işler sizi oldukça meşgul edebilir. 22 Mart-2 Temmuz’da işte daha çok istikrar ve yabancılarla ya da eğitimle ilgili konularda kendini geliştirme imkânı var. 13 Mayıs-28 Haziran’da iş hayatında rekabet daha yüksek.



Yükselen YENGEÇ: Son iki yıldır gerek işte gerekse özel hayatınızda sizi test eden ve daha güçlü olmayı öğreten gelişmeler var. Bu yıl iş hayatında ilişkilerden daha çok yararlanabilirsiniz. Evlilik de gündeminize gelebilir. Mesleki alanda ilerleme fırsatları var.



Yükselen ASLAN: Bu yıl gündeminizi iş ve çalışma koşulları daha fazla belirleyecek. Enerjinizin, zamanınızın büyük bir kısmını çalışma ve düzen konularına ayırmanız gerekebilir. 22 Mart’tan sonra iş hayatında sizi daha fazla öne çıkaran fırsatlar gelmeye başlayacak.



Yükselen BAŞAK: Son iki yılda belirli bir denge ve istikrara kavuştuktan sonra bu yıl özellikle iş hayatında daha fazla çaba ve sorumluluk olacak. Gruplarla daha fazla uğraşabilirsiniz. 22 Mart sonrasında sizi daha fazla iş bekliyor olabilir. Bu yıl aşkta şanslısınız.



Yükselen TERAZİ: Son iki yıldır aile cephesinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Bu alanda sorumluluklarınız arttı. İş hayatında da bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. 2020’de 22 Mart’tan itibaren severek yaptığınız işlere daha çok zaman ayırabileceksiniz.



Yükselen AKREP: Bu dönemde sizi zihinsel açıdan ilgilendiren koşullar ve gelişmeler daha sorumlu kılmakta. Aşkta ve evlilikte ani gelişmelere hazır olmalısınız. Sürprizler söz konusu. Evlilikte gerginlik var ise bu ani kopmalara da yol açabilir.



Yükselen YAY: Bu yıl özellikle iş ve para durumunuza yönelik güçlü adımlar atabileceksiniz. İş yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. 2 Temmuz-17 Aralık’ta bu alanda sorunlar kolay çözülebilir. Yıl sonunda eğitim, zihinsel uğraşlar açısından hareketli süreç başlıyor.



Yükselen OĞLAK: 2018’den bu yana yükselen burcunuzda ilerleyen Satürn size çok fazla sorumluluk getirdi. Jüpiter sayesinde kendinize güveniniz çok daha artıyor. Yolculuklar, eğitsel imkânlar önünüzü açacak. Aşkta da daha canlı ve yenilikçi olabileceksiniz.



Yükselen SAKA: 2020’de hayatınıza yeniden yön verme konusunda şanslısınız.. Bu yıl biraz sabırlı olmak ve daha çok hazırlık yapmak durumundasınız. Acele etmemelisiniz. Aralık ayı ile birlikte, pek çok alanda yepyeni başlangıçlar, pozitif koşullar gündeme gelecek.



Yükselen BALIK: Bu yılınızda sosyal alanda ve gruplar içinde çok daha aktif olabilirsiniz. Mesleki olarak ait olduğunuz topluluklardan destek bulabilirsiniz. Bu sayede iyimserliğinizi de koruyabilirsiniz. Arkadaşlıklar cephesi de oldukça hareketli.



ÖNEMLİ NOT: Yıllık horoskobunuzu okurken, mutlaka yükselen burcunuzu da okuyunuz.











YARIN: BOĞA