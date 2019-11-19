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R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Başarabiliriz

19 Kasım 2019

Bugün Ay, Aslan burcunda ilerlerken, her zamankinden daha kararlı ve başarıya odaklı bir tutum içindeyiz. Kişisel çatışmalara girmediğimiz sürece, işler yolunda ilerleyebilir. Akrep burcuna ilerleyen Mars ise, duygusal bir odaklılık içinde olabileceğimizi gösteriyor. Hedefe ilerlemekte zorlanmayacağız.

Özellikle ortaklaşa konular içinde kendi isteklerimizi daha fazla vurgulayabiliriz. Bu durum, inatlaşmaya varmamalı. Öğleden sonraki saatlerde daha keyifli ve uyumlu olabileceğimiz imkanlar var. Sohbetler, kazançlı işler ve alışveriş yapabiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde de başkalarının önerilerinden destek alabiliriz.

Başarabiliriz

Başarabiliriz

Başarabiliriz

R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

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